Мощность терминала в Магадане вырастет в 2,6 раза после модернизации инфраструктуры

Магаданский рыбный порт готовится к масштабной перезагрузке. Реконструкция объекта, который десятилетиями функционировал на пределе износа, начнется уже в июле текущего года. Амбициозный проект оценивается как ключевой этап в жизни региона, а финальную точку строители планируют поставить в 2029 году. Губернатор Сергей Носов подчеркнул, что на базе старых мощностей вырастет современный морской логистический центр "Магадан".

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey dementev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Порт Магадана

Логистика против льда: что построят на Колыме

Проектно-изыскательские работы официально завершены. Власти региона приступают к поэтапной передаче документации в госэкспертизу. Задача стоит жесткая: превратить деградирующую инфраструктуру в высокотехнологичный узел. Это не просто благоустройство причальной стенки, а полное переформатирование грузовой логистики Северо-Востока.

"Инфраструктура порта изношена критически. Без государственного плеча зайти сюда частнику было невозможно. Передача участков из федеральной собственности области в 2022 году развязала руки для реальных действий", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Регион, где добыча золота бьет исторические рекорды, остро нуждается в независимом и мощном морском выходе. Порт должен стать фундаментом для новой стратегии 2030, направленной на диверсификацию экономики Колымы.

Инвестиционный климат и частный капитал

Проект реализуется через Корпорацию развития Магаданской области, но бюджетные вливания — лишь часть уравнения. Регион делает ставку на государственно-частное партнерство (ГЧП). Серьезный интерес к объекту уже проявили транспортные гиганты и крупные рыбопромышленные холдинги, уставшие от теневого рынка и нехватки легальных мощностей для переработки.

Показатель До реконструкции После 2029 года Мощность терминала (тыс. тонн/год) 56 145+ Количество судозаходов в год 20 30+

"Магадан — это логистический тупик, если порт не работает. Инвестиции в логистику здесь напрямую влияют на экономику и стоимость жизни. ГЧП — единственный способ потянуть такой объем в условиях дефицита регионального бюджета", — подчеркнул региональный экономист Валерий Козлов.

Цифры роста: мощность и судозаходов

После завершения работ пропускная способность порта вырастет в 2,6 раза. Это критически важно для Магадана, где даже медицина и доставка высокотехнологичного оборудования зависят от надежности морских поставок. Новый центр сможет принимать более крупные суда, что снизит себестоимость логистики для всего региона.

"Для области, где циклоны могут парализовать движение на недели, порт — это вопрос выживания. Модернизация позволит гарантировать северный завоз даже при аномальных погодных условиях", — отметил эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Комплексное развитие территории делает регион привлекательнее не только для бизнеса, но и для туристов, ищущих суровую арктическую экзотику.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции порта

Почему реконструкция займет так много времени (до 2029 года)?

Сложность заключается в необходимости проведения работ без полной остановки текущей деятельности порта. Также влияют суровые климатические условия Колымы, сокращающие строительный сезон, и необходимость глубокой модернизации гидротехнических сооружений, находившихся в федеральной собственности.

Как обновление порта повлияет на цены на рыбу в регионе?

Увеличение мощности терминала в 2.6 раза и создание логистического центра позволит сократить издержки рыбодобывающих компаний на хранение и перевалку. Это создает предпосылки для насыщения внутреннего рынка качественной продукцией и снижения влияния "теневого" сектора.

Будет ли порт принимать туристические суда?

Создание морского логистического центра подразумевает универсальность инфраструктуры. Теоретически это откроет возможности для развития круизного экотуризма, который становится все более популярным в Арктической зоне.

Читайте также