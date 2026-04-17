Сергей Кравцов назвал Ивановскую область лидером по внедрению научного профиля в школах

Ивановская область совершила технологический рывок в образовании, превратив зачетные книжки школьников в капитал для будущего региона. На итоговой коллегии Минпросвещения России, прошедшей в Пятигорске, министр Сергей Кравцов выделил субъект как образец внедрения естественно-научного профиля. Пока крупные центры борются с дефицитом кадров, Иваново вовлекает молодежь в точные науки, создавая фундамент для новой экономики.

Математический драйвер: цифры и факты

Региональная система образования сменила вектор. По данным Минпросвещения, около 36% выпускников Ивановской области в текущем году выбрали для сдачи ЕГЭ профильную математику, информатику и естественные науки. Растет не только массовость, но и качество: в области фиксируют увеличение доли высокобалльников по физике, химии и биологии.

"Интерес к точным наукам — это ответ на реальный запрос рынка. Мы видим, как растет число ребят, преодолевающих минимальный порог, и это база для развития малых городов региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Эффективность работы подтверждена благодарственным письмом, которое Сергей Кравцов вручил руководителю профильного регионального департамента Антону Хапалову. В 2026 году физику планируют сдавать 1 108 человек, что на 5,8% превышает показатели прошлого года. Информатика также идет в рост, прибавив 4,3% к числу желающих.

Почему школьники выбирают физику

Естественно-научный бум в регионе коррелирует с обновлением инфраструктуры. Когда в школах появляются современные лаборатории, физика перестает быть скучными формулами на доске. Это привлекает инвестиции и меняет социальный ландшафт. Теперь образование работает на то, чтобы общество получало инженеров, а не искателей легкой наживы в сомнительных сферах.

Предмет Динамика числа сдающих (%) Физика +5,8% Информатика +4,3% Естественные науки (совокупно) ~36% от общего числа

"Подготовка кадров начинается со школы. Без сильной математической базы мы не сможем реализовать технологии в сельском хозяйстве или промышленности, которые сейчас активно заходят в область", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Инвестиции в интеллект: связь с производством

Рост интереса к науке происходит на фоне масштабной газификации и социальной поддержки территорий. Регион из "текстильного края" превращается в промышленный узел, где востребованы химики для современных производств. Успехи в образовании напрямую влияют на рост продаж качественных товаров и услуг, так как квалифицированные специалисты формируют обеспеченный средний класс.

"Система образования адаптируется. Школьники видят, что знание химии поможет им попасть на молочный гигант или агропредприятие с высокой зарплатой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Даже вопросы быта, такие как фильтрация воды или благоустройство, требуют инженерного мышления. Ивановская область сегодня делает ставку на то, чтобы выпускник был востребован дома, внедряя гранты на ландшафтный дизайн и городское развитие.

Ответы на популярные вопросы о профильном обучении

Почему физика стала популярнее обществознания?

Рынок труда перенасыщен юристами, а инженерам предлагают повышенные стартовые оклады. Региональные промышленные площадки гарантируют трудоустройство выпускникам технических вузов.

Как область помогает школьникам готовиться к ЕГЭ?

Внедряются дополнительные программы поддержки, а успехи педагогов отмечаются на федеральном уровне, что стимулирует школы повышать планку преподавания.

