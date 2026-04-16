Мёд как гордость Приморья: уникальное пространство открылось во Владивостоке

Во Владивостоке ценят вкус настоящего меда, собранного на сопках Приморья. На площади Адмирала Фокина открылся Дом приморского меда — пространство, где не только дегустируют, но и понимают суть нашей приморской экологии.

Мед как культурный код Владивостока

Владивосток — это не только порт. Это ворота в Азию, где каждый метр земли дышит историей. Новый Дом меда — точка сборки местных традиций. Здесь можно встретить продукцию пасечников, для которых тайга — дом родной. В торговом зале представлена только локальная история. Никакого пластика. Только искренний продукт.

"Такие площадки вытягивают экономику малых хозяйств на городской уровень. Это правильный вектор для поддержки АПК", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Масштабирование успеха

Экспозиционный зал осмотрели губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. Масштаб — от интерактивных зон для детей до лектория. Глава города подчеркнул: этот проект станет моделью для других районов. Скоро такие павильоны появятся в самых разных точках города. Это не просто торговля. Это образование. Понимание того, как природа Дальнего Востока дает нам жизнь. Жителям, привыкшим к суровому климату, такая забота понятна.

"Создание креативных пространств в спальных районах меняет облик города и повышает его туристическую привлекательность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Сравнение форматов

Характеристики Экспозиционный формат Доступность Ежедневно с 10:00 до 20:00 Целевая аудитория Местное сообщество, дети, туристы

К слову, пока одни занимаются медом, другие следят за конкуренцией в Хабаровске или решают вопросы легального промысла на островах. В крае важно уметь пользоваться ресурсами правильно — будь то золото, как на Колыме, или мед на пасеках.

"Когда бизнес интегрируется в образовательную среду, мы получаем качественный рывок в развитии социального капитала", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Где находится новый центр?

Проект запущен в самом сердце Владивостока, на площади Адмирала Фокина.

Что представлено в ассортименте?

В магазине можно найти продукцию местных производителей, работающих на приморских пасеках.

Нужна ли запись для посещения?

Вход свободный в часы работы комплекса, предварительная запись не требуется.

Будут ли подобные площадки в других районах?

Глава города поддержал инициативу масштабирования сети на весь Владивосток.

