Автоэксперт Виноградов сравнил удобство посадки в Lada Iskra с моделями Granta и Vesta
Трофеи с угольным оттенком: на Дону выловили редкую рыбу-мимикрирующего шахтера
Рост спроса на навыки работы с нейросетями наблюдается в оборонной и образовательной сферах
Тревожные факты о качестве родниковой воды: что скрывают природные источники России
От охотника до бойца: в ЕАО упростили передачу гражданского оружия на нужды спецоперации
Российские власти планируют увеличить штрафы за оставление домашних животных на улице
Преображение древнего края: предложена новая стратегия развития туризма в Орловской области
Из аудиторий в цеха: как молодежь проходит проверку на прочность в условиях сахалинской путины
Смертельная находка в огороде: 56 снарядов времен войны обнаружили в Белгородской области

Мёд как гордость Приморья: уникальное пространство открылось во Владивостоке

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке ценят вкус настоящего меда, собранного на сопках Приморья. На площади Адмирала Фокина открылся Дом приморского меда — пространство, где не только дегустируют, но и понимают суть нашей приморской экологии.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Мед как культурный код Владивостока

Владивосток — это не только порт. Это ворота в Азию, где каждый метр земли дышит историей. Новый Дом меда — точка сборки местных традиций. Здесь можно встретить продукцию пасечников, для которых тайга — дом родной. В торговом зале представлена только локальная история. Никакого пластика. Только искренний продукт.

"Такие площадки вытягивают экономику малых хозяйств на городской уровень. Это правильный вектор для поддержки АПК", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Масштабирование успеха

Экспозиционный зал осмотрели губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков. Масштаб — от интерактивных зон для детей до лектория. Глава города подчеркнул: этот проект станет моделью для других районов. Скоро такие павильоны появятся в самых разных точках города. Это не просто торговля. Это образование. Понимание того, как природа Дальнего Востока дает нам жизнь. Жителям, привыкшим к суровому климату, такая забота понятна.

"Создание креативных пространств в спальных районах меняет облик города и повышает его туристическую привлекательность", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре регионов Ольга Морозова.

Сравнение форматов

Характеристики Экспозиционный формат
Доступность Ежедневно с 10:00 до 20:00
Целевая аудитория Местное сообщество, дети, туристы

К слову, пока одни занимаются медом, другие следят за конкуренцией в Хабаровске или решают вопросы легального промысла на островах. В крае важно уметь пользоваться ресурсами правильно — будь то золото, как на Колыме, или мед на пасеках.

"Когда бизнес интегрируется в образовательную среду, мы получаем качественный рывок в развитии социального капитала", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о развитии региона

Где находится новый центр?

Проект запущен в самом сердце Владивостока, на площади Адмирала Фокина.

Что представлено в ассортименте?

В магазине можно найти продукцию местных производителей, работающих на приморских пасеках.

Нужна ли запись для посещения?

Вход свободный в часы работы комплекса, предварительная запись не требуется.

Будут ли подобные площадки в других районах?

Глава города поддержал инициативу масштабирования сети на весь Владивосток.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор Смирнов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Наука и техника
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Красота и стиль
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Автоэксперт Виноградов сравнил удобство посадки в Lada Iskra с моделями Granta и Vesta
Оружие или хозбыт: как возить нож в бардачке и не лишиться прав по закону
Трофеи с угольным оттенком: на Дону выловили редкую рыбу-мимикрирующего шахтера
Создайте безупречный мусс дома: советы профи по работе с капризными компонентами десерта
Рост спроса на навыки работы с нейросетями наблюдается в оборонной и образовательной сферах
Зарплата вроде была, но купить на неё ничего нельзя: как работали колхозники в СССР
Тревожные факты о качестве родниковой воды: что скрывают природные источники России
От охотника до бойца: в ЕАО упростили передачу гражданского оружия на нужды спецоперации
Организм объявляет забастовку: что происходит на клеточном уровне при дефиците движения
Российские власти планируют увеличить штрафы за оставление домашних животных на улице
