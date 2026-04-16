Белгородская земля порой возвращает долги давно минувшей войны. Поднятые плугом или размытые дождем осколки былого — не музейные экспонаты, а молчаливая угроза. В Алексеевском округе недавняя огородная находка едва не обернулась трагедией для местных жителей.
В селе Осадчее мирный труд обернулся тревожным открытием. Жители наткнулись на груду ржавого железа. Телефон звонил в службу экстренной помощи "112" без промедлений. Прибывшие на место взрывотехники извлекли из земли 56 предметов. Среди них оказались минометные мины, артиллерийские снаряды и гранаты РГД-33. Смертоносный клад вывезли на полигон для ликвидации.
"Обнаружение таких арсеналов в приграничных территориях требует предельной осторожности. Люди часто склонны недооценивать состояние металла, считая его просто музейным хламом", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Снаряды времен Великой Отечественной войны не прощают беспечности. Взрыватели, изъеденные коррозией, находятся в крайне нестабильном состоянии. Потревожить их — значит спровоцировать аварийную ситуацию. Визуально определить степень износа невозможно.
"Даже профессионалы не всегда могут сразу сказать, законсервирован ли заряд или он готов сдетонировать от малейшего сдвига грунта. Любое прикосновение к таким находкам — риск", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
|Характеристика
|Опасный фактор
|Состояние взрывателя
|Критическая коррозия
|Статус изъятия
|Ликвидация через полигон
Важно помнить, что незаконная находка и хранение подобных предметов могут повлечь серьезные последствия, подобно тому как попытка уйти от ответственности через ложные донесения заканчивается уголовным делом.
"На местах былых сражений земля десятилетиями отдает металл. Важно не заниматься самодеятельностью, а доверять работу инженерным подразделениям и полиции", — заявила в беседе с Pravda. Ru обозреватель Татьяна Зайцева.
Ни в коем случае не трогать, не переносить и не пытаться очистить от грязи. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать спецслужбы.
Химические процессы внутри взрывателя продолжаются. Коррозия разрушает перегородки, и капсюль становится гиперчувствительным к механическому воздействию.
Нет, это создает угрозу жизни всех соседей. Законодательство рассматривает незаконное хранение боеприпасов как тяжкое преступление.
После звонка по номеру 112 информация оперативно передается подразделениям МЧС и полиции, которые организуют оцепление.
