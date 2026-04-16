Эпидемиологическая угроза в Находке: почему спасатели поспешили убрать останки кита из бухты Мусатова

Тихий океан в районе Находки снова напомнил, кто здесь главный хозяин. У бухты Мусатова прибой выбросил на камни тяжелую находку — тушу кита, долго дрейфовавшую по волнам. Пока эксперты спорят о виде гиганта, спасатели уже решили вопрос с утилизацией, а местные жители в очередной раз убедились: природа у сопок диктует свои правила игры.

Горбаты кит и косатка

Кит на диком пляже: хроника событий

Местные жители обнаружили тушу 13 апреля. Гигант лежал в полосе прибоя между заповедными участками и обжитыми бухтами. Снимки мгновенно разлетелись по соцсетям. Кит изрядно потрепан морем — по оценкам, он находился в воде до трех месяцев.

"Туша сильно разложилась, часть кожных покровов утрачена. Идентифицировать животное визуально крайне сложно, но габариты указывают на горбатого кита", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Почему останки решили убрать в море

Оставлять разлагающегося великана на песке было плохой идеей. Санитарная обстановка на популярных пляжах не предполагает таких сюрпризов. Спасатели решили проблему радикально: отбуксировали тушу подальше от береговой линии.

Характеристика Оценка специалистов Состояние туши Высокая степень разложения Срок нахождения в воде До 3 месяцев

"Буксировка — стандартная тактика. Оставлять биоотходы такого масштаба в зоне отдыха — это риск эпидемиологических проблем и запах, который вытравит всех туристов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Что покажут лабораторные тесты

Сейчас за дело взялись ученые из Центра морской биологии имени Жирмунского. Им предстоит выяснить, почему животное погибло. Основные версии классические: столкновение с морским судном, запутывание в рыболовных снастях или естественные причины — болезнь.

"Важно понимать — киты нередко гибнут вдали от берегов. Достоверно установить причину поможет лишь анализ тканей на токсины и наличие механических повреждений скелета", — заявила в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Почему кита не вывезли на свалку?

Логистика в условиях дикого побережья не позволяет подогнать тяжелую технику. Отбуксировать в море — наиболее быстрый способ обезопасить людей.

Это был точно горбатый кит?

Предварительно — да, но эксперты не исключают, что это малый полосатик. Вид подтвердят только генетические пробы.

Опасно ли это для экологии региона?

Для моря это естественный процесс, часть пищевой цепочки. Опасность представляла только близость к зоне отдыха.

Кто занимается расследованием?

Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ведет работу с образцами.

