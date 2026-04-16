Курс на океан: как Петропавловская гавань готовится к большому туристическому сезону
Из якутского села прямо к звёздам: как обычные школьники стали операторами орбиты
Конец эпохи чёрных старателей: на Колыме планируют подрывы заброшенных рудников
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции

Эпидемиологическая угроза в Находке: почему спасатели поспешили убрать останки кита из бухты Мусатова

Тихий океан в районе Находки снова напомнил, кто здесь главный хозяин. У бухты Мусатова прибой выбросил на камни тяжелую находку — тушу кита, долго дрейфовавшую по волнам. Пока эксперты спорят о виде гиганта, спасатели уже решили вопрос с утилизацией, а местные жители в очередной раз убедились: природа у сопок диктует свои правила игры.

Горбаты кит и косатка
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Горбаты кит и косатка

Кит на диком пляже: хроника событий

Местные жители обнаружили тушу 13 апреля. Гигант лежал в полосе прибоя между заповедными участками и обжитыми бухтами. Снимки мгновенно разлетелись по соцсетям. Кит изрядно потрепан морем — по оценкам, он находился в воде до трех месяцев.

"Туша сильно разложилась, часть кожных покровов утрачена. Идентифицировать животное визуально крайне сложно, но габариты указывают на горбатого кита", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Почему останки решили убрать в море

Оставлять разлагающегося великана на песке было плохой идеей. Санитарная обстановка на популярных пляжах не предполагает таких сюрпризов. Спасатели решили проблему радикально: отбуксировали тушу подальше от береговой линии.

Характеристика Оценка специалистов
Состояние туши Высокая степень разложения
Срок нахождения в воде До 3 месяцев

"Буксировка — стандартная тактика. Оставлять биоотходы такого масштаба в зоне отдыха — это риск эпидемиологических проблем и запах, который вытравит всех туристов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Что покажут лабораторные тесты

Сейчас за дело взялись ученые из Центра морской биологии имени Жирмунского. Им предстоит выяснить, почему животное погибло. Основные версии классические: столкновение с морским судном, запутывание в рыболовных снастях или естественные причины — болезнь.

"Важно понимать — киты нередко гибнут вдали от берегов. Достоверно установить причину поможет лишь анализ тканей на токсины и наличие механических повреждений скелета", — заявила в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Почему кита не вывезли на свалку?

Логистика в условиях дикого побережья не позволяет подогнать тяжелую технику. Отбуксировать в море — наиболее быстрый способ обезопасить людей.

Это был точно горбатый кит?

Предварительно — да, но эксперты не исключают, что это малый полосатик. Вид подтвердят только генетические пробы.

Опасно ли это для экологии региона?

Для моря это естественный процесс, часть пищевой цепочки. Опасность представляла только близость к зоне отдыха.

Кто занимается расследованием?

Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ведет работу с образцами.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эколог Игорь Степанов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Садоводство, цветоводство
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
Бунт против комфорта: как вернуть к жизни переставшие слушаться стеклоподъемники
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Ветеринар Антон Тарасов объяснил причины внезапного уединения собак в доме
