Эпидемиологическая угроза в Находке: почему спасатели поспешили убрать останки кита из бухты Мусатова

Тихий океан в районе Находки снова напомнил, кто здесь главный хозяин. У бухты Мусатова прибой выбросил на камни тяжелую находку — тушу кита, долго дрейфовавшую по волнам. Пока эксперты спорят о виде гиганта, спасатели уже решили вопрос с утилизацией, а местные жители в очередной раз убедились: природа у сопок диктует свои правила игры.
Местные жители обнаружили тушу 13 апреля. Гигант лежал в полосе прибоя между заповедными участками и обжитыми бухтами. Снимки мгновенно разлетелись по соцсетям. Кит изрядно потрепан морем — по оценкам, он находился в воде до трех месяцев.
"Туша сильно разложилась, часть кожных покровов утрачена. Идентифицировать животное визуально крайне сложно, но габариты указывают на горбатого кита", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Оставлять разлагающегося великана на песке было плохой идеей. Санитарная обстановка на популярных пляжах не предполагает таких сюрпризов. Спасатели решили проблему радикально: отбуксировали тушу подальше от береговой линии.
|Характеристика
|Оценка специалистов
|Состояние туши
|Высокая степень разложения
|Срок нахождения в воде
|До 3 месяцев
"Буксировка — стандартная тактика. Оставлять биоотходы такого масштаба в зоне отдыха — это риск эпидемиологических проблем и запах, который вытравит всех туристов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Сейчас за дело взялись ученые из Центра морской биологии имени Жирмунского. Им предстоит выяснить, почему животное погибло. Основные версии классические: столкновение с морским судном, запутывание в рыболовных снастях или естественные причины — болезнь.
"Важно понимать — киты нередко гибнут вдали от берегов. Достоверно установить причину поможет лишь анализ тканей на токсины и наличие механических повреждений скелета", — заявила в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.
Логистика в условиях дикого побережья не позволяет подогнать тяжелую технику. Отбуксировать в море — наиболее быстрый способ обезопасить людей.
Предварительно — да, но эксперты не исключают, что это малый полосатик. Вид подтвердят только генетические пробы.
Для моря это естественный процесс, часть пищевой цепочки. Опасность представляла только близость к зоне отдыха.
Национальный научный центр морской биологии имени Жирмунского ведет работу с образцами.
