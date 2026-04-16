Курс на океан: как Петропавловская гавань готовится к большому туристическому сезону

Ветер с бухты Авачинской снова пахнет солью и предвкушением. Камчатка сбрасывает зимние оковы: официально разрешен выход маломерных судов. Катера и яхты покидают насиженные места у сопок, чтобы нарезать мили по Тихому океану.

Море, яхты

Старт морского сезона

Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский и Мильковский округа дали "добро" на выход в акваторию. С 20 апреля начался большой морской разгон. До 1 июня навигация откроется во всех уголках края. Капитаны уже проверяют моторы, пока владельцы судов пересчитывают снаряжение.

На площадке межсезонного отстоя в марине зимовали 73 "морских коня". Зима выдалась снежной, но техника не подвела. Как отметил Константин Марков, гендиректор ООО "Яхтенный порт", расчистка территории стала настоящим аттракционом трудолюбия. Теперь суда готовы к туристическим программам. Многие из них уже готовятся уходить в туман за порцией суровой северной романтики.

"Подготовка флота к сезону в условиях Камчатки — это всегда вызов, прежде всего, для логистики и технического обслуживания. Успешный выход без аварий подтверждает рост дисциплины судовладельцев", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Параметр Показатель Количество судов на зимовке 73 единицы Вместимость после установки 5-го понтона Более 130 единиц

Пока море ждет, на дорогах полуострова свои вызовы. Водителям стоит быть внимательнее: весенние ямы порой коварнее океанской волны. Зато порядок на воде — это залог того, что туристический кластер будет расти без лишних помех. Во Владивостоке тоже взялись за лицензирование гидов, чтобы сервис не уступал природной красоте.

Инфраструктурные амбиции гавани

"Петропавловская гавань" эволюционирует. На месте старого завода "Фреза" выстраивается новый ТРК. Швартовочные понтоны — лишь верхушка айсберга. В планах — современные сети, коммуникации и даже отель на 56 номеров.

Александр Мыльников, глава Корпорации развития Камчатки, подчеркивает: инвесторам здесь всегда рады. Краю нужны люди, готовые развивать урбанистический ландшафт. Это не просто порт, это ворота в Азию, где каждый причал имеет значение, как и в Хабаровске, меняющем свой имидж за счет новых вложений.

"Развитие прибрежной зоны — это длинная игра, требующая постоянного обновления коммуникаций. Инвесторы придут туда, где есть база," — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о навигации

Когда официально разрешен выход в море?

С 20 апреля навигация стартовала в ключевых округах, до 1 июня доступ будет открыт по всему краю.

Сколько судов сможет принимать порт в будущем?

После установки очередного понтона общая мощность марины превысит 130 единиц флота.

Что ждет туристов в "Петропавловской гавани"?

Помимо морских прогулок, территорию ждет комплексное благоустройство, включая строительство гостиничного комплекса.

Можно ли инвесторам участвовать в проекте?

Корпорация развития приглашает к сотрудничеству как российских, так и зарубежных партнеров для реализации задач развития края.

"Такие проекты как яхтенные кластеры эффективно разгружают социальную инфраструктуру, создавая новые точки притяжения в регионах," — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

