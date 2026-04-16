Из якутского села прямо к звёздам: как обычные школьники стали операторами орбиты

Космос стал ближе, а управление орбитальным объектом превратилось в повседневный навык для якутских школьников. На высоте 550 километров "Чолбон" чертит орбиту, оставаясь на связи с обычным селом, где вчерашние выпускники готовятся к покорению новых высот.

Спутник на привязи у сопки

Якутский аппарат "Чолбон" не просто висит в пустоте. Он совершает 14 витков в сутки, становясь динамичным участником образовательной экосистемы. Пока в Арктике ищут ресурсы, а на Камчатке строят новые стратегии, в Хангаласском улусе осваивают ближний космос. Финансирование социального проекта взяли на себя АЛРОСА и Целевой фонд будущих поколений.

"Инвестиции в такие проекты — это создание кадрового лифта. В регионах давно перестали мыслить категориями старой экономики, переходя на высокотехнологичные рельсы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт Артур Волков.

Школа капитанов в Чапаево

Центр управления полётами МАН в селе Чапаево — это не музей. Это действующий узел связи. Школьники через наземные антенны отправляют команды на борт, где установлены 12 микроконтроллеров. Ребята задают сценарии, собирают телеметрию и анализируют "здоровье" аппарата. Параллельно в республике решаются вопросы паводковой безопасности и развития сельского хозяйства - точные данные с орбиты могут стать ключом ко многим прикладным задачам.

"Обучение через практику в реальных условиях — самый жесткий и эффективный метод. Ошибки здесь недопустимы, как и при работе с недвижимостью или финансами", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр Характеристика Высота орбиты 550 км Суточная активность 14 витков

Ректор МАН Василий Павлов подчеркивает: "Это действующий малый космический аппарат, который можно программировать с Земли. Школьники фактически отрабатывают навыки управления космическим аппаратом: задают команды, получают данные и анализируют их". К системе подключены 10 профильных классов.

"Туризм и промышленность региона тесно связаны с такими объектами. Когда молодежь понимает, как работают сложные системы, это задает тон всей индустрии", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о космических проектах Якутии

Зачем школьникам управлять спутником?

Это уникальная образовательная площадка, формирующая инженерное мышление и навыки работы с высокотехнологичными данными в реальных условиях.

Кто финансирует запуск и содержание?

Проект несет социальную нагрузку, реализуясь при поддержке корпорации АЛРОСА через механизмы Целевого фонда будущих поколений.

Сложно ли поступить в "космические" классы?

Для участия требуются академические успехи в физике и математике, что подтверждается отбором в специализированные классы по республике.

Есть ли риск потери связи?

Аппарат работает в штатном режиме, используя сеть наземных антенн в Якутии, что обеспечивает стабильный канал передачи команд.

