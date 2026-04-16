Из аудиторий в цеха: как молодежь проходит проверку на прочность в условиях сахалинской путины

Молодые профессионалы из 12 регионов страны сменили университетские аудитории на цеха рыбопереработки. Сахалинская путина — это не просто сезонный заработок, а школа выживания и дисциплины для тех, кто готов погрузиться в промышленный индустриальный темп жизни.

Рыба
Фото: pixabay.com by Thomas_Ritter is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Рыба

Десант на Дальний Восток: как работает "Айно"

Межрегиональный отряд "Айно" заступил на смену в Сахалинской области. Шестьдесят пять студентов осваивают специфику работы на крупнейших производственных мощностях региона. До 6 июня основной задачей ребят станет переработка трески, минтая и сельди на базе "РК имени Кирова", входящего в структуру группы "Гидрострой".

"Работа на путине требует колоссальной выдержки. Студенты получают не только деньги, но и понимание того, как устроена серьезная продовольственная логистика страны изнутри", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Цифры и география: кто прилетел на путину

География участников впечатляет: от Хабаровского края до Чувашии и Оренбуржья. Студенческий проект, стартовавший еще в 2013 году, стал настоящим кадровым лифтом, наравне с программами по улучшению жилищных условий в ДФО. В планах властей на 2026 год — трудоустроить пять тысяч учащихся на предприятиях Дальнего Востока, создавая базу для их дальнейшей профессиональной реализации.

"Привлечение молодежи в реальный сектор — единственный способ решить проблему дефицита кадров в удаленных субъектах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Характеристика Значение
Старт программы 2013 год
Количество студентов-участников 65 человек
Целевой показатель на 2026 год 5000 человек

Помимо "Айно" в селе Озёрское, успешно функционирует отряд "Владимирово-весна", что доказывает системность подхода к социальной адаптации молодежи прямо на производстве.

"Важно понимать риски подобных экспедиций, от природных факторов никто не застрахован, и подготовка здесь должна стоять на первом месте", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о занятости студентов

Как отбирают участников для путины?

Отбор проходит через региональные штабы Российских студенческих отрядов, где учитывается академическая успеваемость и состояние здоровья.

Предоставляется ли жилье?

Да, компании обеспечивают участников проживанием на территории трудового проекта, как и положено при масштабных логистических операциях.

Все ли студенты могут поехать?

Приоритет отдается студентам профильных специальностей, которые рассматривают работу на Дальнем Востоке как карьерный старт.

В каких условиях работают студенты?

Работа ведется на крупных рыбоперерабатывающих комплексах с соблюдением всех требуемых стандартов промышленной безопасности.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по социальной политике Елена Романова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
