Сахалин готовится к началу сезона охоты на "вишневого лосося". Любительский лов симы — это не просто досуг, а жестко регламентированный процесс, где каждый шаг рыбака прописан в разрешительных бумагах. Разберемся, когда и где открывается сезон, сколько стоит лицензия и почему за нарушение придется расплачиваться по суровому тарифу.
Региональная комиссия утвердила сроки для любителей, опираясь на многолетние наблюдения за популяцией. Сезон стартует 1 мая и растянется до середины июля. География лова разбита на участки, где биологический предиктивный анализ позволил выделить свои временные окна. Юго-запад Сахалина открывается первым. Финал сезона на северо-востоке наступит 15 июля. Учтите, каждый временной отрезок фиксируется поминутно:
|Район побережья
|Период рыбалки
|Юго-запад (мыс Погиби — мыс Крильон)
|1 мая — 10 июня
|Залив Анива
|15 мая — 15 июня
|Юго-восток
|25 мая — 25 июня
"Система распределения путевок — это, прежде всего, механизм контроля популяции. Мы не можем позволить бесконтрольный вылов, иначе регион столкнется с экологической ямой, как это порой бывает при небрежном отношении к ресурсам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.
Общий прогнозируемый объем вылова — 65 тонн. Получить доступ к воде можно только по путевке. Конкретные локации и квоты станут известны на следующей неделе после обработки всех заявок. Прошлый сезон установил планку в 300 рублей за одну особь. Ожидается, что льготники — пенсионеры, ветераны СВО — снова получат 30-процентную скидку.
Забыть о правилах закона сегодня равносильно катастрофе. Обычный фитосанитарный контроль - это мелочь по сравнению с уголовным преследованием за браконьерство. Ущерб за одну рыбу оценен в 5128 рублей. Сумма фиксированная.
"Рыбаки часто забывают, что водоохранная зона — это не место для пикника с авто в воде. Штрафы здесь растут быстрее, чем цены на недвижимость в Южно-Сахалинске. Соблюдайте дистанцию от берега", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.
Нет, это категорически запрещено. Разрешены исключительно удочки.
Список участков формирует министерство рыболовства после распределения объемов, следите за обновлениями.
Да, в прошлом сезоне действовала скидка 30%, такая практика, вероятно, сохранится и в этом году.
"Регулирование вылова — это часть более масштабной стратегии продовольственной безопасности и развития Дальнего Востока. Мы учимся использовать природный капитал рационально, а не варварски", — заявил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.
