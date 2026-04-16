Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Сахалин готовится к началу сезона охоты на "вишневого лосося". Любительский лов симы — это не просто досуг, а жестко регламентированный процесс, где каждый шаг рыбака прописан в разрешительных бумагах. Разберемся, когда и где открывается сезон, сколько стоит лицензия и почему за нарушение придется расплачиваться по суровому тарифу.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в руках держит удочку

График легальной добычи

Региональная комиссия утвердила сроки для любителей, опираясь на многолетние наблюдения за популяцией. Сезон стартует 1 мая и растянется до середины июля. География лова разбита на участки, где биологический предиктивный анализ позволил выделить свои временные окна. Юго-запад Сахалина открывается первым. Финал сезона на северо-востоке наступит 15 июля. Учтите, каждый временной отрезок фиксируется поминутно:

Район побережья Период рыбалки
Юго-запад (мыс Погиби — мыс Крильон) 1 мая — 10 июня
Залив Анива 15 мая — 15 июня
Юго-восток 25 мая — 25 июня

"Система распределения путевок — это, прежде всего, механизм контроля популяции. Мы не можем позволить бесконтрольный вылов, иначе регион столкнется с экологической ямой, как это порой бывает при небрежном отношении к ресурсам", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова.

Стоимость удовольствия и лимиты

Общий прогнозируемый объем вылова — 65 тонн. Получить доступ к воде можно только по путевке. Конкретные локации и квоты станут известны на следующей неделе после обработки всех заявок. Прошлый сезон установил планку в 300 рублей за одну особь. Ожидается, что льготники — пенсионеры, ветераны СВО — снова получат 30-процентную скидку.

Забыть о правилах закона сегодня равносильно катастрофе. Обычный фитосанитарный контроль - это мелочь по сравнению с уголовным преследованием за браконьерство. Ущерб за одну рыбу оценен в 5128 рублей. Сумма фиксированная.

"Рыбаки часто забывают, что водоохранная зона — это не место для пикника с авто в воде. Штрафы здесь растут быстрее, чем цены на недвижимость в Южно-Сахалинске. Соблюдайте дистанцию от берега", — предупредил в беседе с Pravda. Ru Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ловле симы

Что будет, если ловить симу вне путевки?

Вас ждут административные протоколы или уголовное дело. Ущерб за один хвост — 5128 рублей.

Можно ли рыбачить промышленными сетями?

Нет, это категорически запрещено. Разрешены исключительно удочки.

Где узнать конкретные места для ловли?

Список участков формирует министерство рыболовства после распределения объемов, следите за обновлениями.

Предусмотрены ли льготы для ветеранов СВО?

Да, в прошлом сезоне действовала скидка 30%, такая практика, вероятно, сохранится и в этом году.

"Регулирование вылова — это часть более масштабной стратегии продовольственной безопасности и развития Дальнего Востока. Мы учимся использовать природный капитал рационально, а не варварски", — заявил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.