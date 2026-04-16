От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае стартовал масштабный конкурс профмастерства, призванный вернуть престиж рабочим профессиям. Механизаторы и специалисты по беспилотникам поборются за федеральное признание и солидные денежные призы.

Фото: www.pexels.com by osama naser is licensed under Бесплатное использование
Квадрокоптер

Кто участвует и за что борется

Региональный этап общероссийских соревнований открыл прием заявок на портале "Работа России". В список претендентов вошли представители ключевых производственных направлений: от операторов БПЛА до участников спецоперации. Осенью дисциплинарную линейку пополнит номинация для машинистов грузового и пассажирского транспорта. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Алина Ляшова во время торжественного открытия регионального этапа конкурса в Хабаровском краевом институте развития образования.

"Конкурс "Лучший по профессии" — это не просто состязание, а ключевой элемент в формировании и развитии кадров, определяющих экономический рост. Главная задача конкурса — поднять престиж и значимость рабочих специальностей. Мы стремимся донести, особенно до молодежи, что рабочие профессии — это почетный и востребованный путь, где мастерство и самоотдача вознаграждаются не только стабильностью, но и заслуженным общественным уважением", — отметила Алина Ляшова.

Почему это важно для экономики региона

Денежные бонусы федерального этапа — 1 млн, 500 тыс. и 300 тыс. рублей — лишь верхушка айсберга. Основной эффект заключается в стандартизации компетенций. Индустриальный рост требует квалификации мирового уровня: будь то цифровизация процессов или высокотехнологичное производство. Участники соревнуются с мая по сентябрь.

"Профессиональные состязания создают понятную иерархию навыков, что жизненно необходимо при нехватке технических кадров", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параметр Детали
Оператор конкурса ВНИИ труда Минтруда России
Призовой фонд (1-3 место) 1 млн / 500 тыс. / 300 тыс. руб.

"Рабочие специальности сейчас по факту конкурируют с ИТ-сектором, поэтому такие инструменты поддержки молодежи жизненно важны для рынка", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

"Важно понимать, что без системного подхода к оценке труда эффективность производства не сдвинется с мертвой точки", — добавил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о конкурсе

Где подать заявку?

Регистрация осуществляется централизованно через портал "Работа России".

Когда заканчивается прием заявок?

Для операторов дронов дедлайн 15 мая, для остальных — 4 июня. Машинисты подают данные в сентябре.

Есть ли льготы для участников СВО?

Участники спецоперации являются одной из приоритетных категорий участников, для них действуют общие критерии отбора в рамках номинаций.

Является ли это частью нацпроекта?

Да, конкурс входит в федеральный проект "Человек труда" в составе нацпроекта "Кадры".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, политолог Владимир Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
