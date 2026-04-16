От охотника до бойца: в ЕАО упростили передачу гражданского оружия на нужды спецоперации

Владельцы гражданских стволов в Еврейской автономной области получили легальный способ конвертировать арсеналы в реальную помощь фронту. Росгвардия запустила цифровой механизм, который снимает с собственников оружия бюрократическую нагрузку при его передаче в зону специальной военной операции.

Фото: flickr.com by Джеймс Кейс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ружье

Цифровая логистика передачи арсенала

Новый сервис в ЕАО работает по принципу окна "одного клика". Владелец заходит на профильный ресурс, оформляет заявку, после чего инспекторы ведомства забирают процесс в работу. Юридическое сопровождение — от составления договора пожертвования до акта приема-передачи — ложится на плечи специалистов полиции Биробиджана и Росгвардии.

"Упрощение процедур в таких вопросах — это не просто удобство, а необходимость. В условиях, когда каждый ресурс может приблизить результат, лишние бумажки только тормозят дело", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Статистика и выбор калибров

Статистика подтверждает активность жителей ЕАО: за короткий срок в распоряжение фронта направили 56 единиц оружия. Особый спрос фиксируют на многозарядные ружья 12-го калибра и охотничьи модели с нарезным стволом. Подобная техника демонстрирует высокую надежность, схожую с тем, как борьба с пожарами требует четкой координации и исправного инструмента.

Параметр Детализация Общее количество 56 единиц Приоритетные типы 12 калибр, нарезное оружие

"Такой формат взаимодействия бизнеса, государства и граждан — это индикатор гражданской ответственности. Мы видим, как регионы консолидируются вокруг понятных нацпроектов и инициатив", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Инфраструктурные аспекты региональной безопасности

Передача оружия — вопрос дисциплины и права. Подобные инициативы показывают, что логистика государства адаптируется быстрее, чем транспортная доступность в отдаленных районах. Система лицензирования сегодня перестала быть закрытой "стеной", превращаясь в инструмент общественной мобилизации.

"Владельцы осознают ответственность. Важно, что Росгвардия сама берет на себя весь юридический шлейф — от подачи заявок до фиксации актов", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Как подать заявку?

Заявка оформляется через форму на официальном портале территориального управления Росгвардии.

Кто готовит документы?

Инспекторы лицензионного контроля ведомства берут на себя составление актов и договора дарения.

Нужно ли платить госпошлину?

Процесс добровольной передачи оружия для нужд СВО не предполагает оплаты со стороны дарителя.

Есть ли риск нецелевого использования?

Все единицы оружия учитываются ведомством и направляются непосредственно на нужды действующей армии.

Читайте также