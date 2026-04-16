Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Дальний Восток

Владельцы гражданских стволов в Еврейской автономной области получили легальный способ конвертировать арсеналы в реальную помощь фронту. Росгвардия запустила цифровой механизм, который снимает с собственников оружия бюрократическую нагрузку при его передаче в зону специальной военной операции.

Фото: flickr.com by Джеймс Кейс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ружье

Цифровая логистика передачи арсенала

Новый сервис в ЕАО работает по принципу окна "одного клика". Владелец заходит на профильный ресурс, оформляет заявку, после чего инспекторы ведомства забирают процесс в работу. Юридическое сопровождение — от составления договора пожертвования до акта приема-передачи — ложится на плечи специалистов полиции Биробиджана и Росгвардии.

"Упрощение процедур в таких вопросах — это не просто удобство, а необходимость. В условиях, когда каждый ресурс может приблизить результат, лишние бумажки только тормозят дело", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Статистика и выбор калибров

Статистика подтверждает активность жителей ЕАО: за короткий срок в распоряжение фронта направили 56 единиц оружия. Особый спрос фиксируют на многозарядные ружья 12-го калибра и охотничьи модели с нарезным стволом. Подобная техника демонстрирует высокую надежность, схожую с тем, как борьба с пожарами требует четкой координации и исправного инструмента.

Параметр Детализация
Общее количество 56 единиц
Приоритетные типы 12 калибр, нарезное оружие

"Такой формат взаимодействия бизнеса, государства и граждан — это индикатор гражданской ответственности. Мы видим, как регионы консолидируются вокруг понятных нацпроектов и инициатив", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Инфраструктурные аспекты региональной безопасности

Передача оружия — вопрос дисциплины и права. Подобные инициативы показывают, что логистика государства адаптируется быстрее, чем транспортная доступность в отдаленных районах. Система лицензирования сегодня перестала быть закрытой "стеной", превращаясь в инструмент общественной мобилизации.

"Владельцы осознают ответственность. Важно, что Росгвардия сама берет на себя весь юридический шлейф — от подачи заявок до фиксации актов", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Как подать заявку?

Заявка оформляется через форму на официальном портале территориального управления Росгвардии.

Кто готовит документы?

Инспекторы лицензионного контроля ведомства берут на себя составление актов и договора дарения.

Нужно ли платить госпошлину?

Процесс добровольной передачи оружия для нужд СВО не предполагает оплаты со стороны дарителя.

Есть ли риск нецелевого использования?

Все единицы оружия учитываются ведомством и направляются непосредственно на нужды действующей армии.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист по законодательству Светлана Фёдорова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.