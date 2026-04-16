Владельцы гражданских стволов в Еврейской автономной области получили легальный способ конвертировать арсеналы в реальную помощь фронту. Росгвардия запустила цифровой механизм, который снимает с собственников оружия бюрократическую нагрузку при его передаче в зону специальной военной операции.
Новый сервис в ЕАО работает по принципу окна "одного клика". Владелец заходит на профильный ресурс, оформляет заявку, после чего инспекторы ведомства забирают процесс в работу. Юридическое сопровождение — от составления договора пожертвования до акта приема-передачи — ложится на плечи специалистов полиции Биробиджана и Росгвардии.
"Упрощение процедур в таких вопросах — это не просто удобство, а необходимость. В условиях, когда каждый ресурс может приблизить результат, лишние бумажки только тормозят дело", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Статистика подтверждает активность жителей ЕАО: за короткий срок в распоряжение фронта направили 56 единиц оружия. Особый спрос фиксируют на многозарядные ружья 12-го калибра и охотничьи модели с нарезным стволом. Подобная техника демонстрирует высокую надежность, схожую с тем, как борьба с пожарами требует четкой координации и исправного инструмента.
|Параметр
|Детализация
|Общее количество
|56 единиц
|Приоритетные типы
|12 калибр, нарезное оружие
"Такой формат взаимодействия бизнеса, государства и граждан — это индикатор гражданской ответственности. Мы видим, как регионы консолидируются вокруг понятных нацпроектов и инициатив", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.
Передача оружия — вопрос дисциплины и права. Подобные инициативы показывают, что логистика государства адаптируется быстрее, чем транспортная доступность в отдаленных районах. Система лицензирования сегодня перестала быть закрытой "стеной", превращаясь в инструмент общественной мобилизации.
"Владельцы осознают ответственность. Важно, что Росгвардия сама берет на себя весь юридический шлейф — от подачи заявок до фиксации актов", — заявила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Заявка оформляется через форму на официальном портале территориального управления Росгвардии.
Инспекторы лицензионного контроля ведомства берут на себя составление актов и договора дарения.
Процесс добровольной передачи оружия для нужд СВО не предполагает оплаты со стороны дарителя.
Все единицы оружия учитываются ведомством и направляются непосредственно на нужды действующей армии.
