Конец эпохи чёрных старателей: на Колыме планируют подрывы заброшенных рудников

Золотая лихорадка на Колыме сменилась жесткой зачисткой. Власти Магаданской области переходят от увещеваний к радикальной фортификации — ликвидации заброшенных выработок, превращенных в теневые промыслы черными старателями. Это единственный способ купировать экологический и правовой ущерб в регионе.

Золото в недрах Одиши

Взрыв как аргумент безопасности

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на площадке форума "МАЙНЕКС Дальний Восток" (6+) обозначил бескомпромиссную стратегию. Заброшенные шахты, манящие любителей легкой наживы, решено блокировать направленными взрывами. Иных способов остановить хищническую добычу золота, отравляющую экосистемы, у региона не осталось.

"Методы радикальны, но необходимы. Загрязнение рек и разрушение почвенного покрова недропользователями-нелегалами сопоставимо с катастрофами, которые требуют долгого восстановления среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.

Черная добыча сегодня — это не просто кража ресурса, а прямая угроза для экологии региона. Брошенные рудники после незаконных налетов становятся "черными дырами", где силовики регулярно проводят рейды для пресечения криминальных промыслов.

Параметр Подход Цель доступа Тотальная изоляция шахтных полей Инструмент Промышленные взрывные работы

Промышленные горизонты Колымы

В то время как с "авантюрным делом" борются взрывчаткой, легальный сектор наращивает капитализацию. Участие руководителя Роснедр Олега Казанова в форуме подчеркивает федеральный масштаб задач. Регион планирует нарастить добычу драгоценных металлов на 30 тонн за счет инвестиций крупных холдингов.

"Добросовестные игроки инвестируют не только в недра, но и в социальную инфраструктуру области. Это основа экономического фундамента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Властям важно отделить промышленную разведку мощных компаний от хаотичного освоения участков. Работа над прозрачностью лицензирования — следующий этап после физической ликвидации "дыр" в земле.

"Упорядочивание недропользования — это всегда вопрос баланса между доходностью и благоустройством территорий", — отметила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре регионов.

Ответы на популярные вопросы о недропользовании

Почему выбран именно взрыв, а не охрана?

Охрана огромных площадей физически невозможна. Ликвидация доступа к объектам снижает мотивацию нелегалов на ноль.

Затрагивает ли это легальные предприятия?

Нет, мера касается исключительно брошенных штолен, которые не имеют хозяина и используются для криминальной добычи.

Как это влияет на природу?

Взрыв — это кратковременное воздействие. Нелегальная же добыча оставляет после себя отравленные химикатами реки на десятилетия.

Поможет ли это увеличить добычу золота в регионе?

Да, порядок в лицензировании и закрытие "серых" коридоров способствуют притоку инвестиций от крупных отраслевых гигантов.

Читайте также