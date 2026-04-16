Из якутского села прямо к звёздам: как обычные школьники стали операторами орбиты
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Путь к звёздам со школьной скамьи: в ЕАО запускают уникальные космические классы

Конец эпохи чёрных старателей: на Колыме планируют подрывы заброшенных рудников

Золотая лихорадка на Колыме сменилась жесткой зачисткой. Власти Магаданской области переходят от увещеваний к радикальной фортификации — ликвидации заброшенных выработок, превращенных в теневые промыслы черными старателями. Это единственный способ купировать экологический и правовой ущерб в регионе.

Золото в недрах Одиши

Взрыв как аргумент безопасности

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на площадке форума "МАЙНЕКС Дальний Восток" (6+) обозначил бескомпромиссную стратегию. Заброшенные шахты, манящие любителей легкой наживы, решено блокировать направленными взрывами. Иных способов остановить хищническую добычу золота, отравляющую экосистемы, у региона не осталось.

"Методы радикальны, но необходимы. Загрязнение рек и разрушение почвенного покрова недропользователями-нелегалами сопоставимо с катастрофами, которые требуют долгого восстановления среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.

Черная добыча сегодня — это не просто кража ресурса, а прямая угроза для экологии региона. Брошенные рудники после незаконных налетов становятся "черными дырами", где силовики регулярно проводят рейды для пресечения криминальных промыслов.

Параметр Подход
Цель доступа Тотальная изоляция шахтных полей
Инструмент Промышленные взрывные работы

Промышленные горизонты Колымы

В то время как с "авантюрным делом" борются взрывчаткой, легальный сектор наращивает капитализацию. Участие руководителя Роснедр Олега Казанова в форуме подчеркивает федеральный масштаб задач. Регион планирует нарастить добычу драгоценных металлов на 30 тонн за счет инвестиций крупных холдингов.

"Добросовестные игроки инвестируют не только в недра, но и в социальную инфраструктуру области. Это основа экономического фундамента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов, региональный экономист.

Властям важно отделить промышленную разведку мощных компаний от хаотичного освоения участков. Работа над прозрачностью лицензирования — следующий этап после физической ликвидации "дыр" в земле.

"Упорядочивание недропользования — это всегда вопрос баланса между доходностью и благоустройством территорий", — отметила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре регионов.

Ответы на популярные вопросы о недропользовании

Почему выбран именно взрыв, а не охрана?

Охрана огромных площадей физически невозможна. Ликвидация доступа к объектам снижает мотивацию нелегалов на ноль.

Затрагивает ли это легальные предприятия?

Нет, мера касается исключительно брошенных штолен, которые не имеют хозяина и используются для криминальной добычи.

Как это влияет на природу?

Взрыв — это кратковременное воздействие. Нелегальная же добыча оставляет после себя отравленные химикатами реки на десятилетия.

Поможет ли это увеличить добычу золота в регионе?

Да, порядок в лицензировании и закрытие "серых" коридоров способствуют притоку инвестиций от крупных отраслевых гигантов.

Читайте также

Экспертная проверка: Валерий Козлов, региональный экономист; Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре; Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Последние материалы
Работа без выходных: как четырехдневка может изменить повседневную жизнь сотрудников
Обсуждения по легализации облачного хранения данных могут изменить финтех-индустрию
Новый щит для тундры: как частный бизнес берёт под опеку дороги в суровом климате Певека
Цена ошибки — тысячи рублей: сколько стоит легальный лов симы на Сахалине в этом году
Бунт против комфорта: как вернуть к жизни переставшие слушаться стеклоподъемники
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Граница на замке: Петер Мадьяр похоронил мечты Брюсселя о миграционных квотах в Венгрии
Ветеринар Антон Тарасов объяснил причины внезапного уединения собак в доме
