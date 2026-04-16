Золотая лихорадка на Колыме сменилась жесткой зачисткой. Власти Магаданской области переходят от увещеваний к радикальной фортификации — ликвидации заброшенных выработок, превращенных в теневые промыслы черными старателями. Это единственный способ купировать экологический и правовой ущерб в регионе.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на площадке форума "МАЙНЕКС Дальний Восток" (6+) обозначил бескомпромиссную стратегию. Заброшенные шахты, манящие любителей легкой наживы, решено блокировать направленными взрывами. Иных способов остановить хищническую добычу золота, отравляющую экосистемы, у региона не осталось.
"Методы радикальны, но необходимы. Загрязнение рек и разрушение почвенного покрова недропользователями-нелегалами сопоставимо с катастрофами, которые требуют долгого восстановления среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Ирина Петрова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам.
Черная добыча сегодня — это не просто кража ресурса, а прямая угроза для экологии региона. Брошенные рудники после незаконных налетов становятся "черными дырами", где силовики регулярно проводят рейды для пресечения криминальных промыслов.
|Параметр
|Подход
|Цель доступа
|Тотальная изоляция шахтных полей
|Инструмент
|Промышленные взрывные работы
В то время как с "авантюрным делом" борются взрывчаткой, легальный сектор наращивает капитализацию. Участие руководителя Роснедр Олега Казанова в форуме подчеркивает федеральный масштаб задач. Регион планирует нарастить добычу драгоценных металлов на 30 тонн за счет инвестиций крупных холдингов.
"Добросовестные игроки инвестируют не только в недра, но и в социальную инфраструктуру области. Это основа экономического фундамента", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов, региональный экономист.
Властям важно отделить промышленную разведку мощных компаний от хаотичного освоения участков. Работа над прозрачностью лицензирования — следующий этап после физической ликвидации "дыр" в земле.
"Упорядочивание недропользования — это всегда вопрос баланса между доходностью и благоустройством территорий", — отметила в беседе с Pravda. Ru Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре регионов.
Охрана огромных площадей физически невозможна. Ликвидация доступа к объектам снижает мотивацию нелегалов на ноль.
Нет, мера касается исключительно брошенных штолен, которые не имеют хозяина и используются для криминальной добычи.
Взрыв — это кратковременное воздействие. Нелегальная же добыча оставляет после себя отравленные химикатами реки на десятилетия.
Да, порядок в лицензировании и закрытие "серых" коридоров способствуют притоку инвестиций от крупных отраслевых гигантов.
В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.