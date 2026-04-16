Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магаданская область увеличила добычу золота до 55,1 тонны, обновив максимум за 85 лет

Россия » Дальний Восток » Магадан

Магаданская область уверенно держит курс на расширение ресурсной базы, балансируя между историческими рекордами золотодобычи и амбициозными планами по диверсификации местной экономики. Пока дражный флот отрабатывает недра в ритме, заданном самой природой, регион готовит плацдарм для промышленного рывка к 2030 году.

Золотосодержащая порода
Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотой запас и динамика добычи

Колыма фиксирует исторические достижения. Прошлый год завершился на отметке в 55,1 тонны золота — это абсолютный максимум за последние 85 лет. Активная эксплуатация ключевых площадок, таких как "Наталка", позволяет удерживать лидерство. Как отметила министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Наталья Морозова, запасов региона при нынешних темпах извлечения хватит еще на 80 лет работы.

"Стабильность минерально-сырьевой базы позволяет региону планировать развитие на десятилетия вперед, опираясь не только на драгоценные металлы, но и на развитие энергетических узлов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Для обеспечения стабильности в обозримом будущем недропользователи используют современные системы контроля, аналогичные тем, что внедряются в Системах управления дорожным движением. Успешный старт сезона для дражного флота в марте лишь подтверждает готовность инфраструктуры к выполнению годового плана в 55 тонн.

Вектор на диверсификацию

Экономика региона стремится уйти от "золотой иглы". Помимо драгметаллов, в разработку вовлекаются залежи железа, угля и углеводородов на шельфе Охотского моря. Успешный опыт интеграции производственных цепочек демонстрирует эффективность подобного подхода. Уже к 2030 году объемы добычи должны подрасти до 61 тонны, в том числе за счет запуска новых перспективных проектов, таких как месторождение Дегдекан.

Масштабные инициативы требуют строгого соблюдения законодательства. Подобно тому, как фитосанитарный контроль в Магадане дисциплинирует логистику, работа с недрами требует жесткой отчетности по имущественным вопросам и лицензированию.

"Диверсификация — единственный путь избежать волатильности цен на мировых рынках. Освоение шельфа и новых металлов меняет социально-экономический ландшафт области", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Показатель Значение
Добыча золота (2025 год) 55,1 тонны
План по добыче (2030 год) 61 тонна

Геологическая разведка в Артике и сопредельных зонах показывает не меньшие результаты, чем открытие медных месторождений на Чукотке. Магаданская область в этом процессе активно использует накопленный опыт взаимодействия с промышленными гигантами, параллельно развивая индустриальный туризм на базе своих стратегических объектов.

"Технологический суверенитет начинается с недр. Добыча сложных металлов — это маркер зрелости региональной экономики", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по управлению региональной инфраструктурой Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о недрах Колымы

Сколько лицензий выдано в регионе?

На текущий момент на территории Магаданской области зарегистрировано 1517 лицензий на право пользования недрами.

Какие ресурсы, кроме золота, добываются в области?

Регион обладает значительными месторождениями серебра (здесь область — лидер России), а также залежами угля, цветных металлов и углеводородов.

Почему добыча золота считается исторически рекордной?

Показатель в 55,1 тонны стал максимальным за последние 85 лет развития горнодобывающей промышленности региона.

На какой срок хватит запасов при текущем уровне добычи?

Текущая ресурсная обеспеченность оценивается специалистами примерно в 80 лет.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости Артур Волков, эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.