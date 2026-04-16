В Череповце в программу диспансеризации включили тесты на ВПЧ и гепатит С

В Череповце расширили программу бесплатной диспансеризации, добавив в список обследований проверку на опасные инфекции и специфические мужские и женские тесты. Теперь на первом этапе осмотра горожане могут выявить скрытые угрозы здоровью, которые раньше требовали отдельных визитов к узким специалистам. Медики делают ставку на раннее обнаружение болезней сосудов и репродуктивной системы.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Новые анализы в программе

Главным нововведением стал анализ на липопротеин — показатель, который точнее обычного холестерина предсказывает риск инфаркта. Если камеры на дорогах Череповца следят за порядком на магистралях, то этот тест контролирует состояние "биологических трасс" организма. Раннее обнаружение проблем с сосудами позволяет избежать тяжелых последствий в будущем.

"Диспансеризация — это не формальность, а способ "поймать" болезнь до появления симптомов. Мы видим, как новая медицина в поликлиниках становится доступнее, и игнорировать такие проверки просто неразумно", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для мужчин старше 45 лет в обязательный список включили анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Это ключевой маркер для ранней диагностики онкологии. Женщинам предложен ПЦР-тест на вирус папилломы человека, что существенно повышает шансы на предотвращение опасных патологий. Внедрение таких технологий в обычных поликлиниках сопоставимо по значимости с тем, как цифровое управление в аптеках Череповца сократило очереди: всё стало быстрее и точнее.

Репродуктивное здоровье и защита от инфекций

Особое внимание уделено защите от вирусов. Теперь все жители города старше 25 лет могут раз в десятилетие проходить обследование на вирусный гепатит С. Это "тихое" заболевание часто годами не дает о себе знать. Своевременный скрининг позволяет начать лечение вовремя, пока вирус не разрушил печень.

Группа пациентов Ключевое новое исследование Мужчины 45+ Анализ на ПСА (онкоскрининг простаты) Женщины (фертильный возраст) ПЦР-тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) Все граждане 25+ Скрининг на вирусный гепатит С (раз в 10 лет) Лица с риском ССЗ Анализ крови на липопротеин

"Гепатит С сегодня успешно лечится, но критически важно его обнаружить. Мы рекомендуем проходить это тестирование всем, кто попадает в возрастную категорию, так как риск заражения существует даже при бытовых манипуляциях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Андрей Грачёв.

Профилактика возрастных изменений

Врачи напоминают, что атеросклероз поражает стенки артерий уже после 30 лет. Это хронический процесс, который без контроля ведет к инфаркту или инсульту. Как изношенные водоводы в Череповце требуют замены труб, так и сосуды нуждаются в постоянном мониторинге уровня сахара и холестерина. Правильное питание и отказ от курения остаются базой, на которой строится долголетие.

"Контроль давления и липидного профиля — это база. Если мы выявляем предрасположенность к болезням сердца на этапе диспансеризации, у нас есть запас времени, чтобы предотвратить катастрофу без хирургического вмешательства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. Жители города в возрасте от 18 до 39 лет проходят её раз в три года, а те, кому за 40 — ежегодно. Запись доступна через "Госуслуги" или регистратуру поликлиники. Это гораздо проще, чем ждать осени, когда ограничения на дорогах для фур уступят место зимней распутице, мешающей добраться до больницы. О здоровье нужно думать, пока оно есть.

Ответы на популярные вопросы о диспансеризации

Можно ли пройти диспансеризацию за один день?

Первый этап обычно занимает несколько часов и включает забор анализов, анкетирование и осмотр терапевта. Если выявят отклонения, направят на второй — углубленный — этап.

Нужно ли платить за новые тесты (ВПЧ, ПСА)?

Нет, все исследования, включенные в программу диспансеризации, абсолютно бесплатны для граждан Российской Федерации при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

Дают ли выходной для прохождения осмотра?

Согласно закону, работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, а работникам предпенсионного возраста и пенсионерам — два дня.

