В Череповце расширили программу бесплатной диспансеризации, добавив в список обследований проверку на опасные инфекции и специфические мужские и женские тесты. Теперь на первом этапе осмотра горожане могут выявить скрытые угрозы здоровью, которые раньше требовали отдельных визитов к узким специалистам. Медики делают ставку на раннее обнаружение болезней сосудов и репродуктивной системы.
Главным нововведением стал анализ на липопротеин — показатель, который точнее обычного холестерина предсказывает риск инфаркта. Если камеры на дорогах Череповца следят за порядком на магистралях, то этот тест контролирует состояние "биологических трасс" организма. Раннее обнаружение проблем с сосудами позволяет избежать тяжелых последствий в будущем.
"Диспансеризация — это не формальность, а способ "поймать" болезнь до появления симптомов. Мы видим, как новая медицина в поликлиниках становится доступнее, и игнорировать такие проверки просто неразумно", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Для мужчин старше 45 лет в обязательный список включили анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Это ключевой маркер для ранней диагностики онкологии. Женщинам предложен ПЦР-тест на вирус папилломы человека, что существенно повышает шансы на предотвращение опасных патологий. Внедрение таких технологий в обычных поликлиниках сопоставимо по значимости с тем, как цифровое управление в аптеках Череповца сократило очереди: всё стало быстрее и точнее.
Особое внимание уделено защите от вирусов. Теперь все жители города старше 25 лет могут раз в десятилетие проходить обследование на вирусный гепатит С. Это "тихое" заболевание часто годами не дает о себе знать. Своевременный скрининг позволяет начать лечение вовремя, пока вирус не разрушил печень.
|Группа пациентов
|Ключевое новое исследование
|Мужчины 45+
|Анализ на ПСА (онкоскрининг простаты)
|Женщины (фертильный возраст)
|ПЦР-тест на вирус папилломы человека (ВПЧ)
|Все граждане 25+
|Скрининг на вирусный гепатит С (раз в 10 лет)
|Лица с риском ССЗ
|Анализ крови на липопротеин
"Гепатит С сегодня успешно лечится, но критически важно его обнаружить. Мы рекомендуем проходить это тестирование всем, кто попадает в возрастную категорию, так как риск заражения существует даже при бытовых манипуляциях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Андрей Грачёв.
Врачи напоминают, что атеросклероз поражает стенки артерий уже после 30 лет. Это хронический процесс, который без контроля ведет к инфаркту или инсульту. Как изношенные водоводы в Череповце требуют замены труб, так и сосуды нуждаются в постоянном мониторинге уровня сахара и холестерина. Правильное питание и отказ от курения остаются базой, на которой строится долголетие.
"Контроль давления и липидного профиля — это база. Если мы выявляем предрасположенность к болезням сердца на этапе диспансеризации, у нас есть запас времени, чтобы предотвратить катастрофу без хирургического вмешательства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. Жители города в возрасте от 18 до 39 лет проходят её раз в три года, а те, кому за 40 — ежегодно. Запись доступна через "Госуслуги" или регистратуру поликлиники. Это гораздо проще, чем ждать осени, когда ограничения на дорогах для фур уступят место зимней распутице, мешающей добраться до больницы. О здоровье нужно думать, пока оно есть.
Первый этап обычно занимает несколько часов и включает забор анализов, анкетирование и осмотр терапевта. Если выявят отклонения, направят на второй — углубленный — этап.
Нет, все исследования, включенные в программу диспансеризации, абсолютно бесплатны для граждан Российской Федерации при наличии полиса обязательного медицинского страхования.
Согласно закону, работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, а работникам предпенсионного возраста и пенсионерам — два дня.
