Сердце можно защитить без лекарств: привычки, которые снижают риск заболеваний
Выборы в Болгарии могут пройти по жесткому сценарию: заговорили о возможных провокациях
Магаданская область увеличила добычу золота до 55,1 тонны, обновив максимум за 85 лет
Драматичный рейс танкера Deyna под прицелом французского флота закончился прозаично
Безлактозное молоко подходит не всем: причина кроется в одной детали производства
Перемены на краю земли: как Анадырь планирует модернизацию логистики и авиасообщения
Детский городок и арт-объект "Дионисий" появятся в Ферапонтове к августу
Карьера мечты оборачивается разочарованием: на что обратить внимание при выборе работодателя
В Костроме будут судить мигранта за подделку документов для своих соотечественников

В Череповце в программу диспансеризации включили тесты на ВПЧ и гепатит С

Россия » Северо-Запад » Череповец

В Череповце расширили программу бесплатной диспансеризации, добавив в список обследований проверку на опасные инфекции и специфические мужские и женские тесты. Теперь на первом этапе осмотра горожане могут выявить скрытые угрозы здоровью, которые раньше требовали отдельных визитов к узким специалистам. Медики делают ставку на раннее обнаружение болезней сосудов и репродуктивной системы.

Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палата с пустой кроватью, капельницей и монитором в больнице

Новые анализы в программе

Главным нововведением стал анализ на липопротеин — показатель, который точнее обычного холестерина предсказывает риск инфаркта. Если камеры на дорогах Череповца следят за порядком на магистралях, то этот тест контролирует состояние "биологических трасс" организма. Раннее обнаружение проблем с сосудами позволяет избежать тяжелых последствий в будущем.

"Диспансеризация — это не формальность, а способ "поймать" болезнь до появления симптомов. Мы видим, как новая медицина в поликлиниках становится доступнее, и игнорировать такие проверки просто неразумно", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для мужчин старше 45 лет в обязательный список включили анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Это ключевой маркер для ранней диагностики онкологии. Женщинам предложен ПЦР-тест на вирус папилломы человека, что существенно повышает шансы на предотвращение опасных патологий. Внедрение таких технологий в обычных поликлиниках сопоставимо по значимости с тем, как цифровое управление в аптеках Череповца сократило очереди: всё стало быстрее и точнее.

Репродуктивное здоровье и защита от инфекций

Особое внимание уделено защите от вирусов. Теперь все жители города старше 25 лет могут раз в десятилетие проходить обследование на вирусный гепатит С. Это "тихое" заболевание часто годами не дает о себе знать. Своевременный скрининг позволяет начать лечение вовремя, пока вирус не разрушил печень.

Группа пациентов Ключевое новое исследование
Мужчины 45+ Анализ на ПСА (онкоскрининг простаты)
Женщины (фертильный возраст) ПЦР-тест на вирус папилломы человека (ВПЧ)
Все граждане 25+ Скрининг на вирусный гепатит С (раз в 10 лет)
Лица с риском ССЗ Анализ крови на липопротеин

"Гепатит С сегодня успешно лечится, но критически важно его обнаружить. Мы рекомендуем проходить это тестирование всем, кто попадает в возрастную категорию, так как риск заражения существует даже при бытовых манипуляциях", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Андрей Грачёв.

Профилактика возрастных изменений

Врачи напоминают, что атеросклероз поражает стенки артерий уже после 30 лет. Это хронический процесс, который без контроля ведет к инфаркту или инсульту. Как изношенные водоводы в Череповце требуют замены труб, так и сосуды нуждаются в постоянном мониторинге уровня сахара и холестерина. Правильное питание и отказ от курения остаются базой, на которой строится долголетие.

"Контроль давления и липидного профиля — это база. Если мы выявляем предрасположенность к болезням сердца на этапе диспансеризации, у нас есть запас времени, чтобы предотвратить катастрофу без хирургического вмешательства", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. Жители города в возрасте от 18 до 39 лет проходят её раз в три года, а те, кому за 40 — ежегодно. Запись доступна через "Госуслуги" или регистратуру поликлиники. Это гораздо проще, чем ждать осени, когда ограничения на дорогах для фур уступят место зимней распутице, мешающей добраться до больницы. О здоровье нужно думать, пока оно есть.

Ответы на популярные вопросы о диспансеризации

Можно ли пройти диспансеризацию за один день?

Первый этап обычно занимает несколько часов и включает забор анализов, анкетирование и осмотр терапевта. Если выявят отклонения, направят на второй — углубленный — этап.

Нужно ли платить за новые тесты (ВПЧ, ПСА)?

Нет, все исследования, включенные в программу диспансеризации, абсолютно бесплатны для граждан Российской Федерации при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

Дают ли выходной для прохождения осмотра?

Согласно закону, работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, а работникам предпенсионного возраста и пенсионерам — два дня.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Садоводство, цветоводство
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Наука и техника
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Последние материалы
В Череповце в программу диспансеризации включили тесты на ВПЧ и гепатит С
Детский городок и арт-объект "Дионисий" появятся в Ферапонтове к августу
Карьера мечты оборачивается разочарованием: на что обратить внимание при выборе работодателя
Защита от золотых простыней: в России готовят закон, который лишит отели права на ваш депозит
Владимир Зеленский начал процесс отстранения Кирилла Буданова* от управления
На грани рентабельности: что скрывается за рекордным снижением наценки на продукты
Масло в огонь кризиса: крупный НПЗ в Австралии вспыхнул как спичка, добив топливный рынок
В Костроме будут судить мигранта за подделку документов для своих соотечественников
В Московском районе Петербурга заменят освещение в квартале у площади Победы
Горький финал: как всего одна ошибка с температурой убивает ваш утренний кофе
