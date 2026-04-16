Детский городок и арт-объект "Дионисий" появятся в Ферапонтове к августу

Россия » Северо-Запад » Череповец

Ферапонтово готовится к масштабной перезагрузке ландшафта. В охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Ансамбля Ферапонтова монастыря — стартует второй этап благоустройства парка "Берег Дионисия". Власти Кирилловского округа делают ставку на сочетание исторического контекста и современной инфраструктуры, инвестируя миллионы в эстетику и комфорт.

Ферапонтов Белозерский монастырь
Фото: commons.wikimedia.org by Шелковников Евгений Анатольевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ландшафтная стратегия: ивы, гиганты и бюджеты

Цена вопроса на текущем этапе — десятки миллионов рублей. На озеленение общественного пространства выделено около 15 миллионов. До середины июня специалисты планируют превратить территорию в ботанический атлас: здесь высадят пихты, сирень, гортензии и боярышник. Это не просто "косметика", а попытка интегрировать современный парк в строгий северный пейзаж.

"Работа в охранных зонах — это всегда хождение по тонкому льду. Здесь нельзя просто поставить типовой городок. Каждое дерево и малая форма должны соответствовать регламентам, чтобы сохранить визуальный код места", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Параллельно с флорой обновят и функционал. Свыше десяти миллионов рублей уйдет на детскую площадку. К августу "Берег Дионисия" должен обрасти игровым городком, качелями и спортивным комплексом. Задача амбициозная: вписать пластик и металл в панораму древнего монастыря так, чтобы это не выглядело инородным телом.

ЮНЕСКО и ответственность: как изменят подворье

Центральным элементом этапа станет стилизованное подворье и арт-объект в честь иконописца Дионисия. Проект, победивший во Всероссийском конкурсе комфортной городской среды, теперь проходит проверку на прочность реализацией. В прошлом году база уже была заложена: проложены мостки, установлено освещение и системы безопасности.

Объект работ Детализация
Детская зона Игровой городок, качели, спорткомплекс (10+ млн руб)
Озеленение Пихта, ива, калина, боярышник (15 млн руб)
Культурный слой Стилизованное подворье, арт-объект "Дионисий"

"Привлечение федеральных грантов под такие точечные проекты — единственный способ сохранить жизнь в малых городах. Это не просто лавочки краской мазать, это создание туристического продукта", — подчеркнул региональный аналитик Валерий Козлов.

Местные власти подчеркивают: каждый шаг контролируется общественностью. Для региона, где износ сетей и инфраструктурные проблемы часто становятся тормозом развития, проект в Ферапонтово — витрина успешной работы народных программ. Глава округа Андрей Тюляндин лично курирует сроки, осознавая статусность объекта.

Контроль и инфраструктурный скелет

Второй этап благоустройства невозможен без надежной технологической базы. Прошлый год показал, что системы видеонаблюдения дисциплинируют туристов и местных жителей. В 2026 году акцент сместится на завершение архитектурного облика, который должен выдержать испытание временем и климатом.

"Климатические риски в Вологодской области высокие. Выбор растений вроде пихты и калины оправдан — они выживут там, где южная экзотика погибнет в первую зиму", — объяснил синоптик Павел Лебедев.

Развитие "Берега Дионисия" идет в связке с общим обновлением региональной логистики. Пока вводятся ограничения для большегрузов на трассах, в самом Ферапонтово готовят пешеходные зоны. Это правильная последовательность: сначала создается среда, затем подтягивается сервис, как это было реализовано, когда цифровое управление изменило привычные социальные объекты в соседних районах. Завершение работ по озеленению и установке площадок сделает парк полноценным хабом, сравнимым по значимости с новыми медицинскими центрами в крупных городах области.

Ответы на популярные вопросы

Когда завершится высадка растений?

Основные работы по озеленению, согласно графику, должны быть закончены до середины июня текущего года.

Почему на детскую площадку тратят так много?

Сумма в 10 миллионов включает не только игровые формы, но и специализированное безопасное покрытие, монтаж опор и подготовку грунта в условиях охранной зоны.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, экономист Валерий Козлов, метеоролог Павел Лебедев
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
