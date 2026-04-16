В Московском районе Петербурга заменят освещение в квартале у площади Победы

В Московском районе Петербурга стартовала масштабная модернизация освещения в знаковом квартале у площади Победы. Рабочие зашли на территорию, ограниченную Варшавской и Краснопутиловской улицами, а также улицей Галстяна. К концу сентября 2026 года здесь установят 71 современный светодиодный светильник, что увеличит общую освещенность жилого массива в 2,7 раза.

Фото: commons.wikimedia.org by SadPetzl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Монумент героическим защитникам Ленинграда

Техническое перевооружение: от ртути к диодам

Инфраструктура этого квартала не видела капитального обновления сетей десятилетиями. Первые фонари здесь монтировали еще в 1971 году. Современный проект предполагает полную зачистку "неба" от проводов: 2 километра линий электропередач спрячут в подземные траншеи. Это не только повысит надежность в условиях метеоусловий СПб, но и визуально разгрузит пространство.

"Старые натриевые лампы и воздушные линии — это вчерашний день. Переход на светодиоды и подземную прокладку кабеля минимизирует аварийность и снижает нагрузку на городские сети", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Реконструкция затронет не только центральные проезды, но и придомовые территории. Вместо устаревших конструкций специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 50 новых металлических опор. Это часть глобального тренда на благоустройство СПб, когда утилитарные объекты становятся частью эстетики города.

Безопасность дворов и умные опоры

Особое внимание уделено "слепым зонам", на которые жаловались местные жители. Свет появится на участке между гостиницей и домом 124 по Варшавской улице. Проектировщики также усилили яркость над детскими и спортивными площадками, превращая их из темных пятен в полноценные комфортные общественные пространства для вечерних прогулок.

Параметр Показатель после работ Количество светильников 71 шт. (рост в 2,7 раза) Новые опоры освещения 50 металлических конструкций Протяженность сетей 2 км (под землей)

"Освещение — это базовый элемент безопасности. Ликвидация неосвещенных 'пустырей' во дворах напрямую снижает риски уличного травматизма и правонарушений", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Для решения проблемы плотной парковки, мешающей спецтехнике, применят инженерную хитрость: опоры сделают складными. Это позволит обслуживать фонари без использования громоздких автовышек там, где пробки и заставленные обочины стали нормой.

Планы на 2026 год в Московском районе

Квартал у площади Победы — лишь одно звено в цепи обновлений. В текущем году службы ЖКХ планируют зайти еще на несколько объектов. В графике значится Сызранская улица и массив между Алтайской улицей и Демонстрационным проездом. Параллельно с этим город ведет капитальный ремонт жилого фонда, синхронизируя работы по свету и фасадам.

"Районный бюджет и федеральные программы позволяют обновлять не только центр, но и спальные кварталы. Это критически важно для удержания качества городской среды", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Пока на юге города меняют свет, в других частях мегаполиса решают вопросы экологии, включая загрязнение акваторий и переработку отходов. Комплексный подход мэрии позволяет Петербургу сохранять статус современного мегаполиса, несмотря на инфраструктурные вызовы.

Ответы на популярные вопросы

Когда завершатся работы в квартале?

Все строительно-монтажные мероприятия планируют закончить до конца сентября 2026 года.

Будут ли из-за работ перекрывать движение?

Масштабных перекрытий магистралей не ожидается, однако возможны локальные ограничения во дворах для проезда техники.

За чей счет проводится модернизация?

Реконструкция финансируется за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках целевых программ развития городской среды.

