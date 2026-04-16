В Московском районе Петербурга заменят освещение в квартале у площади Победы

В Московском районе Петербурга стартовала масштабная модернизация освещения в знаковом квартале у площади Победы. Рабочие зашли на территорию, ограниченную Варшавской и Краснопутиловской улицами, а также улицей Галстяна. К концу сентября 2026 года здесь установят 71 современный светодиодный светильник, что увеличит общую освещенность жилого массива в 2,7 раза.
Инфраструктура этого квартала не видела капитального обновления сетей десятилетиями. Первые фонари здесь монтировали еще в 1971 году. Современный проект предполагает полную зачистку "неба" от проводов: 2 километра линий электропередач спрячут в подземные траншеи. Это не только повысит надежность в условиях метеоусловий СПб, но и визуально разгрузит пространство.
"Старые натриевые лампы и воздушные линии — это вчерашний день. Переход на светодиоды и подземную прокладку кабеля минимизирует аварийность и снижает нагрузку на городские сети", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Реконструкция затронет не только центральные проезды, но и придомовые территории. Вместо устаревших конструкций специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 50 новых металлических опор. Это часть глобального тренда на благоустройство СПб, когда утилитарные объекты становятся частью эстетики города.
Особое внимание уделено "слепым зонам", на которые жаловались местные жители. Свет появится на участке между гостиницей и домом 124 по Варшавской улице. Проектировщики также усилили яркость над детскими и спортивными площадками, превращая их из темных пятен в полноценные комфортные общественные пространства для вечерних прогулок.
|Параметр
|Показатель после работ
|Количество светильников
|71 шт. (рост в 2,7 раза)
|Новые опоры освещения
|50 металлических конструкций
|Протяженность сетей
|2 км (под землей)
"Освещение — это базовый элемент безопасности. Ликвидация неосвещенных 'пустырей' во дворах напрямую снижает риски уличного травматизма и правонарушений", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Для решения проблемы плотной парковки, мешающей спецтехнике, применят инженерную хитрость: опоры сделают складными. Это позволит обслуживать фонари без использования громоздких автовышек там, где пробки и заставленные обочины стали нормой.
Квартал у площади Победы — лишь одно звено в цепи обновлений. В текущем году службы ЖКХ планируют зайти еще на несколько объектов. В графике значится Сызранская улица и массив между Алтайской улицей и Демонстрационным проездом. Параллельно с этим город ведет капитальный ремонт жилого фонда, синхронизируя работы по свету и фасадам.
"Районный бюджет и федеральные программы позволяют обновлять не только центр, но и спальные кварталы. Это критически важно для удержания качества городской среды", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Пока на юге города меняют свет, в других частях мегаполиса решают вопросы экологии, включая загрязнение акваторий и переработку отходов. Комплексный подход мэрии позволяет Петербургу сохранять статус современного мегаполиса, несмотря на инфраструктурные вызовы.
Все строительно-монтажные мероприятия планируют закончить до конца сентября 2026 года.
Масштабных перекрытий магистралей не ожидается, однако возможны локальные ограничения во дворах для проезда техники.
Реконструкция финансируется за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках целевых программ развития городской среды.
