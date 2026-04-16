В Костроме будут судить мигранта за подделку документов для своих соотечественников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Кострома

В Костроме пресекли деятельность канала нелегальной миграции. Иностранец 1993 года рождения организовал схему по легализации соотечественников через подделку документов. Свердловский районный суд города оставил фигуранта под стражей. Силовые структуры региона продолжают зачистку серого сектора рынка труда.

Фото: pixabay.com by isaevdm is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Механика подлога: как работал теневой офис

Мужчина, сам являясь гражданином иностранного государства, создал устойчивую группу. Сообщники помогали другим мигрантам обходить законные процедуры. Основным инструментом стали фальшивые миграционные справки. Это позволяло иностранцам формально числиться в правовом поле, фактически находясь в тени. Ситуация напоминает другие резонансные уголовные дела в Костроме, связанные с подлогом документов.

"Подделка документов — это база для формирования этнических анклавов, где законы РФ перестают работать", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Сотрудники правоохранительных органов сорвали планы группы в ходе оперативных мероприятий. Установлено, что обвиняемый целенаправленно искал соотечественников, нуждающихся в "закреплении" на территории области. Подобные схемы часто сопряжены с финансовыми махинациями, как и в случаях, когда суд обязал возвращать средства обманутым участникам бизнес-проектов.

Судебное решение и риски побега

Следствие настаивало на изоляции задержанного. Позиция силовиков основана на отсутствии у мужчины прочных социальных связей и рисках уничтожения улик. Суд согласился с доводами правоохранителей. Обвиняемый может скрыться или совершить новое преступление, поэтому срок содержания под стражей был продлен.

"Административные барьеры для мигрантов созданы для безопасности, а их обход ведет к неконтролируемому росту преступности", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Данный инцидент подчеркивает жесткий курс властей на соблюдение миграционного законодательства. В регионе усиливается контроль за всеми сферами, где возможны бюджетные потери или нарушения порядка. Для сравнения, даже в аграрном секторе внедряется генетический аудит, чтобы исключить подлог в племенном животноводстве.

Миграционный контроль в регионе

Инспекции охватывают не только жилой сектор, но и государственные закупки. Ранее губернатор уже инициировал проверку контрактов на поставку товаров, что свидетельствует об общей стратегии наведения порядка во всех отраслях. Миграционная сфера остается в приоритете из-за высокой латентности правонарушений.

Параметр дела Данные следствия
Возраст фигуранта 1993 год рождения
Основная статья Организация незаконной миграции
Мера пресечения Содержание под стражей (продлено)

"Стабилизация численности населения должна идти через легальные программы, а не через серые схемы переезда", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по демографии Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о миграции

Что грозит за подделку миграционных документов?

Организаторам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Рядовым исполнителям — до двух лет.

Могут ли депортировать тех, кто воспользовался услугами костромской фирмы?

Да. Если факт подделки документов подтвержден, виза или патент аннулируются. Иностранец подлежит депортации с запретом въезда в РФ.

Почему суд не отпустил обвиняемого под домашний арест?

У иностранного гражданина зачастую нет постоянного жилья и семьи в РФ. Это создает прямую угрозу того, что он покинет страну до приговора.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, социолог Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.