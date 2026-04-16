В Иванове серийного похитителя рыбы и носков отпустили под подписку о невыезде
Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде
В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома
В Твери задержали риелтора и ее сообщника за крупное мошенничество с ипотечным кредитом
В Воронеже на проведение праздничного салюта в День Победы выделят два миллиона рублей

В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам

Россия » Центр » Иваново

В Ивановской области правоохранительные органы вскрыли факт грубого нарушения трудового законодательства в частном секторе медицины. Директор коммерческой клиники стал фигурантом уголовного дела. Управленец лишил персонал законного заработка. Следственный комитет региона квалифицировал действия руководителя как невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

Детали трудового конфликта

Жертвами финансовой политики директора стали два администратора клиники. По версии следствия, в 2024 году сотрудники выполняли свои обязанности, не получая вознаграждения. Период "бесплатной" работы растянулся более чем на два месяца. Общая сумма долга перед персоналом, включая сопутствующие выплаты, превысила 180 тысяч рублей. Это сопоставимо с крупными суммами в других делах региона, где фигурирует взыскание средств через официальные инстанции.

"Причиной таких долгов в частном секторе часто становится нецелевое распределение выручки владельцем бизнеса на личные нужды", — пояснила в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следователи приступили к закреплению доказательной базы. В рамках расследования изучается финансово-хозяйственная документация организации. Устанавливается наличие реальной возможности выплаты денег в указанный период. Подобные инциденты бросают тень на деловой климат города, несмотря на общее развитие инфраструктуры региона и рост логистической доступности.

Задержка выплат — не просто гражданский спор, а уголовно наказуемое деяние. Ситуация находится на контроле надзорных органов. В Ивановской области пристальное внимание уделяется не только административным нарушениям, но и этике в судебной системе, включая резонансный антикоррупционный иск против представителей власти. Бизнесу теперь грозят не только штрафы, но и аресты имущества для погашения долгов.

"Работники имеют право инициировать процедуру принудительного взыскания через инспекцию труда без обращения в суд", — отмечает в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр нарушения Фактические данные в Иваново
Срок невыплаты Более 2 месяцев
Размер задолженности 180 000 рублей
Количество пострадавших 2 сотрудника (администраторы)

Кейс ивановской клиники подчеркивает уязвимость рядового персонала перед амбициями менеджмента. В условиях дефицита кадров в медицине подобные действия директора выглядят системным сбоем в управлении частным капиталом. Правоохранители намерены довести дело до логического конца, обеспечив полное возмещение ущерба пострадавшим гражданам.

Механизмы защиты прав работников

Сотрудники, оказавшиеся в подобной ситуации, часто боятся потерять рабочее место. Однако закон гарантирует защиту при обращении в Следственный комитет. Судебная практика показывает, что арест счетов предприятия — самая эффективная мера. Это заставляет руководство быстро находить средства, аналогично тому, как арест телефона мотивировал должницу в другом ивановском деле.

"Проблемы с выплатами часто сигнализируют о предбанкротном состоянии организации или попытке вывода активов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Работодателю не удастся сослаться на отсутствие прибыли или кризис в отрасли. Выплата зарплаты является приоритетным платежом. Пока директор клиники ожидает предъявления официального обвинения, следователи изучают, не было ли в его действиях признаков личной заинтересованности. Прозрачность бизнеса в регионе остается под жестким контролем, будь то медицина или работа транспортных узлов.

Ответы на популярные вопросы о невыплате зарплаты

Через какое время можно подавать жалобу в СК?

Уголовная ответственность наступает при полной невыплате свыше двух месяцев или частичной (менее половины суммы) свыше трех месяцев.

Какая компенсация положена сотрудникам за задержку?

Работодатель обязан выплатить задолженность с процентами (денежной компенсацией) в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки.

Может ли директор избежать наказания?

Лицо, впервые совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев после возбуждения дела полностью погасило долг и выплатило компенсацию.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Домашние животные
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Вредители и болезни
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Последние материалы
Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде
В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца
Сергей Нарышкин заявил о подготовке Польши и стран Балтии к военному конфликту
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам
Берегите питомца: фразы ветеринаров, которые должны заставить вас сменить клинику
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома
В Твери задержали риелтора и ее сообщника за крупное мошенничество с ипотечным кредитом
