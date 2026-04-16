Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Костроме будут судить мигранта за подделку документов для своих соотечественников
В Московском районе Петербурга заменят освещение в квартале у площади Победы
В Иванове серийного похитителя рыбы и носков отпустили под подписку о невыезде
Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома

В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца

Россия » Центр » Тула

Тульская область инвестирует 54 миллиона рублей в закупку апиксабана для обеспечения льготных категорий граждан. Финансирование охватывает программы конца 2025 года и текущий четырехмесячный цикл. Торги инициированы региональным Минздравом в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой красивый врач в медицинском халате со стетоскопом

Торги и бюджетное планирование

Средства выделены напрямую из областного бюджета. Закупка направлена на создание резерва медикаментов, необходимых для профилактики инсультов и тромбоэмболий. Власти региона подчеркивают, что такая мера гарантирует бесперебойное снабжение лекарствами тысяч жителей, входящих в группы высокого медицинского риска.

"Стабильное финансирование закупок лекарств — база для устойчивого развития территорий и снижения бюджетных дефицитов в медицине", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль над распределением ресурсов в здравоохранении коррелирует с общей политикой безопасности в субъекте. Параллельно с социальными тендерами ведомства следят за порядком в других сферах — так, Росгвардия изъяла оружие у нарушителей в рамках плановых рейдов по области.

Медицинская значимость препарата

Апиксабан относится к группе антикоагулянтов нового поколения. Препарат минимизирует риски закупорки сосудов, что критически важно при патологиях системы кровообращения. Системная работа в этом направлении призвана снизить общую смертность в регионе, выполняя задачи национального проекта.

Параметр закупки Значение
Общий объем финансирования 54 000 000 рублей
Источник средств Областной бюджет Тульской области
Целевое назначение Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

"Льготное лекарственное обеспечение напрямую влияет на демографические программы и продолжительность жизни в области", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Социальная политика региона

Доступность дорогостоящих медикаментов для льготников остается приоритетом. В Туле также следят за качеством жизни через контроль инфраструктуры: прокуратура завела дело на застройщика за срыв сроков сдачи жилья, а структуры ЖКХ готовят ревизию газовых сетей в жилых домах.

"Административные нормативы должны четко соблюдаться как в поставках медикаментов, так и в гражданском строительстве", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Четкое исполнение госконтрактов исключает дефицит в аптеках при больницах. Это позволяет пациентам получать терапию сразу после выписки из стационара. Одновременно правоохранители пресекают нелегальную деятельность в других нишах, например, недавно была раскрыта схема работы казино в одном из районов области.

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить препарат бесплатно?

Граждане, имеющие право на набор социальных услуг, и пациенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями по назначению врача.

Откуда поступает финансирование?

Средства выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта и софинансируются из бюджета Тульской области.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.