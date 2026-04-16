Тульская область инвестирует 54 миллиона рублей в закупку апиксабана для обеспечения льготных категорий граждан. Финансирование охватывает программы конца 2025 года и текущий четырехмесячный цикл. Торги инициированы региональным Минздравом в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Средства выделены напрямую из областного бюджета. Закупка направлена на создание резерва медикаментов, необходимых для профилактики инсультов и тромбоэмболий. Власти региона подчеркивают, что такая мера гарантирует бесперебойное снабжение лекарствами тысяч жителей, входящих в группы высокого медицинского риска.
"Стабильное финансирование закупок лекарств — база для устойчивого развития территорий и снижения бюджетных дефицитов в медицине", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Контроль над распределением ресурсов в здравоохранении коррелирует с общей политикой безопасности в субъекте.
Апиксабан относится к группе антикоагулянтов нового поколения. Препарат минимизирует риски закупорки сосудов, что критически важно при патологиях системы кровообращения. Системная работа в этом направлении призвана снизить общую смертность в регионе, выполняя задачи национального проекта.
|Параметр закупки
|Значение
|Общий объем финансирования
|54 000 000 рублей
|Источник средств
|Областной бюджет Тульской области
|Целевое назначение
|Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
"Льготное лекарственное обеспечение напрямую влияет на демографические программы и продолжительность жизни в области", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Доступность дорогостоящих медикаментов для льготников остается приоритетом.
"Административные нормативы должны четко соблюдаться как в поставках медикаментов, так и в гражданском строительстве", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Четкое исполнение госконтрактов исключает дефицит в аптеках при больницах. Это позволяет пациентам получать терапию сразу после выписки из стационара.
Граждане, имеющие право на набор социальных услуг, и пациенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями по назначению врача.
Средства выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта и софинансируются из бюджета Тульской области.
