В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца

Тульская область инвестирует 54 миллиона рублей в закупку апиксабана для обеспечения льготных категорий граждан. Финансирование охватывает программы конца 2025 года и текущий четырехмесячный цикл. Торги инициированы региональным Минздравом в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Торги и бюджетное планирование

Средства выделены напрямую из областного бюджета. Закупка направлена на создание резерва медикаментов, необходимых для профилактики инсультов и тромбоэмболий. Власти региона подчеркивают, что такая мера гарантирует бесперебойное снабжение лекарствами тысяч жителей, входящих в группы высокого медицинского риска.

"Стабильное финансирование закупок лекарств — база для устойчивого развития территорий и снижения бюджетных дефицитов в медицине", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль над распределением ресурсов в здравоохранении коррелирует с общей политикой безопасности в субъекте. Параллельно с социальными тендерами ведомства следят за порядком в других сферах — так, Росгвардия изъяла оружие у нарушителей в рамках плановых рейдов по области.

Медицинская значимость препарата

Апиксабан относится к группе антикоагулянтов нового поколения. Препарат минимизирует риски закупорки сосудов, что критически важно при патологиях системы кровообращения. Системная работа в этом направлении призвана снизить общую смертность в регионе, выполняя задачи национального проекта.

Параметр закупки Значение Общий объем финансирования 54 000 000 рублей Источник средств Областной бюджет Тульской области Целевое назначение Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

"Льготное лекарственное обеспечение напрямую влияет на демографические программы и продолжительность жизни в области", — пояснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Социальная политика региона

Доступность дорогостоящих медикаментов для льготников остается приоритетом. В Туле также следят за качеством жизни через контроль инфраструктуры: прокуратура завела дело на застройщика за срыв сроков сдачи жилья, а структуры ЖКХ готовят ревизию газовых сетей в жилых домах.

"Административные нормативы должны четко соблюдаться как в поставках медикаментов, так и в гражданском строительстве", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Четкое исполнение госконтрактов исключает дефицит в аптеках при больницах. Это позволяет пациентам получать терапию сразу после выписки из стационара. Одновременно правоохранители пресекают нелегальную деятельность в других нишах, например, недавно была раскрыта схема работы казино в одном из районов области.

Ответы на популярные вопросы

Кто может получить препарат бесплатно?

Граждане, имеющие право на набор социальных услуг, и пациенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями по назначению врача.

Откуда поступает финансирование?

Средства выделяются из федерального бюджета в рамках нацпроекта и софинансируются из бюджета Тульской области.

Читайте также