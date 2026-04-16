В Твери задержали риелтора и ее сообщника за крупное мошенничество с ипотечным кредитом

Тверская полиция вскрыла схему ипотечного мошенничества, превратившую покупку жилья в деревне Кумордино в инструмент хищения миллионов. В центре дела — 31-летний мужчина и 30-летняя женщина-риелтор. Схема строилась на искусственном раздувании стоимости недвижимости и фальсификации отчетности перед банком. По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Наследство и ипотека

Механика обмана: раздутый пузырь в Кумордино

Следствие установило, что злоумышленники действовали по четко выверенному сценарию. Сначала они подготовили и предоставили в банк подложные справки о доходах заемщика. Чтобы финансовая организация не заподозрила подвоха при оценке объекта, подельники разместили в сети множество фиктивных объявлений о продаже квартир в этом же населенном пункте по завышенным ценам. Это позволило создать иллюзию высокой рыночной стоимости жилья.

"Схемы с завышением стоимости объекта — классика криминального рынка недвижимости. Мошенники забирают разницу между реальной ценой и суммой кредита, оставляя банк с неликвидным залогом", — отмечает в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Сумма сделки по покупке квартиры составила 2 миллиона 486 тысяч рублей. Реальная стоимость объекта была значительно ниже. Получив средства, заемщик исполнил только три платежа по кредиту, после чего выплаты прекратились. Такая "активность" часто используется для маскировки умысла на хищение, но правоохранители быстро вычислили аномалию в УМВД Твери.

Показания и арест: раскол в союзе фигурантов

В ходе оперативных мероприятий заемщик сознался в содеянном. Однако риелтор выбрала иную тактику защиты: вину она не признала и несколько раз меняла свои показания. Несмотря на это, администрация УМВД по Тверской области сообщает, что собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемых.

"В делах о мошенничестве с ипотекой риелтор часто выступает мозговым центром, манипулируя документами и рыночными индикаторами. Отрицание вины редко помогает, если есть бумажный след", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

На данный момент оба фигуранта заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Данная статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Контроль над инфраструктурой ЖКХ и жилого фонда региона остается приоритетом для силовиков.

Риски рынка недвижимости

Характеристика сделки Признак мошенничества Документы о доходах Использование подложных справок 2-НДФЛ Оценка объекта Сфабрикованные объявления-аналоги в сети Платежная дисциплина Прекращение выплат после 2-3 месяцев

Подобные инциденты подчеркивают уязвимость банковских систем перед спланированными действиями профессиональных участников рынка. Случай требует внимания к методам проверки заемщиков и объектов недвижимости в малых населенных пунктах Тверской области.

"Банковские скоринговые системы часто доверяют онлайн-агрегаторам, чем и пользуются преступники, создавая ложный информационный фон вокруг конкретной локации", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ипотечном мошенничестве

Как мошенники завышают цену квартиры?

Они размещают десятки объявлений о продаже аналогичного жилья в том же районе с ценами выше рыночных на 30-50%. Оценщики и автоматизированные системы банков принимают эти данные за реальные показатели рынка.

Что грозит заемщику, если он действовал по указке риелтора?

Согласно УК РФ, исполнитель несет такую же уголовную ответственность, как и организатор. Сознание в содеянном может стать смягчающим обстоятельством в суде, но не освобождает от наказания.

Как банк обнаруживает обман?

Службы безопасности анализируют связи заемщика и риелтора, проверяют подлинность справок через запросы в ПФР и выявляют несоответствие залога его фактическому состоянию при выездных проверках.

