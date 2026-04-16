В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
В Твери задержали риелтора и ее сообщника за крупное мошенничество с ипотечным кредитом
В Воронеже на проведение праздничного салюта в День Победы выделят два миллиона рублей
Волосы истончаются после этих процедур: восстановление оказывается временным
Пенсионеры из Ярославской области перехитрили аферистов и сохранили два миллиона рублей

Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома

Россия » Центр » Владимир

Газовый коллапс в микрорайоне Заклязьменский перешел в юридическую плоскость. Прокуратура Владимира возбудила административное дело против должностных лиц АО "Газпром газораспределение Владимир". Причина — критическое превышение сроков устранения аварии и риски для жизни горожан. Система дала сбой на уровне распределительного узла.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Причины аварии: скачок давления и пожары

Чрезвычайное происшествие спровоцировал шкафной пункт редуцирования газа. Устройство, обслуживающее 10 многоквартирных домов, выдало аномально высокое давление. В трех квартирах на улице Фоминской это привело к моментальному возгоранию кухонных плит. Безопасность жилого сектора оказалась под угрозой из-за технической неисправности оборудования.

"Износ газораспределительной инфраструктуры в старых районах часто становится причиной непредсказуемых скачков давления в сети", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для предотвращения взрывов подачу ресурса экстренно прекратили. Однако восстановительные работы затянулись. Жители остались без возможности приготовления пищи, что прокуратура квалифицировала как нарушение прав на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами. Ситуация потребовала прокурорского вмешательства для ускорения темпов ремонта.

Юридические последствия для поставщика

Надзорное ведомство внесло представление руководителю АО "Газпром газораспределение Владимир". Требование жесткое: не только наказать виновных, но и модернизировать узлы, чтобы исключить повторение сценария с пожарами. В отношении ответственного сотрудника возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. Это прямое следствие игнорирования временных рамок, отведенных законом на ремонт.

"Административные штрафы для ресурсных организаций часто не покрывают ущерб, но дисциплинируют оперативный персонал", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Прокуратура подчеркнула, что подача газа была возобновлена только под "надзорным сопровождением". Это означает, что без давления со стороны силовиков сроки могли сдвинуться еще дальше. Контроль за техническим состоянием систем на улице Фоминской сохраняется до полной уверенности в стабильности давления. Подобные инциденты подрывают доверие к коммунальным службам региона, где здоровье и комфорт граждан зависят от изношенности труб.

Параметр нарушения Фактическая ситуация
Объект инцидента Шкафной пункт редуцирования (10 домов)
Последствия Возгорание плит в 3 квартирах
Правовая квалификация Ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ

Параллельно с газовым вопросом в области обостряются и другие инфраструктурные проблемы. Инвестиции в недвижимость в таких микрорайонах, как Заклязьменский, теперь требуют более тщательной проверки состояния инженерных коммуникаций перед покупкой.

"Бюджеты на модернизацию сетей часто распределяются неравномерно, что создает очаги аварийности в пригородах", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о газоснабжении

Сколько может длиться перерыв в подаче газа по закону?

Суммарно не более 4 часов в месяц. Единовременное отключение при аварии регламентируется скоростью локализации угрозы, но не должно превышать установленные нормативы обеспечения коммунальными услугами.

Куда обращаться при скачке давления газа?

Необходимо немедленно перекрыть краны, вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112. После локализации инцидента следует подать жалобу в прокуратуру и ГЖИ для фиксации нарушения режима поставки.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова, экономист Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Домашние животные
Океан выбрал нового короля: хищник весом 80 тонн не оставляет шансов даже стаям
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Домашние животные
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Последние материалы
Эти мелочи в офисе ставят крест на репутации: именно так теряют уважение в команде
В Тульской области обеспечат льготников препаратами для профилактики осложнений сердца
Сергей Нарышкин заявил о подготовке Польши и стран Балтии к военному конфликту
В Костромской области чиновника уволили за попытку скрыть долги по кредиту от бухгалтерии
В Тверской области запустят чат-бот для оперативной борьбы с пьяными водителями на дорогах
В Иванове завели дело на директора частной клиники за долги по зарплате сотрудникам
Берегите питомца: фразы ветеринаров, которые должны заставить вас сменить клинику
Тульский студент рискует попасть в колонию из-за попытки списать кредит через полицию
Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома
В Твери задержали риелтора и ее сообщника за крупное мошенничество с ипотечным кредитом
