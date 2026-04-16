Прокуратура Владимира наказала газовиков за срыв сроков подачи топлива в жилые дома

Газовый коллапс в микрорайоне Заклязьменский перешел в юридическую плоскость. Прокуратура Владимира возбудила административное дело против должностных лиц АО "Газпром газораспределение Владимир". Причина — критическое превышение сроков устранения аварии и риски для жизни горожан. Система дала сбой на уровне распределительного узла.

Причины аварии: скачок давления и пожары

Чрезвычайное происшествие спровоцировал шкафной пункт редуцирования газа. Устройство, обслуживающее 10 многоквартирных домов, выдало аномально высокое давление. В трех квартирах на улице Фоминской это привело к моментальному возгоранию кухонных плит. Безопасность жилого сектора оказалась под угрозой из-за технической неисправности оборудования.

"Износ газораспределительной инфраструктуры в старых районах часто становится причиной непредсказуемых скачков давления в сети", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Для предотвращения взрывов подачу ресурса экстренно прекратили. Однако восстановительные работы затянулись. Жители остались без возможности приготовления пищи, что прокуратура квалифицировала как нарушение прав на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами. Ситуация потребовала прокурорского вмешательства для ускорения темпов ремонта.

Юридические последствия для поставщика

Надзорное ведомство внесло представление руководителю АО "Газпром газораспределение Владимир". Требование жесткое: не только наказать виновных, но и модернизировать узлы, чтобы исключить повторение сценария с пожарами. В отношении ответственного сотрудника возбуждено дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ. Это прямое следствие игнорирования временных рамок, отведенных законом на ремонт.

"Административные штрафы для ресурсных организаций часто не покрывают ущерб, но дисциплинируют оперативный персонал", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Прокуратура подчеркнула, что подача газа была возобновлена только под "надзорным сопровождением". Это означает, что без давления со стороны силовиков сроки могли сдвинуться еще дальше. Контроль за техническим состоянием систем на улице Фоминской сохраняется до полной уверенности в стабильности давления. Подобные инциденты подрывают доверие к коммунальным службам региона, где здоровье и комфорт граждан зависят от изношенности труб.

Параметр нарушения Фактическая ситуация Объект инцидента Шкафной пункт редуцирования (10 домов) Последствия Возгорание плит в 3 квартирах Правовая квалификация Ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ

Параллельно с газовым вопросом в области обостряются и другие инфраструктурные проблемы. Инвестиции в недвижимость в таких микрорайонах, как Заклязьменский, теперь требуют более тщательной проверки состояния инженерных коммуникаций перед покупкой.

"Бюджеты на модернизацию сетей часто распределяются неравномерно, что создает очаги аварийности в пригородах", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о газоснабжении

Сколько может длиться перерыв в подаче газа по закону?

Суммарно не более 4 часов в месяц. Единовременное отключение при аварии регламентируется скоростью локализации угрозы, но не должно превышать установленные нормативы обеспечения коммунальными услугами.

Куда обращаться при скачке давления газа?

Необходимо немедленно перекрыть краны, вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112. После локализации инцидента следует подать жалобу в прокуратуру и ГЖИ для фиксации нарушения режима поставки.

