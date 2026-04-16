Воронеж готовится к празднованию Дня Победы. Городские власти определили параметры главного пиротехнического шоу года. Муниципальный контракт на организацию фейерверка оценивается в 2 миллиона рублей. Победителю тендера предстоит расцветить небо над водохранилищем восьмиминутным каскадом залпов.
Заказчиком закупки выступает Воронежский концертный зал. Фейерверк традиционно запустят с дамбы Чернавского моста 9 мая в 22:00. Техническое задание предусматривает 630 залпов. В небе раскроются классические фигуры: "Пион", "Хризантема", "Ива", "Пальма", "Волна", "Кольцо" и "Корона".
"Подготовка городской среды к праздникам требует четкого планирования ресурсов и контроля за исполнением контрактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Подрядчика выберут среди представителей малого и среднего бизнеса. Заявки принимаются до 23 апреля. Итоги конкурса будут подведены 27 апреля. Компания-победитель обязана заранее представить детальную концепцию мероприятия. Тщательный отбор исполнителей помогает избежать сбоев в работе городских систем, включая дорожное хозяйство и коммунальные службы.
Текущее финансирование в два с половиной раза скромнее прошлогодних затрат. В юбилейный 80-й год Победы бюджет Воронежской области выделил на салют почти 5 миллионов рублей. Тогда шоу длилось 12 минут, а его организацией занималась компания из Подмосковья.
|Показатель
|Значение в 2026 году
|Стоимость контракта
|2 млн рублей
|Количество залпов
|630 штук
|Продолжительность
|Не менее 8 минут
"Рациональное распределение бюджетных средств в регионах позволяет сохранять баланс между праздничными мероприятиями и социальными нуждами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Параллельно с подготовкой торжества власти региона усиливают адресную помощь. Праздничные выплаты ветеранам будут начислены автоматически. Социальный блок правительства координирует поддержку нуждающихся категорий граждан, обеспечивая стабильность в аграрном секторе и медицине.
Важным аспектом остается безопасность граждан в местах массовых скоплений людей. Нагрузка на медицинские учреждения и правоохранительные органы в праздничные дни возрастает. Это требует слаженной работы всех ведомств.
"Эффективность проведения массовых мероприятий напрямую зависит от качества муниципального управления и прозрачности закупочных процедур", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
