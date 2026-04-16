В Воронеже на проведение праздничного салюта в День Победы выделят два миллиона рублей

Воронеж готовится к празднованию Дня Победы. Городские власти определили параметры главного пиротехнического шоу года. Муниципальный контракт на организацию фейерверка оценивается в 2 миллиона рублей. Победителю тендера предстоит расцветить небо над водохранилищем восьмиминутным каскадом залпов.

Фото: Wikipedia by AngMoKio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Салют

Параметры праздничного шоу

Заказчиком закупки выступает Воронежский концертный зал. Фейерверк традиционно запустят с дамбы Чернавского моста 9 мая в 22:00. Техническое задание предусматривает 630 залпов. В небе раскроются классические фигуры: "Пион", "Хризантема", "Ива", "Пальма", "Волна", "Кольцо" и "Корона".

"Подготовка городской среды к праздникам требует четкого планирования ресурсов и контроля за исполнением контрактов", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Подрядчика выберут среди представителей малого и среднего бизнеса. Заявки принимаются до 23 апреля. Итоги конкурса будут подведены 27 апреля. Компания-победитель обязана заранее представить детальную концепцию мероприятия. Тщательный отбор исполнителей помогает избежать сбоев в работе городских систем, включая дорожное хозяйство и коммунальные службы.

Экономика торжества: сравнение с прошлым годом

Текущее финансирование в два с половиной раза скромнее прошлогодних затрат. В юбилейный 80-й год Победы бюджет Воронежской области выделил на салют почти 5 миллионов рублей. Тогда шоу длилось 12 минут, а его организацией занималась компания из Подмосковья.

Показатель Значение в 2026 году Стоимость контракта 2 млн рублей Количество залпов 630 штук Продолжительность Не менее 8 минут

"Рациональное распределение бюджетных средств в регионах позволяет сохранять баланс между праздничными мероприятиями и социальными нуждами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Социальный контекст и поддержка ветеранов

Параллельно с подготовкой торжества власти региона усиливают адресную помощь. Праздничные выплаты ветеранам будут начислены автоматически. Социальный блок правительства координирует поддержку нуждающихся категорий граждан, обеспечивая стабильность в аграрном секторе и медицине.

Важным аспектом остается безопасность граждан в местах массовых скоплений людей. Нагрузка на медицинские учреждения и правоохранительные органы в праздничные дни возрастает. Это требует слаженной работы всех ведомств.

"Эффективность проведения массовых мероприятий напрямую зависит от качества муниципального управления и прозрачности закупочных процедур", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о салюте

Где именно в Воронеже будет салют?

Традиционной площадкой выбрана дамба Чернавского моста. Это обеспечивает лучший обзор для жителей Центрального и Левобережного районов.

Когда начнут стрелять?

Запуск пиротехники запланирован на 9 мая в 22:00 по московскому времени.

Сколько продлится фейерверк?

В конкурсной документации указано время работы — не менее 8 минут. За этот период прогремит 630 залпов.

Читайте также