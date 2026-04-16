Воронежская область вошла в пятерку лучших регионов страны по темпам догазификации

Воронежская область закрепила статус лидера газовой индустрии Центральной России. Регион вошел в топ-5 субъектов РФ по темпам догазификации. Свыше 20 тысяч домовладений уже используют сетевое топливо. Впереди — новый этап программы до 2030 года, фокус которой сместился на социальную инфраструктуру и поддержку льготных категорий граждан.

Газификация храмов: от угля к автоматике

Рабочий визит генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова и руководителя ЦИК "Единой России" Александра Сидякина начался с воронежского храма в честь Усекновения главы пророка Иоанна Предтечи. Раньше отопительный сезон превращался для прихожан в испытание дровами и углем. Теперь тепло обеспечивает современная энергосистема. Это прямой результат расширения программы на религиозные объекты.

"Сегодня сложный исторический отрезок времени, и православие остается для нас незыблемой основой. Очень приятно, когда партийные проекты и проекты Межрегионгаза затрагивают гуманитарную сферу", — отметил заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов.

Затраты на содержание церковных зданий после обновления инфраструктуры снижаются в разы. Это позволяет направлять средства на социальное служение. В ходе визита делегация передала храму икону, закрепив статус проекта как гуманитарного.

"Газификация религиозных объектов — это не экономика, а восстановление исторической справедливости и комфорт для людей. Работа продолжится системно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Социальный приоритет: забота о семьях участников СВО

В селе Новая Усмань газ пришел в дом семьи участника спецоперации. Хозяйка Наталья воспользовалась региональными мерами поддержки, чтобы компенсировать затраты на внутреннее оборудование. Газовики выполнили полный цикл работ: от подвода трубы к участку до монтажа котла и плиты. Финансовая безопасность граждан при таких сделках гарантируется государственным контролем.

"По поручению президента мы обеспечиваем приоритетную догазификацию домов льготных категорий граждан, в первую очередь — ветеранов и участников СВО", — подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

За время действия программы созданы условия для подключения 1,2 млн домохозяйств по стране. Воронежская область демонстрирует высокую динамику обработки заявок. Чтобы избежать административных барьеров, механизмы подачи документов постоянно упрощаются.

"Бюджет региона справляется с нагрузкой по субсидиям для льготников. Это инвестиция в качество жизни, которая окупается ростом потребления", — пояснил аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Планы до 2030 года: мощность и надежность

Воронежская область выполнила более 22,5 тысяч договоров на догазификацию. В 2025 году завершается текущая пятилетка, за которую газ пришел в Семилукский, Аннинский и Богучарский районы. Новая программа, стартующая с 2026 года, ориентирована на расширение мощностей под новые задачи развития территорий.

Показатель Значение в Воронежской обл. Принято заявок на догазификацию Около 25 000 Исполнено договоров Более 22 500 Подключено домовладений 20 000

С 2021 года партия "Единая Россия" формирует "Народную программу", расширяя её на больницы и школы. В Воронеже одновременно с ростом сети газораспределения развивается и спортивная сфера. Достижения местных атлетов на международной арене подтверждают, что улучшение бытовых условий создает базу для успеха во всех областях.

"Уровень тарифов остается социально ориентированным. Основная нагрузка по износу сетей ложится на инвестиционные программы поставщиков", — отметил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Александр Сидякин напомнил, что за пять лет по всей стране созданы условия для подключения почти 1,2 млн домохозяйств. Сергей Густов резюмировал, что Воронежская область входит в топ-5 регионов по догазификации: "Уверен, во взаимодействии с властями все задачи будут выполнены".

Ответы на популярные вопросы о газификации

Кто имеет право на льготную догазификацию?

В приоритетном порядке программа охватывает ветеранов, участников СВО и членов их семей, многодетных и малообеспеченных граждан.

Какие объекты попадают в программу до 2030 года?

Помимо жилых домов, в программу включены медицинские и образовательные учреждения, а также религиозные организации.

Нужно ли платить за подвод трубы к участку?

Нет, в рамках президентской программы догазификации газ до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах подводится бесплатно.

