Россия » Центр » Ярославль

Жители Ростова Великого продемонстрировали эталонную выдержку при столкновении с телефонным террором. 85-летняя пенсионерка вместе с супругом не просто сохранила 1,9 миллиона рублей, но и помогла полиции задержать двух курьеров-гастролеров из соседнего региона. Мошенники использовали классическую, но крайне жесткую схему психологического давления.

Звонок мошенника
Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова is licensed under Free for commercial use
Звонок мошенника

Сценарий запугивания: от ВСУ до "проверки" наличности

Атака началась со звонка неизвестного, который обвинил женщину в пособничестве украинским формированиям. Аферист заявил: пенсионерка проходит по делу о терроризме. Под этим предлогом у нее потребовали отдать все накопления якобы для проведения официальной "проверки" купюр. Преступники строго запретили жертве связываться с родственниками, пытаясь полностью изолировать ее от внешнего мира.

"Такие угрозы часто парализуют волю пожилых людей, заставляя их совершать необдуманные поступки ради мнимой безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Рост преступности в цифровой среде требует от жителей особой бдительности, как и в случаях, когда рассматривается государственная измена в судебном порядке. Мошенники эксплуатируют страх перед законом, создавая иллюзию неотвратимого наказания за преступления, которые человек не совершал.

Шпионские игры: как пенсионеры обманули кураторов

План спасения созрел мгновенно. Женщина сделала вид, что подчиняется командам, но успела шепнуть мужу о происходящем в другой комнате. Мошенники требовали держать линию открытой. Чтобы вызвать полицию, мужу пришлось уйти на улицу — только так можно было незаметно набрать "02", пока супруга имитировала сбор денег в квартире под надзором невидимого "куратора" в трубке.

Метод мошенников Контрмеры семьи
Требование не выключать телефон Разговор шепотом в другой комнате
Запрет на общение с близкими Вызов полиции с улицы вне зоны слышимости

Пока пенсионеры вели свою игру, правоохранительные органы оперативно направили группу захвата. В регионе сейчас пристально следят за безопасностью — даже скорая помощь перешла на централизованную систему, чтобы ускорить реагирование на любые вызовы граждан.

"Это профессиональная работа гражданских лиц. Они перехватили инициативу у преступников, лишив их главного преимущества — внезапности", — отметил политолог Владимир Орлов.

Финал операции: задержание и арест ивановских курьеров

Оперативники устроили засаду прямо в подъезде. Курьеры — мужчины 53 и 55 лет из Ивановской области — прибыли по адресу, уверенные в легкой добыче. Вместо пенсионерки с миллионами их встретили наручники. Суд уже отправил "гастролеров" в СИЗО на два месяца. Учитывая, что в городе фиксируются разные акты нарушения порядка, включая кражу аварийного оборудования из транспорта, жесткая реакция силовиков оправдана.

Экономическая стабильность региона позволяет жителям сохранять значительные накопления, несмотря на слухи о кризисе. Ранее профсоюзы Ярославской области опровергли данные о росте бедности, что подтверждается и суммами, на которые замахиваются телефонные воры.

"Задержанные курьеры — лишь нижнее звено цепи. Важно найти заказчиков, которые координируют перемещение таких 'сотрудников' между областями", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о защите от мошенников

Что делать, если звонят из "органов" и пугают ВСУ?

Немедленно вешайте трубку. Настоящие сотрудники силовых структур никогда не требуют передачи наличных денег для "проверки" или "защиты" по телефону.

Как проверить информацию, не прерывая звонок?

Никак. Единственный способ — сбросить вызов и самостоятельно позвонить по официальному номеру ведомства, которым представился звонящий.

Нужно ли отвечать на вопросы о близких?

Нет. Мошенники собирают информацию о составе семьи, чтобы использовать ее для манипуляций. Молчание — лучшая защита в разговоре с незнакомцами.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
