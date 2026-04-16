Пенсионеры из Ярославской области перехитрили аферистов и сохранили два миллиона рублей

Жители Ростова Великого продемонстрировали эталонную выдержку при столкновении с телефонным террором. 85-летняя пенсионерка вместе с супругом не просто сохранила 1,9 миллиона рублей, но и помогла полиции задержать двух курьеров-гастролеров из соседнего региона. Мошенники использовали классическую, но крайне жесткую схему психологического давления.
Атака началась со звонка неизвестного, который обвинил женщину в пособничестве украинским формированиям. Аферист заявил: пенсионерка проходит по делу о терроризме. Под этим предлогом у нее потребовали отдать все накопления якобы для проведения официальной "проверки" купюр. Преступники строго запретили жертве связываться с родственниками, пытаясь полностью изолировать ее от внешнего мира.
"Такие угрозы часто парализуют волю пожилых людей, заставляя их совершать необдуманные поступки ради мнимой безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Рост преступности в цифровой среде требует от жителей особой бдительности, как и в случаях, когда рассматривается государственная измена в судебном порядке. Мошенники эксплуатируют страх перед законом, создавая иллюзию неотвратимого наказания за преступления, которые человек не совершал.
План спасения созрел мгновенно. Женщина сделала вид, что подчиняется командам, но успела шепнуть мужу о происходящем в другой комнате. Мошенники требовали держать линию открытой. Чтобы вызвать полицию, мужу пришлось уйти на улицу — только так можно было незаметно набрать "02", пока супруга имитировала сбор денег в квартире под надзором невидимого "куратора" в трубке.
|Метод мошенников
|Контрмеры семьи
|Требование не выключать телефон
|Разговор шепотом в другой комнате
|Запрет на общение с близкими
|Вызов полиции с улицы вне зоны слышимости
Пока пенсионеры вели свою игру, правоохранительные органы оперативно направили группу захвата. В регионе сейчас пристально следят за безопасностью — даже скорая помощь перешла на централизованную систему, чтобы ускорить реагирование на любые вызовы граждан.
"Это профессиональная работа гражданских лиц. Они перехватили инициативу у преступников, лишив их главного преимущества — внезапности", — отметил политолог Владимир Орлов.
Оперативники устроили засаду прямо в подъезде. Курьеры — мужчины 53 и 55 лет из Ивановской области — прибыли по адресу, уверенные в легкой добыче. Вместо пенсионерки с миллионами их встретили наручники. Суд уже отправил "гастролеров" в СИЗО на два месяца. Учитывая, что в городе фиксируются разные акты нарушения порядка, включая кражу аварийного оборудования из транспорта, жесткая реакция силовиков оправдана.
Экономическая стабильность региона позволяет жителям сохранять значительные накопления, несмотря на слухи о кризисе. Ранее профсоюзы Ярославской области опровергли данные о росте бедности, что подтверждается и суммами, на которые замахиваются телефонные воры.
"Задержанные курьеры — лишь нижнее звено цепи. Важно найти заказчиков, которые координируют перемещение таких 'сотрудников' между областями", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.
Немедленно вешайте трубку. Настоящие сотрудники силовых структур никогда не требуют передачи наличных денег для "проверки" или "защиты" по телефону.
Никак. Единственный способ — сбросить вызов и самостоятельно позвонить по официальному номеру ведомства, которым представился звонящий.
Нет. Мошенники собирают информацию о составе семьи, чтобы использовать ее для манипуляций. Молчание — лучшая защита в разговоре с незнакомцами.
