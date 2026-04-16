Министерство здравоохранения Ярославской области сообщило о перегрузке хирургов и пульмонологов

Россия » Центр » Ярославль

Медицинская логистика Ярославской области столкнулась с дисбалансом. Пока одни кабинеты пустуют, другие работают на износ. Министерство здравоохранения региона зафиксировало аномальную плотность потока пациентов у врачей узкого профиля на фоне простоя стационарных коек.

Врач
Фото: unsplash.com by Nappy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Врач

Коечный фонд и дефицит времени

Региональный Минздрав подвел итоги анализа работы медучреждений. Выявлена системная проблема: койки в стационарах либо простаивают, либо заполняются не в полном объёме. Это происходит на фоне жалоб населения на доступность первичного звена. Власти фиксируют, что инфраструктура требует точечной настройки под реальный спрос жителей.

"Койки либо простаивают, либо заполняются не в полном объёме", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Пустующие места в больницах — это не только неэффективное использование ресурсов, но и сигнал о необходимости пересмотра маршрутизации. В то время как коммунальные услуги в больницах оплачиваются полностью, фактическая загрузка отделений остается низкой в ряде районов.

"Необходимо соотносить штатное расписание с реальной плотностью населения, чтобы избежать кадровых дыр", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Список "горячих" специальностей

Обратная сторона медали — экстремальные перегрузки. Некоторые врачи принимают значительно больше пациентов, чем предусмотрено нормативами. В лидерах по интенсивности труда оказались травматологи-ортопеды и хирурги. Высокое давление испытывают врачи общей практики, на которых ложится первичный фильтр жалоб. В условиях, когда последствия кражи здоровья становятся необратимыми, такая нагрузка создает риски для качества диагностики.

Группа врачей Статус загрузки
Травматологи, урологи, хирурги Экстремально высокая (сверх норматива)
Терапевты в малонаселенных пунктах Низкая (простой мощностей)
Наркологи, фтизиатры, пульмонологи Стабильно высокая нагрузка

Проблема перегрузки касается не только физического уставания персонала. Это вопрос безопасности системы в целом. Когда один специалист работает за двоих, страдает точность назначений. В ряде отделений фиксируется недостаточное количество пациентов, что создает парадоксальную ситуацию: врачи есть, а спроса в конкретной точке — нет.

"Некоторые врачи принимают значительно больше пациентов, чем предусмотрено нормативами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Причины кадрового перекоса

Аналитики выделяют несколько факторов дисбаланса. Во-первых, низкая плотность населения в сельских районах, где узкие специалисты остаются невостребованными. Во-вторых, дублирование услуг частными клиниками, которые "забирают" платежеспособный трафик, оставляя госсектору сложные и трудоемкие кейсы. Это напоминает финансирование, которое распределяется неравномерно между центром и периферией.

"Разрыв в загрузке первичного и стационарного звена требует пересмотра бюджетных трат", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Минздрав намерен оптимизировать работу амбулаторий. Важно сбалансировать график так, чтобы травматологи-ортопеды и пульмонологи не работали в режиме конвейера. Ситуация требует не только кадровых решений, но и цифровизации учета, чтобы вовремя перенаправлять потоки больных туда, где есть свободные мощности.

"Учет реальной стоимости ЖКУ и эксплуатации пустующих коек поможет высвободить средства на зарплаты", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о медицине в Ярославской области

Какие врачи в Ярославле самые загруженные?

Наибольшую нагрузку испытывают травматологи-ортопеды, урологи, хирурги, наркологи, фтизиатры, пульмонологи и врачи общей практики.

Почему пустуют койки в больницах?

Основными причинами являются низкая плотность населения в районах и конкуренция со стороны частных медицинских центров в городах.

Будут ли сокращать врачей из-за недозагрузки?

Официальной информации о сокращениях нет, речь идет об оптимизации маршрутов пациентов и пересмотре штатных нормативов.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
