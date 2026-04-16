В Омске возник дефицит препаратов для защиты от клещей в апреле

Россия » Сибирь » Омск

Омск столкнулся с дефицитом защиты от лесных паразитов в самый разгар сезона. Крупные частные клиники города синхронно объявили о пустых холодильниках: запасы препарата для профилактики опасной инфекции исчерпаны. Пока городские власти обещают решить проблему к маю, жители региона штурмуют регистратуры, пытаясь найти остатки дефицитного товара.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пустые склады: почему клиники разводят руками

Ситуация в омском здравоохранении напоминает логистический тупик. В крупнейших медицинских центрах, таких как "Ультрамед" и "Биомедсервис", запись на процедуру заморожена. Причина банальна — физическое отсутствие препарата. Руководство клиник кивает на общероссийский масштаб проблемы: спрос резко превысил возможности поставщиков. Пока благоустройство дворов Омск идет своим чередом, горожане остаются один на один с природными угрозами.

"Это бред. Так планирование поставок не работает. В разгар сезона мы видим пустые склады, хотя графики закупок должны учитывать пиковые нагрузки апреля и мая", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проблема затронула и транспортную медицину. В "РЖД-Медицине" подтвердили, что забронировать время на укол сейчас невозможно. Это происходит на фоне того, как ЗСЖД новости сообщают о росте грузоперевозок — логистика товаров работает, а вот медицинские грузы застряли где-то в пути.

Статистика и сроки: когда ждать поставку

Омская область традиционно лидирует по числу пострадавших от укусов клещей. Паразиты уже проснулись и активно атакуют жителей в лесополосах и парках. По данным регионального Минздрава, партия защитных средств должна поступить в городские учреждения только в конце апреля. Тем временем ремонт дорог Омск 2026 уже начался, и рабочие на объектах также попадают в группу риска.

Статус клиники Наличие препарата
Частные центры ("Ультрамед", "Биомедсервис") Отсутствует, запись приостановлена
Государственные поликлиники Ожидание поставки до конца апреля

"Система ЖКХ и благоустройства сейчас выводит тысячи людей на уборку территорий. Отсутствие защиты — это риск для муниципальных контрактов и здоровья сотрудников", — объяснил эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Пока вакцины нет, нагрузка на рынок труда в медицине только растет. Люди обрывают телефоны клиник, пытаясь выяснить, успеют ли они пройти процедуру до майских праздников. Власти призывают к спокойствию, но статистика укусов говорит об обратном: времени на ожидание почти не осталось.

"С точки зрения природных рисков — это провал. Сезон начался раньше из-за теплой весны, а готовность медучреждений оказалась на нулевой отметке", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о дефиците препарата

Когда вакцина появится в аптеках и больницах?

Официальный прогноз Минздрава — последняя декада апреля. Точные даты зависят от скорости отгрузки со складов производителей.

Стоит ли искать препарат в соседних регионах?

Дефицит носит системный характер, поэтому шансы найти препарат в соседнем Новосибирске или Тюмени также невелики.

Что делать, если укусил клещ, а защиты нет?

Необходимо немедленно обратиться в травмпункт для удаления паразита и введения защитного белка (иммуноглобулина) в первые трое суток.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
