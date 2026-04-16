В Хакасии ввели в эксплуатацию ДК в поселке Расцвет после проверок СК РФ

Эпопея с реконструкцией Дома культуры в поселке Расцвет завершилась официальным вводом объекта в эксплуатацию. Трехлетний марафон, сопровождавшийся проверками Следственного комитета и техническими скандалами, финишировал подписанием документов. Здание стоимостью более 100 млн рублей, которое должны были сдать еще в 2023 году, наконец признано безопасным для посещения.

Фото: Яндекс Карты by Георгий Моськин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом культуры, поселок Расцвет

Проектные ошибки и незаконные этажи

Реконструкция ДК в рамках нацпроекта Культура превратилась в сложный инженерный квест. Основная проблема заключалась в критическом отклонении от утвержденной документации 2019 года. В процессе работ у здания "выросли" дополнительный третий этаж и подвал, не предусмотренные изначальным планом. Это создало избыточную нагрузку на фундамент, который начал страдать от подмыва грунтовыми водами.

"Ситуация в Расцвете — классический пример управленческого хаоса на местах. Когда проект рисуют под одни параметры, а строят под другие, страдает не только бюджет, но и безопасность. Хорошо, что вмешался стройнадзор, иначе мы бы получили аварийный объект сразу после ленточки", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ситуация обострилась в конце 2025 года, когда на объект обратил внимание Следственный комитет. Проверки ведомства Александра Бастрыкина заставили подрядчиков и чиновников Хакасии оперативно приводить документацию в соответствие с реальностью.

Технические решения: облегчение конструкции

Чтобы спасти здание от разрушения, инженерам пришлось полностью пересмотреть устройство кровли и перекрытий. Замглавы республики Дмитрий Бученик сообщил об использовании специальных бетонных ферм, которые позволили снизить общую массу конструкций почти на 50%. Это решение стабилизировало давление на грунт и фундамент. В республике сейчас внимательно следят за любыми рисками, будь то пробуждение медведей или строительный брак.

Параметр Статус объекта Плановый срок сдачи 2023 год Фактический ввод Апрель 2026 года Стоимость объекта Свыше 100 млн рублей Основные изменения Усиление стен, новая кровля

Параллельно с техническими работами шли бюрократические баталии. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова подтвердила получение заключений от Минстроя и стройнадзора. Теперь объект легализован, а ЖКХ Хакасии и муниципальные службы района готовятся к эксплуатации обновленных площадей.

"Внесение изменений в проектную документацию постфактум — это всегда риск и огромные юридические издержки. Если стройнадзор выдал заключение, значит, вопрос с фундаментом и нагрузками юридически закрыт. Но за такими объектами нужен особый мониторинг в первые годы работы", — объяснила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ввод в строй к майским праздникам

Сейчас в Расцвете готовятся к празднованию Дня Победы. ДК должен стать центральной площадкой для торжеств. После устранения "лишних" нагрузок и укрепления перекрытий, препятствий для массовых мероприятий нет. Важно, чтобы эксплуатация велась грамотно, как и промышленная безопасность на крупных энергообъектах региона.

"Задержка в два года — это потерянные возможности для жителей поселка. Мы видим, как долгострои становятся токсичными активами для местных властей. Сдача ДК к 9 Мая — это попытка реабилитироваться перед избирателями за сорванные сроки", — подчеркнул политолог Владимир Орлов.

Интересно, что в официальных сообщениях районные власти предпочли не упоминать главу сельского совета Ивана Мосмана, сосредоточившись на "конструктивной работе района". Видимо, политический шлейф от стройки будет тянуться дольше, чем сохнет краска на фасаде. Жителям же важнее, чтобы автобусы в поселок ходили так же стабильно, как ожидаемое обновление транспорта в Абакане.

Ответы на популярные вопросы о ДК в поселке Расцвет

Почему сроки сдачи ДК переносили несколько раз?

Основной причиной стали грубые нарушения проекта: появление незапланированного этажа и подвала, что потребовало полной переработки документации и усиления несущих конструкций.

Безопасно ли здание теперь?

Объект прошел проверку стройнадзора и Минстроя Хакасии. Инженеры облегчили кровлю на 50%, чтобы компенсировать нагрузку на фундамент.

Кто контролировал ход работ после скандала?

Ход финального этапа работ и соответствие документации контролировали Следственный комитет и активисты Народного фронта.

Читайте также