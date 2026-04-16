В Иркутской области открыты вакансии в сфере медицины и ЖКХ с оплатой от 80 000 рублей

Россия » Сибирь » Иркутск

Иркутский рынок труда в апреле напоминает разогретый двигатель. Дефицит рабочих рук заставляет работодателей вскрывать копилки. Пока одни обсуждают подорожание бензина в Приангарье, другие присматриваются к вакансиям с шестизначными суммами. Примечательно, что в топ вырвались не только "белые воротнички", но и представители реального сектора.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинский десант: кто лечит за дорого

Сфера здравоохранения в Иркутской области демонстрирует стабильный финансовый аппетит. Аналитики зафиксировали сразу несколько предложений для врачей с чеком от 80 тысяч рублей. В Маркова ищут акушера-гинеколога, готового взять на себя амбулаторный прием и подготовку будущих мам. Опыт в три года здесь — входной билет в стабильность.

"Кадровый голод в медицине заставляет клиники конкурировать рублем. Частный сектор гибче — они предлагают свободные графики, но госучреждения подтягивают базу за счет надбавок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Параллельно в Иркутске разыскивают специалиста ультразвуковой диагностики. Клиники готовы предоставлять выбор: от классической пятидневки до частичной занятости. Рынок понимает: без качественной диагностики на фоне роста инфекций в Иркутской области поток пациентов не иссякнет.

Стройка и железная дорога: суровые деньги

Строительный сектор традиционно держит марку. Компании вроде Patria Domum ищут "универсалов". Если руки растут из нужного места, 80 тысяч — не предел. Пока Иркутская область создает сеть датчиков для контроля старого фонда, новые объекты требуют рабочих здесь и сейчас.

"Мы видим перекос в сторону рабочих специальностей. Профессия помощника машиниста с зарплатой выше 90 тысяч — это индикатор того, что логистический узел региона перегружен и требует людей любой ценой", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

На железной дороге кадров не хватает катастрофически. Помощнику машиниста даже не нужно высшее образование — достаточно корочки спецкурсов. В качестве "крючка" работодатель выбрасывает единоразовый бонус в 20 тысяч рублей при выходе на смену. Это жесткий рынок, где ценятся выносливость и дисциплина.

Вакансия Зарплата (от, руб.)
Менеджер по продажам (металл) 100 000
Помощник машиниста электровоза 91 000
Врач (УЗИ, гинеколог) 80 000

Золотые продажи: лидер рейтинга

Победителем апрельского марафона стал менеджер по продажам в металлургическом секторе. "Металл Профиль" готов платить от 100 тысяч рублей тем, кто умеет "закрывать" сделки. Здесь не смотрят на дипломы, здесь смотрят на результат. В условиях, когда транспортная реформа в Иркутске буксует, а промышленность растет, умение продать металл ценится выше всего.

"Продажи в строительном секторе сейчас — это драйвер. Люди вкладываются в недвижимость, несмотря на риск шума, из-за чего уже готовят жесткие проверки покоя в домах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Для тех, кто не нашел себя в списке везунчиков, всегда есть шанс на маневр. Сейчас проект "Кадры" в Приангарье активно набирает людей на переобучение. Возможно, через три месяца и вы будете претендовать на эти суммы.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему врачам предлагают так много?

В Иркутской области наблюдается острый дефицит узких специалистов, особенно в районных больницах, что вынуждает Минздрав и частников завышать планку.

Нужно ли специальное образование для работы на железной дороге?

Да, свидетельство помощника машиниста обязательно, но получить его можно на краткосрочных курсах без вузовского диплома.

Какие сферы в Иркутске самые прибыльные?

В апреле лидируют продажи строительных материалов, промышленное производство и медицина.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике Елена Романова, экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
