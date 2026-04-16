Предприниматель в Чувашии оставил шесть семей с долгами и бракованными домами

Рынок частного домостроения в Чувашии столкнулся с жестким системным сбоем. Шесть семей в республике остались с миллионными долгами по ипотеке и непригодными для жизни недостроями. Виновник — местный предприниматель Артем Петров, который, по версии следствия, превратил мечты о загородной жизни в затяжной судебный кошмар. Общий ущерб уже превысил 30 миллионов рублей, а механизм защиты прав дольщиков в сегменте ИЖС на момент сделок отсутствовал.
История началась два года назад. Пострадавшие, включая семью Лазара из Чебоксар, тщательно выбирали подрядчика. Выбор пал на ИП Петрова неспроста: предприниматель входил в список аккредитованных банком организаций. Это создавало иллюзию безопасности, пока в Чувашии не наступил кризис доверия к частному сектору. Семьи вливали в стройку по 5 млн рублей, используя маткапитал и кредитные плечи. Поскольку обязательное использование эскроу-счетов для ИЖС тогда еще не внедрили, деньги уходили напрямую на счета бизнесмена.
"Аккредитация банка в те годы не была гарантией достройки. Банк проверял лишь формальную финансовую устойчивость на момент подачи документов, но не осуществлял технадзор за каждым кирпичом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Проблемы на объектах начались с первых недель. Рабочие выходили на смены в состоянии опьянения, сроки сдвигались на месяцы. Семья Ларисы, другой пострадавшей, получила лишь скелет дома: каркас и крышу. Позже независимая экспертиза подтвердила худшие опасения. Технологические нарушения оказались настолько глубокими, что здания невозможно достроить — их нужно сносить до фундамента. Это не просто капитальный ремонт, а полная ликвидация строительного брака.
|Параметр
|Состояние объектов
|Стадия готовности
|От 20% до 50% (только коробки)
|Вердикт экспертизы
|Недопустимые дефекты, требуется демонтаж
|Финансовый статус
|Счета застройщика заблокированы (долг 7 млн руб.)
"Мы видим классическую схему, где отсутствие жесткого контроля над ИЖС развязывает руки сомнительным фирмам. В отличие от программы реновации школ в Чебоксарах, где есть госкачество, здесь клиент один на один с ИП", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Сейчас застройщик исчез. Офисы ООО "Фанза" и ИП Петрова закрыты, телефоны молчат. При этом выяснилось, что бизнесмен не сидит без дела: на родственников оформлено новое предприятие по производству бытовок. Пока пострадавшие штурмуют суды и Следственный комитет, пытаясь вернуть деньги, Петров продолжает осваивать рынок временных построек. Для многих семей ситуация патовая: ипотека требует ежемесячных выплат, а жить приходится в съемных квартирах или в недостроенных стенах на участках, где даже агротехнологии или садоводство не имеют смысла из-за строительного мусора.
"Застройщик может прятать активы через аффилированных лиц, что требует тщательной работы со стороны приставов и налоговиков. В Чебоксарах заблокировать счета — полдела, важно доказать вывод средств", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Пострадавшие надеются, что огласка поможет не только наказать виновного, но и создать прецедент для усиления контроля в сфере малоэтажного строительства. Иначе рынок Чебоксар останется зоной высокого риска для каждого, кто решит сменить городскую квартиру на собственный дом.
Вернуть средства напрямую сложно. Требуется подача гражданского иска в рамках уголовного дела, чтобы претендовать на имущество, оформленное на подставных лиц или родственников, если будет доказан вывод капиталов.
Нет, аккредитация подтверждает лишь статус юрлица и его историю на момент проверки. Она не гарантирует качество работ и целевое использование средств после их перечисления.
Необходимо зафиксировать ущерб через судебную экспертизу и подавать иск о расторжении договора и взыскании полной стоимости, включая штрафы и пени, предусмотренные законом о защите прав потребителей.
