Предприниматель в Чувашии оставил шесть семей с долгами и бракованными домами

Рынок частного домостроения в Чувашии столкнулся с жестким системным сбоем. Шесть семей в республике остались с миллионными долгами по ипотеке и непригодными для жизни недостроями. Виновник — местный предприниматель Артем Петров, который, по версии следствия, превратил мечты о загородной жизни в затяжной судебный кошмар. Общий ущерб уже превысил 30 миллионов рублей, а механизм защиты прав дольщиков в сегменте ИЖС на момент сделок отсутствовал.

Фото: https://unsplash.com by Etienne Girardet is licensed under Free Строительные леса

Изъян в системе: как "проверенный" застройщик обнулил вложения

История началась два года назад. Пострадавшие, включая семью Лазара из Чебоксар, тщательно выбирали подрядчика. Выбор пал на ИП Петрова неспроста: предприниматель входил в список аккредитованных банком организаций. Это создавало иллюзию безопасности, пока в Чувашии не наступил кризис доверия к частному сектору. Семьи вливали в стройку по 5 млн рублей, используя маткапитал и кредитные плечи. Поскольку обязательное использование эскроу-счетов для ИЖС тогда еще не внедрили, деньги уходили напрямую на счета бизнесмена.

"Аккредитация банка в те годы не была гарантией достройки. Банк проверял лишь формальную финансовую устойчивость на момент подачи документов, но не осуществлял технадзор за каждым кирпичом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Методы работы: пьянство и строительный брак

Проблемы на объектах начались с первых недель. Рабочие выходили на смены в состоянии опьянения, сроки сдвигались на месяцы. Семья Ларисы, другой пострадавшей, получила лишь скелет дома: каркас и крышу. Позже независимая экспертиза подтвердила худшие опасения. Технологические нарушения оказались настолько глубокими, что здания невозможно достроить — их нужно сносить до фундамента. Это не просто капитальный ремонт, а полная ликвидация строительного брака.

Параметр Состояние объектов Стадия готовности От 20% до 50% (только коробки) Вердикт экспертизы Недопустимые дефекты, требуется демонтаж Финансовый статус Счета застройщика заблокированы (долг 7 млн руб.)

"Мы видим классическую схему, где отсутствие жесткого контроля над ИЖС развязывает руки сомнительным фирмам. В отличие от программы реновации школ в Чебоксарах, где есть госкачество, здесь клиент один на один с ИП", — отметила специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Закон и деньги: ипотека осталась, дома — нет

Сейчас застройщик исчез. Офисы ООО "Фанза" и ИП Петрова закрыты, телефоны молчат. При этом выяснилось, что бизнесмен не сидит без дела: на родственников оформлено новое предприятие по производству бытовок. Пока пострадавшие штурмуют суды и Следственный комитет, пытаясь вернуть деньги, Петров продолжает осваивать рынок временных построек. Для многих семей ситуация патовая: ипотека требует ежемесячных выплат, а жить приходится в съемных квартирах или в недостроенных стенах на участках, где даже агротехнологии или садоводство не имеют смысла из-за строительного мусора.

"Застройщик может прятать активы через аффилированных лиц, что требует тщательной работы со стороны приставов и налоговиков. В Чебоксарах заблокировать счета — полдела, важно доказать вывод средств", — объяснила юрист Светлана Фёдорова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Пострадавшие надеются, что огласка поможет не только наказать виновного, но и создать прецедент для усиления контроля в сфере малоэтажного строительства. Иначе рынок Чебоксар останется зоной высокого риска для каждого, кто решит сменить городскую квартиру на собственный дом.

Ответы на популярные вопросы о защите прав застройщиков ИЖС

Можно ли вернуть деньги, если у застройщика заблокированы счета?

Вернуть средства напрямую сложно. Требуется подача гражданского иска в рамках уголовного дела, чтобы претендовать на имущество, оформленное на подставных лиц или родственников, если будет доказан вывод капиталов.

Защищает ли статус "аккредитован банком" от недостроя?

Нет, аккредитация подтверждает лишь статус юрлица и его историю на момент проверки. Она не гарантирует качество работ и целевое использование средств после их перечисления.

Что делать, если экспертиза признала дом непригодным?

Необходимо зафиксировать ущерб через судебную экспертизу и подавать иск о расторжении договора и взыскании полной стоимости, включая штрафы и пени, предусмотренные законом о защите прав потребителей.

