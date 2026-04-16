На улице Диктатуры Пролетариата в Красноярске начали прокладку велодорожек

Красноярск заходит на новый круг реновации исторического центра. 16 апреля дорожники высадились на улице Диктатуры Пролетариата. Это старт второго этапа масштабного благоустройства, который должен превратить пыльные тротуары в современное общественное пространство. Городские службы концентрируют силы у дома №28, чтобы синхронизировать укладку камня с обновлением фасадов.

Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красноярск (ночной)

Локальный ремонт: стратегия малых шагов

Мэрия Красноярска отказалась от тотального перекрытия улиц. Подрядчики работают точечно. Один квартал — одна сторона. Пешеходы сохраняют маневренность. Пока строители выравнивают основание под плитку, ресурсные организации вскрывают грунт для замены изношенных сетей. Это обязательный этап, чтобы через год новый асфальт не вскрывали из-за прорывов труб. Подобная жесткая дисциплина важна, учитывая, что паводок в Красноярском крае заставляет спецслужбы работать в усиленном режиме на других участках.

"Ремонт в историческом центре всегда сопряжен с риском повреждения старых коммуникаций. Нам важно не просто положить брусчатку, а обновить скелет улицы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инженерный апгрейд и эстетика

В проекте заложен отказ от воздушных линий электропередач. Провода спрячут в подземные кабель-каналы. Это откроет вид на историческую архитектуру без "черного неба" из кабелей. На Диктатуры Пролетариата появится полноценная велодорожка. Власти постепенно внедряют новые правила для СИМ, так как самокаты под запретом в определенных зонах требуют выделенной инфраструктуры. Параллельно с дорожными работами идет благоустройство скверов, превращая пустыри в зоны отдыха.

Элемент изменений Планируемый результат Освещение Демонтаж столбов, укладка кабелей под землю Покрытие Замена изношенного асфальта на гранитную брусчатку Транспорт Выделение полос для велосипедов и ограничение парковки

"Инвестиции в городскую среду напрямую влияют на капитализацию недвижимости в центре. Это драйвер для малого бизнеса и ритейла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль за объектами ведется жесткий. Город не может позволить себе срывы сроков, когда криминал в Красноярске ищет любые лазейки в логистике ритейлеров, а муниципальные контракты находятся под надзором. Любые экологические нарушения при вывозе строительного мусора будут караться штрафами. Для рабочих созданы бытовые условия, а для жителей — временные навигационные схемы.

"Важно соблюдать баланс между вырубкой старых тополей и высадкой новых крупномеров. Центр должен дышать, а не превращаться в каменный мешок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Планы на 2026 год: расширение периметра

Текущие работы — лишь часть стратегии. К 2026 году мэрия намерена полностью преобразить улицы Сурикова и Кирова. Городской бюджет на благоустройство защищен, несмотря на социальную нагрузку. Власти продолжают решать проблему жилья для сирот и выделять средства на выплаты врачам. Инфраструктура центра становится лицом региона, что критически важно для привлечения новых кадров в Арктическую зону.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Будут ли полностью перекрывать движение на Диктатуры Пролетариата?

Нет, работы ведутся поквартально с ограничением движения по одной полосе. Полного блокирования магистрали не планируется.

Когда завершится озеленение этого участка?

Высадка деревьев и кустарников запланирована на осень, когда наступит оптимальный агротехнический период для приживаемости растений.

Куда жаловаться на строительный шум в ночное время?

Подрядчик обязан соблюдать закон о тишине. Жалобы принимает служба 005 или администрация Центрального района.

