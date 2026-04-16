Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярск заходит на новый круг реновации исторического центра. 16 апреля дорожники высадились на улице Диктатуры Пролетариата. Это старт второго этапа масштабного благоустройства, который должен превратить пыльные тротуары в современное общественное пространство. Городские службы концентрируют силы у дома №28, чтобы синхронизировать укладку камня с обновлением фасадов.

Красноярск (ночной)
Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск (ночной)

Локальный ремонт: стратегия малых шагов

Мэрия Красноярска отказалась от тотального перекрытия улиц. Подрядчики работают точечно. Один квартал — одна сторона. Пешеходы сохраняют маневренность. Пока строители выравнивают основание под плитку, ресурсные организации вскрывают грунт для замены изношенных сетей. Это обязательный этап, чтобы через год новый асфальт не вскрывали из-за прорывов труб. Подобная жесткая дисциплина важна, учитывая, что паводок в Красноярском крае заставляет спецслужбы работать в усиленном режиме на других участках.

"Ремонт в историческом центре всегда сопряжен с риском повреждения старых коммуникаций. Нам важно не просто положить брусчатку, а обновить скелет улицы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инженерный апгрейд и эстетика

В проекте заложен отказ от воздушных линий электропередач. Провода спрячут в подземные кабель-каналы. Это откроет вид на историческую архитектуру без "черного неба" из кабелей. На Диктатуры Пролетариата появится полноценная велодорожка. Власти постепенно внедряют новые правила для СИМ, так как самокаты под запретом в определенных зонах требуют выделенной инфраструктуры. Параллельно с дорожными работами идет благоустройство скверов, превращая пустыри в зоны отдыха.

Элемент изменений Планируемый результат
Освещение Демонтаж столбов, укладка кабелей под землю
Покрытие Замена изношенного асфальта на гранитную брусчатку
Транспорт Выделение полос для велосипедов и ограничение парковки

"Инвестиции в городскую среду напрямую влияют на капитализацию недвижимости в центре. Это драйвер для малого бизнеса и ритейла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Контроль за объектами ведется жесткий. Город не может позволить себе срывы сроков, когда криминал в Красноярске ищет любые лазейки в логистике ритейлеров, а муниципальные контракты находятся под надзором. Любые экологические нарушения при вывозе строительного мусора будут караться штрафами. Для рабочих созданы бытовые условия, а для жителей — временные навигационные схемы.

"Важно соблюдать баланс между вырубкой старых тополей и высадкой новых крупномеров. Центр должен дышать, а не превращаться в каменный мешок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Планы на 2026 год: расширение периметра

Текущие работы — лишь часть стратегии. К 2026 году мэрия намерена полностью преобразить улицы Сурикова и Кирова. Городской бюджет на благоустройство защищен, несмотря на социальную нагрузку. Власти продолжают решать проблему жилья для сирот и выделять средства на выплаты врачам. Инфраструктура центра становится лицом региона, что критически важно для привлечения новых кадров в Арктическую зону.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Будут ли полностью перекрывать движение на Диктатуры Пролетариата?

Нет, работы ведутся поквартально с ограничением движения по одной полосе. Полного блокирования магистрали не планируется.

Когда завершится озеленение этого участка?

Высадка деревьев и кустарников запланирована на осень, когда наступит оптимальный агротехнический период для приживаемости растений.

Куда жаловаться на строительный шум в ночное время?

Подрядчик обязан соблюдать закон о тишине. Жалобы принимает служба 005 или администрация Центрального района.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.