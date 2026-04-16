Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов

Транспортный каркас Селенгинского района Бурятии испытывает серьёзные трудности. С 20 апреля 11 сельских населенных пунктов останутся без регулярного автобусного сообщения. Администрация района объяснила отказ от части маршрутов их убыточностью: пассажиропоток снизился, не хватает водителей, а расходы на содержание транспорта значительно выросли.

Рейс в изоляцию: список "отказных" сел

Под оптимизацию попали Тохой, Нижний Убукун, Харгана и еще восемь деревень. Для местных жителей это означает отсутствие регулярного автобусного сообщения до райцентра. В списке также Жаргаланта, Дэдэ-Сутой, Зурган Дэбэ, Нур-Тухум, Темник, Селендума и Ехэ-Цаган.

"Такие ситуации характерны для территорий с низкой плотностью населения. При небольшом пассажиропотоке и росте затрат на топливо и обслуживание транспорт становится убыточным, и без дополнительной поддержки сохранить маршруты бывает сложно", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Экономика пустоты: почему встали колеса

Причины остановки маршрутов связаны с экономикой: расходы на эксплуатацию примерно в два раза превысили доходы от билетов. Содержание автопарка стало убыточным. Попытки оптимизировать графики не дали результата. К финансовым трудностям добавился дефицит водителей.

Статья расходов Статус проблемы Пассажиропоток Критически низкий в 11 селах Стоимость топлива и запчастей Рост в 2 раза выше окупаемости Кадровый состав Острый дефицит водителей категории D

Сложности с транспортом отражаются на доступности социальных услуг. Отсутствие регулярных рейсов может затруднить поездки в медицинские учреждения и органы власти. В администрации района отмечают, что предпринятые меры не позволили сохранить маршруты.

"Транспортная доступность остаётся важным фактором для устойчивого развития территорий. Сокращение маршрутов может сказаться на доступе жителей к услугам и повседневной мобильности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Где транспорт еще дышит

В четырех пунктах жизнь на колесах продолжится. Гусиное Озеро и Новоселенгинск сохранят ежедневную связь с миром по три рейса в сутки. Бараты и Ташир переводятся на "лайт-режим" — автобусы там будут ходить дважды в неделю.

"Организация транспортного сообщения в малонаселённых территориях требует гибкого подхода к расписанию и поддержке со стороны бюджета, чтобы сохранить доступность перевозок для жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Будут ли запущены частные перевозки вместо отмененных?

На данный момент желающих зайти на убыточные маршруты нет из-за высокой стоимости страховки пассажиров и эксплуатации ГСМ.

Как жителям добираться до социальных объектов?

Администрация не предложила альтернативных схем, вероятно, нагрузка ляжет на частный извоз и попутный транспорт.

Сохранятся ли льготы на оставшихся маршрутах?

Да, в четырех населенных пунктах, где перевозки продолжатся, действуют стандартные тарифы и льготные проездные.

