Администрация Селенгинского района Бурятии прекращает субсидирование 11 сельских маршрутов

Транспортный каркас Селенгинского района Бурятии испытывает серьёзные трудности. С 20 апреля 11 сельских населенных пунктов останутся без регулярного автобусного сообщения. Администрация района объяснила отказ от части маршрутов их убыточностью: пассажиропоток снизился, не хватает водителей, а расходы на содержание транспорта значительно выросли.
Под оптимизацию попали Тохой, Нижний Убукун, Харгана и еще восемь деревень. Для местных жителей это означает отсутствие регулярного автобусного сообщения до райцентра. В списке также Жаргаланта, Дэдэ-Сутой, Зурган Дэбэ, Нур-Тухум, Темник, Селендума и Ехэ-Цаган.
"Такие ситуации характерны для территорий с низкой плотностью населения. При небольшом пассажиропотоке и росте затрат на топливо и обслуживание транспорт становится убыточным, и без дополнительной поддержки сохранить маршруты бывает сложно", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Причины остановки маршрутов связаны с экономикой: расходы на эксплуатацию примерно в два раза превысили доходы от билетов. Содержание автопарка стало убыточным. Попытки оптимизировать графики не дали результата. К финансовым трудностям добавился дефицит водителей.
|Статья расходов
|Статус проблемы
|Пассажиропоток
|Критически низкий в 11 селах
|Стоимость топлива и запчастей
|Рост в 2 раза выше окупаемости
|Кадровый состав
|Острый дефицит водителей категории D
Сложности с транспортом отражаются на доступности социальных услуг. Отсутствие регулярных рейсов может затруднить поездки в медицинские учреждения и органы власти. В администрации района отмечают, что предпринятые меры не позволили сохранить маршруты.
"Транспортная доступность остаётся важным фактором для устойчивого развития территорий. Сокращение маршрутов может сказаться на доступе жителей к услугам и повседневной мобильности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
В четырех пунктах жизнь на колесах продолжится. Гусиное Озеро и Новоселенгинск сохранят ежедневную связь с миром по три рейса в сутки. Бараты и Ташир переводятся на "лайт-режим" — автобусы там будут ходить дважды в неделю.
"Организация транспортного сообщения в малонаселённых территориях требует гибкого подхода к расписанию и поддержке со стороны бюджета, чтобы сохранить доступность перевозок для жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
На данный момент желающих зайти на убыточные маршруты нет из-за высокой стоимости страховки пассажиров и эксплуатации ГСМ.
Администрация не предложила альтернативных схем, вероятно, нагрузка ляжет на частный извоз и попутный транспорт.
Да, в четырех населенных пунктах, где перевозки продолжатся, действуют стандартные тарифы и льготные проездные.
