В Брянске капитально отремонтируют 4,3 км улицы Литейной в Бежицком районе

Брянск готовится к масштабной дорожной перезагрузке. В Бежицком районе стартует капитальный ремонт улицы Литейной — одной из ключевых логистических артерий города. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", охватив участок протяженностью 4,3 километра: от улицы 50-й Армии до Литейного моста.

Фото: commons.wikimedia.org by Анатолий Таранцов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бежицкий район, Брянск

Параметры обновления: от сетей до расширения полос

Литейная улица ежедневно принимает на себя колоссальный трафик. Здесь сосредоточены промышленные гиганты, учебные заведения, а сама дорога служит основным выездом из города. Ремонт такого объекта требует комплексного подхода, поэтому проект включает не только замену покрытия, но и глубокую модернизацию инженерных сетей. Особое внимание уделят системе водоотвода: на участке смонтируют современные водосбросные сооружения, чтобы исключить подтопления во время ливней.

Важным этапом станет расширение проезжей части. Узкое горлышко от Литейного моста до пересечения с улицей Кислородной ликвидируют, увеличив количество полос. Это должно разгрузить вечно стоящие пробки в часы пик. Также строители приведут в порядок все примыкающие съезды, чтобы избежать типичных для города жалоб на разбитые участки между основной трассой и дворами.

"Литейная — это кость в горле местной логистики. Расширение участка до Кислородной — мера перезревшая. Главное, чтобы подрядчик не сорвал сроки, иначе Бежица просто встанет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Безопасность и комфорт пешеходов

Проект капремонта затрагивает и интересы жителей. Путь рабочих к предприятиям и детей к школе № 13 станет безопаснее. Тротуары обновят по всей длине участка: на одних отрезках уложат свежий асфальт, на других — эстетичную брусчатку. Для маломобильных граждан и людей с нарушениями зрения на остановках и переходах появится тактильная плитка. Для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неположенных местах установят ограждения.

Инфраструктура общественного транспорта также пойдет под замену. Вдоль Литейной смонтируют 15 новых остановочных павильонов. Учитывая печальный опыт прошлых лет, когда чиновники допускали ошибки при планировании городской среды, за ходом работ на тротуарах будет вестись пристальное наблюдение.

"Создание комфортной среды — это не только плитка. Это освещение и грамотные развязки у социальных объектов. У школы №13 нужен идеальный светофорный узел", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Параметр Значение / Решение Протяженность работ 4,3 км (весь участок) Тип покрытия Двухслойный ЩМА-16 Новые остановки 15 павильонов Разметка Термопластик со световозвращением

Контроль качества и дорожные технологии

Чтобы избежать ситуации, когда асфальт сходит вместе со снегом, на Литейной применят щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16). Это покрытие отличается высокой износостойкостью и способностью выдерживать тяжелую технику, которой здесь всегда в избытке. Разметку нанесут термопластиком, который гораздо долговечнее обычной краски и лучше виден ночью за счет специальных микролинз.

Для предотвращения аварийности на улице полностью заменят освещение и установят современные светофоры. Это критически важно, учитывая высокий риск ДТП на загруженных магистралях. Контроль за освоением средств в Брянске сейчас жесткий: прошлые бюджетные скандалы заставили власти внимательнее следить за каждым рублем, вложенным в муниципальные контракты.

"ЩМА-16 — это стандарт для магистралей с высоким трафиком. Если основание дороги подготовлено правильно, а ливневка не засорена, такое покрытие прослужит годы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт в сфере ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о ремонте Литейной

Будут ли перекрывать движение полностью?

Полное перекрытие 4-километрового участка маловероятно из-за его значимости для города. Скорее всего, работы будут вестись по полосам, как это принято на объектах такой сложности в Брянске.

Когда завершится ремонт?

Работы запланированы на текущий дорожный сезон. Основной этап укладки асфальта должен закончиться до наступления осенних холодов.

Гарантирует ли новый ремонт отсутствие ям весной?

Использование ЩМА-16 и комплексный ремонт основания значительно снижают риски, но многое зависит от качества работы подрядчика, которого администрация города теперь регулярно проверяет.

