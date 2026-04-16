Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Орел

Орловская область готовится к климатическому маневру. Губернатор Андрей Клычков официально обозначил дату десантирования отопительного сезона — 27 апреля. Городская котельная машина сбавит обороты. Магистрали начнут остывать. Решение принято на фоне полярных мнений: пока одни изнывают от духоты в квартирах, другие боятся замерзнуть при ночном падении ртутного столба до нуля.

Чугунная батарея
Фото: www.pexels.com by Erik Mclean is licensed under Бесплатное использование
Чугунная батарея

Температурный ценз: когда замолчат батареи

Завершение отопительного сезона — это не воля чиновника, а сухая арифметика. Система реагирует на цифры. Согласно федеральным нормативам, регион должен "вариться" при среднесуточной температуре выше +8 °C пять суток подряд. Только тогда вентиль перекрывают официально. В Орле этот процесс всегда напоминает калибровку точного прибора. Первыми из цепи выключают промышленные объекты.

"Риски преждевременного отключения всегда выше, чем дискомфорт от перетопа. Если мы сейчас охладим здания школ и больниц, а потом ударят заморозки, прогреть их заново будет в разы дороже и сложнее технически", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Жителям многоэтажек, которые уже сейчас чувствуют себя как в сауне, энергетики из АО "РИР Энерго" предлагают не ждать милости от администрации. Выход один — ручная настройка внутридомовых узлов. Это позволяет сэкономить ресурс и сохранить микроклимат, не дожидаясь массового "ледникового периода" в трубах.

Очередность отключения Тип объектов
I этап Промышленные предприятия и административные здания
II этап Жилой фонд (многоквартирные дома)
III этап Социальные учреждения (больницы, детсады, школы)

ЖКХ и агросектор: испытание дождем

Пока города готовятся к остыванию, поля Орловщины напитываются влагой. Дожди затормозили посевную, превратив почву в тяжелый субстрат. Но аграрии спокойны. Влага — это фундамент будущего урожая. Губернатор подчеркнул, что пауза в цикле пойдет на пользу продовольственной безопасности региона. Параллельно с этим городская среда требует внимания: благоустройство города после зимы всегда обнажает слабые места инфраструктуры.

"Избыток влаги сейчас критически важен для озимых. Даже если температурные рекорды заставят нас попотеть в квартирах, для сельского хозяйства текущая метеокартина — идеальный сценарий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Логистика региона также адаптируется к весенним условиям. Внимание уделяется дорожному полотну и безопасности. Недавно проведенный ремонт переездов в области позволяет поддерживать темпы перевозок, несмотря на капризы погоды. Безопасность транспортных узлов остается в приоритете, как и комфорт жителей в их собственных домах.

"Региональный бюджет должен четко балансировать между затратами на обогрев пустых площадей и необходимостью инвестиций в поддержку семей. Лишняя неделя отопления — это миллионы рублей, которые могли бы пойти на социальные нужды", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы об отоплении

Почему нельзя отключить тепло только в моем доме раньше срока?

Система теплоснабжения города инертна. Она закольцована. Отключение одной ветки может нарушить гидравлический режим всей сети. Индивидуальное решение возможно только при наличии собственного теплового пункта в доме.

Как измеряется "среднесуточная температура"?

Метеорологи делают замеры каждые три часа. Полученные данные суммируются и делятся на восемь. Если итоговое число выше +8 градусов на протяжении 120 часов — сезон закрыт.

Может ли отопительный сезон возобновиться при резком похолодании?

Технически это крайне сложно и дорого. Процесс запуска системы занимает несколько дней. Поэтому власти тянут до последнего, сверяясь с долгосрочными прогнозами синоптиков.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ Евгений Блех, аграрный эксперт Виктор Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.