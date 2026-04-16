Губернатор Орловской области утвердил график отключения теплоснабжения в регионе
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Магия холодного моря: чем привлекает туристов Токаревский маяк во Владивостоке весной
Фундамент для крупной головки: как правильно кормить чеснок на старте сезона в апреле
Гастрономический символ города: в Петербурге открыли десятки точек с корюшкой
Конец эпохи дешевого импорта: налоги и пошлины радикально изменят ценники маркетплейсов
Перестаньте покупать пустые калории: как правильно выбирать хлеб по новым правилам
Нынешнее Государство Российское готово отделить от себя культуру… — писала газета Культура 16 апреля 1998 года
Скрытая угроза в деликатесах: новый вирус из морепродуктов атакует зрение

Москва внедряет бесплатный велопрокат для студентов и владельцев "Единого" проездного

Москва пересобирает логику городского движения. Велосипед перестает быть игрушкой для хипстеров и превращается в полноценную деталь транспортного конструктора. Департамент транспорта выкатил ультиматум пробкам: теперь владельцы "Единых" проездных и карт москвича для учащихся могут крутить педали бесплатно. Система "Велобайк" интегрируется в билетную сеть так же плотно, как рельсовый транспорт.

Девушка с велосипедом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с велосипедом

Билетная синхронизация: как работает схема

Механика проста. Полчаса поездки — ноль рублей. Если не успел доехать до точки Б и передержал байк — включается счетчик "Велобайка". Количество сессий в сутки не ограничено. Это превращает велосипед в идеальный "транспорт последней мили". Нужно доехать от станции метро и МЦК Москвы до офиса? Теперь это бесплатно. Главное — привязать карту в приложении "Метро Москвы".

"Городской транспорт обязан быть бесшовным. Велопрокат по проездному — это не просто бонус, а попытка разгрузить наземные маршруты в пиковые часы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно следить за сроком действия абонемента. Привилегия живет, пока активен ваш "Единый". Это логичный шаг в цифровизации города, где скоро даже московские трамваи перейдут на управление нейросетями. Город превращается в единый алгоритм, где каждый проездной — это ключ ко всем дверям.

Железо против асфальта: парк техники

В этом сезоне на улицы Москвы выкатили 9 тысяч электровелосипедов. Это тяжелая артиллерия урбанистики. Электрическая тяга снимает вопрос физической подготовки — доехать до работы и не вспотеть теперь реально. Еще 4 тысячи электроскутеров дополняют общую картину мобильности.

Категория Условие бесплатного доступа
Студенты и школьники Активная карта москвича обучающегося
Пассажиры метро/МЦД Безлимитный билет "Единый" (30, 90, 365 дней)

Однако погода в столице — дама капризная. Пока одни регионы обсуждают скоростные электропоезда Ласточка, москвичи вынуждены оглядываться на прогнозы. Синоптики уже пугали тем, что Москва встретит снегопад в середине весны. В такие моменты велопрокат превращается из транспорта в экстремальный аттракцион.

"Любая инфраструктура требует адаптации под климат. Электробайки боятся резких перепадов температур, а пользователи — скользкой разметки на велодорожках", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Экономика бесплатного проката

Бесплатно для пользователя не значит бесплатно для бюджета. Субсидирование проката — это долгосрочная инвестиция в экологию и здоровье. Пока в отдаленных точках страны власти решают проблемы логистики, как, например, авиарейсы Москва — Анадырь, столица может позволить себе эксперименты с микромобильностью.

Это попытка изменить мышление. Если у тебя есть "Единый", велосипед становится логичным продолжением поездки в метро. Интеграция настолько глубокая, что скоро грань между разными видами транспорта сотрется окончательно. Оплата через "Тройку" или карту москвича — это уже стандарт, такой же привычный, как списание долгов в макроэкономических отчетах правительства.

"Создание комфортной среды невозможно без альтернативных способов передвижения. Бесплатный прокат снижает нагрузку на автобусы и трамваи, перераспределяя потоки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Правда, городские джунгли таят и другие опасности. С приходом тепла активизировались не только велосипедисты, но и насекомые. Пока власти развивают транспорт, в медучреждениях возникла лотерея на выживание из-за дефицита вакцин от энцефалита. Велопрогулки в парках требуют теперь не только "Тройки", но и бдительности, сообщает Банки. ру.

Ответы на популярные вопросы о велопрокате

Как активировать бесплатные поездки?

Нужно скачать приложение "Метро Москвы", зайти в личный кабинет и привязать свою карту "Тройка" с безлимитным билетом или карту москвича обучающегося.

Сколько раз в день можно брать велосипед бесплатно?

Количество поездок в сутки не ограничено, при условии, что каждая сессия не превышает 30 минут.

Нужно ли платить за электровелосипеды?

Да, бесплатный прокат по абонементам распространяется и на новые модели электровелосипедов 2.0, доступных в сервисе "Велобайк".

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, климатолог Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Наука и техника
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Житель Курска осужден на 3,5 года колонии за покупку совка и веника на маркетплейсе
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Кровавый след Сейдозера: за что НКВД ликвидировало ученых, нашедших пирамиды на Кольском
Последние материалы
Российский рынок труда: дефицит кадров приводит к необходимости пересмотра зарплат
Сделал это во время остановки — и избежал серьёзной опасности в дороге
Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии
Под тонким слоем воды: как замачивание делает орехи не только безопаснее, но и вкуснее
Подтяжка лица с помощью карандаша: хитрый трюк с хвостом брови, который открывает глаза после 40 лет
Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов
Сливочный рай на сковороде: после этой говядины никто в семье больше не притронется к покупной тушенке
Мужское здоровье рушится незаметно: тревожные сигналы простаты, которые списывают на стресс
Магия холодного моря: чем привлекает туристов Токаревский маяк во Владивостоке весной
Всего 2 ложки — и побелка не смоется до следующей весны: хитрый трюк опытных агрономов, который экономит силы
