Спортсмен из Воронежа завоевал бронзу на первенстве Европы по прыжкам на батуте в Португалии

Воронежский батутист Глеб Кузичкин вписал свое имя в протоколы европейского первенства. В португальском Портимане завершились главные континентальные старты, где российская команда, выступавшая в нейтральном статусе, буквально "разнесла" конкурентов в общекомандном зачете.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Батут

Драматичный финал: битва за сотые балла

Синхронные прыжки на батуте — это спорт высшей концентрации. Здесь ошибка одного партнера мгновенно множится на двоих. Глеб Кузичкин в паре с москвичом Григорием Волковым выдали настоящий триллер. После квалификации, где дуэт закрепился на шестой строчке, мало кто верил в резкий рывок, но парни смогли переломить ситуацию.

"В синхронных прыжках важна не только личная техника, но и чувство плеча. Кузичкин показал железную выдержку, учитывая колоссальное давление на нейтральных атлетов", — отметил в беседе с Pravda. Ru тренер по игровым видам спорта Сергей Пеньков.

На втором этапе российская пара поднялась на второе место. До золота, которое в итоге завоевали белорусы Елизар Гуцев и Даниил Кирюшкин, не хватило всего одного балла. Однако в финале ситуация изменилась: испанский дуэт Карлос Мартин и Мануэль Олива выступил особенно сильно и обошёл соперников. Кузичкину и Волкову не хватило лишь 0,21 балла, чтобы сохранить серебро. В итоге — бронза с результатом 46,39 балла.

Цифры и факты: путь к пьедесталу

Если разложить выступление Глеба на составляющие, видна четкая стратегия "набора высоты". Квалификация была лишь разминкой, проверкой нервов. К решающим прыжкам концентрация достигла пика.

Этап соревнований Результат (баллы) / Место Квалификация 81,51 балла (6 место) Второй этап 50,62 балла (2 место) Финал 46,39 балла (3 место)

"Подготовка батутиста требует филигранного баланса. Малейший сбой в координации — и ты теряешь высоту. Бронза на Европе — это индикатор высочайшего уровня физической готовности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru тренер по функциональному тренингу Максим Егоров.

Мнение профессионалов об успехе

Специалисты отмечают, что прыжки на батуте — это не только техника, но и психология. В условиях жесткой конкуренции, когда за спиной нет национального флага, цена каждой ошибки возрастает.

"Для юниоров такие турниры — это крещение огнем. Кузичкин справился. Теперь главное — не сбавлять обороты и правильно восстанавливаться после таких пиковых нагрузок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru персональный фитнес-тренер Артём Киселёв.

Победная поступь воронежских спортсменов продолжается.

Ответы на популярные вопросы о прыжках на батуте

Почему российские спортсмены выступали под нейтральным статусом?

Это связано с текущими ограничениями международных спортивных федераций. Несмотря на отсутствие официальной символики, атлеты представляют отечественные спортшколы и получают полную поддержку внутри страны.

Насколько сложно попасть в синхронные прыжки?

Это элитная дисциплина. Требуется не только мастерство каждого атлета, но и их идеальная антропометрическая и техническая совместимость. Ошибка в 0,1 секунды может разрушить все выступление.

Какие перспективы у воронежских батутистов?

Воронежская школа традиционно сильна. Успех Кузичкина подтверждает, что в регионе созданы условия для подготовки чемпионов международного уровня, несмотря на любые внешние вызовы.

