Банковский сектор России: переход клиентов в мобильные приложения ускоряет закрытие офисов
Маркетинг против анатомии: почему 10 000 шагов могут быть опасны после 50 лет
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении
Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки
Писатель Николай Яременко объяснил связь архитектуры Петербурга и феномена расчленения
Инструктор ЛФК Соловьев объяснил влияние состояния стоп на появление морщин на лице
Морщины появляются раньше срока: причина может скрываться не в уходе
В Ивановской области мать выплатила долг по алиментам в 709 тысяч рублей ради возврата айфона

В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам

Инвестиции в костромской общепит обернулись для местных жителей судебным триллером. Вместо дивидендов от караоке-бара вкладчики получили фотографии хлама в гаражах. Судебная тяжба, длившаяся несколько лет, завершилась пересмотром дела в пользу обманутых инвесторов. Костромской областной суд вскрыл схему, где реальные деньги пытались подменить снимками кастрюль и старых шин.

Фото: pixabay.com by Romi_Lado is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
История несостоявшегося караоке

В 2020 году двое костромичей решили вложиться в бизнес знакомого. Они договорились с его женой и передали 1,5 миллиона рублей на открытие караоке-бара. Условия казались прозрачными: ежемесячные проценты с прибыли и возврат всей суммы через год. Позже инвесторы добавили еще более 100 тысяч рублей на текущие расходы, надеясь на успех заведения. Бар исправно работал три года, а внутренняя бухгалтерия показывала прибыль в районе 1,5 миллионов рублей.

"В подобных кейсах отсутствие фиксации средств на счетах фирмы — фатальная ошибка. Если деньги не прошли через кассу, юридически они зависают в воздухе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на доходы заведения, инвесторы не увидели ни выплат, ни возврата долга. В ответ на претензии владелец бара предъявил опись имущества закрывшегося заведения. По его версии, все вложенные средства ушли на закупку оборудования. Суд первой инстанции счел эти доводы убедительными и отказал истцам в возврате средств, фактически признав фотографии старых вещей эквивалентом миллионных вложений.

Судебный разворот: от кастрюль к миллионам

Костромской областной суд критически подошел к доказательствам ответчика. Вместо финансовых документов в материалах дела фигурировали фотографии гаражей. На снимках были запечатлены кастрюли, подержанные шины, табуретки, ведра и картонные коробки. Проверка показала, что часть этого скарба была приобретена еще до заключения договора с инвесторами, а на баланс фирмы имущество так и не встало.

"Для суда фотографии гаражного хлама не являются первичными финансовыми документами. Без постановки на баланс это просто набор личных вещей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Суммарная стоимость представленных "активов" оказалась мизерной в сравнении с потерями средств вкладчиков. Суд установил, что деньги не поступали на счета организации. Опись имущества была составлена заинтересованными лицами — директором и бухгалтером фирмы, что лишило документ объективности. В итоге решение первой инстанции было отменено как необоснованное.

Требование истцов Аргументы ответчика
Возврат 1,6 млн руб. и процентов Деньги потрачены на закупку утвари
Подтверждение прибыли в 1,5 млн руб. Отсутствие реальной прибыли за 3 года

Областной суд постановил взыскать с владельца бизнеса более 2 миллионов рублей. В эту сумму вошло неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами. Это решение стало важным прецедентом для региона, где подобные финансовые споры часто упираются в отсутствие строгой отчетности. На фоне борьбы с экологической безопасностью и другими вызовами, защита прав инвесторов остается в приоритете.

"Подобные инциденты подрывают доверие к малому бизнесу в регионах. Прозрачность отчетности — залог выживания экономики", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Инвесторам удалось доказать, что их вложения не пошли на нужды бара, а осели в карманах знакомого. Теперь ответчику придется искать реальные деньги вместо снимков старых кастрюль. Ситуация напоминает меры по усилению контроля, как в случае с проверкой газа в Костроме, где порядок наводится через жесткие санкции. Финансовая дисциплина в бизнесе требует не меньшего внимания, чем профилактика ОРВИ в школах.

Ответы на популярные вопросы об инвестициях в малый бизнес

Можно ли считать переписку в мессенджерах договором?

Переписка может служить косвенным доказательством, но для взыскания крупных сумм необходим юридически оформленный договор займа или инвестиционный контракт с четкими условиями возврата.

Что делать, если партнер по бизнесу скрывает прибыль?

Необходимо требовать официальную аудиторскую проверку или обращаться в суд для выемки первичной бухгалтерской документации. В случае с костромичами помог именно анализ расхождений между реальными вложениями и описью "хлама".

Как обезопасить себя при передаче наличных средств?

Любая передача денег должна сопровождаться распиской или банковским переводом с указанием назначения платежа. В рассматриваемом деле отсутствие фиксации денег в кассе фирмы стало ключевым аргументом для признания обогащения неосновательным.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт по ЖКХ Евгений Блех
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Наука и техника
Даже военные субмарины не рискуют: 6 точек океана с ловушками без выхода
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Домашние животные
Медведицы идут к людям не случайно: в лесу есть враг страшнее человека
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Овощи
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лесной экзамен: главные маркеры ядовитой змеи, которые спасут вам жизнь
Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова Перемирие без договора: что на самом деле подписали США и Иран — и почему это выглядит как политический спектакль Юрий Бочаров Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Три закона успешного опрыскивания клубники: агрономы рассказывают, как бороться с насекомыми в саду
Нутрициолог Мария Румянцева оценила пользу мороженого при диабете и ожирении
Три подводных монстра в Атлантике: Россия заставила Британию изрядно понервничать
Скрытая энергия бобовых: что делает чечевицу главным продуктом для здоровья
Средняя стоимость аренды загородного дома в Ленобласти достигла 10 тысяч рублей в сутки
Писатель Николай Яременко объяснил связь архитектуры Петербурга и феномена расчленения
Защитите свой сад от грибка: пошаговая инструкция по созданию малахитового фунгицида
Опасная самодеятельность: как правильное нанесение капель спасает питомца от отравления
Антидот для офисных сотрудников: простые движения против зажимов в пояснице
Инструктор ЛФК Соловьев объяснил влияние состояния стоп на появление морщин на лице
В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам
