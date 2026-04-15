В Костромской области суд обязал предпринимателя вернуть два миллиона рублей обманутым инвесторам

Инвестиции в костромской общепит обернулись для местных жителей судебным триллером. Вместо дивидендов от караоке-бара вкладчики получили фотографии хлама в гаражах. Судебная тяжба, длившаяся несколько лет, завершилась пересмотром дела в пользу обманутых инвесторов. Костромской областной суд вскрыл схему, где реальные деньги пытались подменить снимками кастрюль и старых шин.

Фото: pixabay.com by Romi_Lado is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

История несостоявшегося караоке

В 2020 году двое костромичей решили вложиться в бизнес знакомого. Они договорились с его женой и передали 1,5 миллиона рублей на открытие караоке-бара. Условия казались прозрачными: ежемесячные проценты с прибыли и возврат всей суммы через год. Позже инвесторы добавили еще более 100 тысяч рублей на текущие расходы, надеясь на успех заведения. Бар исправно работал три года, а внутренняя бухгалтерия показывала прибыль в районе 1,5 миллионов рублей.

"В подобных кейсах отсутствие фиксации средств на счетах фирмы — фатальная ошибка. Если деньги не прошли через кассу, юридически они зависают в воздухе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Несмотря на доходы заведения, инвесторы не увидели ни выплат, ни возврата долга. В ответ на претензии владелец бара предъявил опись имущества закрывшегося заведения. По его версии, все вложенные средства ушли на закупку оборудования. Суд первой инстанции счел эти доводы убедительными и отказал истцам в возврате средств, фактически признав фотографии старых вещей эквивалентом миллионных вложений.

Судебный разворот: от кастрюль к миллионам

Костромской областной суд критически подошел к доказательствам ответчика. Вместо финансовых документов в материалах дела фигурировали фотографии гаражей. На снимках были запечатлены кастрюли, подержанные шины, табуретки, ведра и картонные коробки. Проверка показала, что часть этого скарба была приобретена еще до заключения договора с инвесторами, а на баланс фирмы имущество так и не встало.

"Для суда фотографии гаражного хлама не являются первичными финансовыми документами. Без постановки на баланс это просто набор личных вещей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Суммарная стоимость представленных "активов" оказалась мизерной в сравнении с потерями средств вкладчиков. Суд установил, что деньги не поступали на счета организации. Опись имущества была составлена заинтересованными лицами — директором и бухгалтером фирмы, что лишило документ объективности. В итоге решение первой инстанции было отменено как необоснованное.

Требование истцов Аргументы ответчика Возврат 1,6 млн руб. и процентов Деньги потрачены на закупку утвари Подтверждение прибыли в 1,5 млн руб. Отсутствие реальной прибыли за 3 года

Областной суд постановил взыскать с владельца бизнеса более 2 миллионов рублей. В эту сумму вошло неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами. Это решение стало важным прецедентом для региона, где подобные финансовые споры часто упираются в отсутствие строгой отчетности. На фоне борьбы с экологической безопасностью и другими вызовами, защита прав инвесторов остается в приоритете.

"Подобные инциденты подрывают доверие к малому бизнесу в регионах. Прозрачность отчетности — залог выживания экономики", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Инвесторам удалось доказать, что их вложения не пошли на нужды бара, а осели в карманах знакомого. Теперь ответчику придется искать реальные деньги вместо снимков старых кастрюль. Финансовая дисциплина в бизнесе требует не меньшего внимания, чем профилактика ОРВИ в школах.

Ответы на популярные вопросы об инвестициях в малый бизнес

Можно ли считать переписку в мессенджерах договором?

Переписка может служить косвенным доказательством, но для взыскания крупных сумм необходим юридически оформленный договор займа или инвестиционный контракт с четкими условиями возврата.

Что делать, если партнер по бизнесу скрывает прибыль?

Необходимо требовать официальную аудиторскую проверку или обращаться в суд для выемки первичной бухгалтерской документации. В случае с костромичами помог именно анализ расхождений между реальными вложениями и описью "хлама".

Как обезопасить себя при передаче наличных средств?

Любая передача денег должна сопровождаться распиской или банковским переводом с указанием назначения платежа. В рассматриваемом деле отсутствие фиксации денег в кассе фирмы стало ключевым аргументом для признания обогащения неосновательным.

