В Костромской области запустили генетический аудит крупного рогатого скота. Регион приобрел оборудование для расшифровки ДНК животных. Это позволит местным аграриям отказаться от услуг лабораторий в других субъектах и минимизировать экономические риски в животноводстве.
Базой для масштабных исследований стала Костромская областная ветеринарная лаборатория. Здесь открылось молекулярно-генетическое подразделение. Технологии позволяют выявлять скрытые новые технологии в селекции. До запуска собственного центра костромским фермерам приходилось отправлять биоматериалы в Ярославль. Процесс требовал сложной консервации проб и увеличивал сроки ожидания результатов.
"Инвестиции в такие проекты критически важны для устойчивости местных бюджетов, так как агросектор остается ключевым донором казны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Администрация области сообщает, что подобных лабораторий в России всего восемь. Ближайший аналогичный центр функционирует в Чувашии. Костромское оборудование теперь доступно не только местным хозяйствам, но и аграриям из Ивановской и Ярославской областей.
Система настроена на поиск генетических аномалий и оценку потенциала племенных животных. Лаборатория выявляет носителей гена, отвечающего за выработку диетического молока. Такой продукт легче усваивается и подходит для детского питания. Это открывает новые ниши для реализации молочной продукции в социальные учреждения региона.
"Главное преимущество нашего оборудования — это переход от диагностики болезней к их предотвращению. Мы работаем на опережение", — рассказала начальник отдела ветлаборатории Мария Титова.
Специалисты подтверждают происхождение животных. Это обязательное требование Минсельхоза для сохранения статуса племенного хозяйства. Без официального генетического паспорта фермы могут лишиться господдержки. Социальные выплаты и субсидии для АПК напрямую зависят от соблюдения этих ветеринарных регламентов.
"Применение молекулярных методов в селекции позволяет застраховать урожайность и продуктивность стада от биологических рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Контроль за генетикой напрямую сказывается на рентабельности ферм. Отбраковка животных с аномалиями на ранних стадиях сокращает расходы на ветеринарное обслуживание и бесполезное содержание скота. Точная идентификация бета-казеина в молоке повышает рыночную стоимость конечного продукта.
|Параметр
|Экономический эффект
|Здоровье потомства
|Снижение рождения больных телят на 25%
|Юридический статус
|Подтверждение племенного статуса хозяйства
|Качество молока
|Выявление типа бета-казеина для диетпитания
"Определение генетических аномалий у животных позволяет хозяйству снизить рождение больных телят на 25 процентов. Мы подтверждаем племенное происхождение животных. По сути, мы спасаем экономику хозяйств", — пояснила Мария Титова.
Внедрение таких проверок снижает риски мошенничества при продаже скота. Мошенничество в агропромышленном комплексе часто связано с подделкой документов о происхождении особей, что исключается при ДНК-тестировании.
"Прозрачность цепочек поставок и подтвержденное качество сырья делают региональный АПК привлекательным для крупных инвесторов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Павел Лебедев.
Он подтверждает чистопородность животного, отсутствие наследственных заболеваний и позволяет официально претендовать на субсидии от государства.
Молоко типа А2 (гипоаллергенное) стоит дороже обычного сырья, так как пользуется спросом в сегменте здорового и детского питания.
Да, оборудование лаборатории доступно для всех категорий сельхозпроизводителей, включая фермерские хозяйства соседних областей.
