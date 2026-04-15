Россия » Центр » Кострома

В Костромской области запустили генетический аудит крупного рогатого скота. Регион приобрел оборудование для расшифровки ДНК животных. Это позволит местным аграриям отказаться от услуг лабораторий в других субъектах и минимизировать экономические риски в животноводстве.

Фото: commons.wikimedia.org by NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск молекулярной лаборатории

Базой для масштабных исследований стала Костромская областная ветеринарная лаборатория. Здесь открылось молекулярно-генетическое подразделение. Технологии позволяют выявлять скрытые новые технологии в селекции. До запуска собственного центра костромским фермерам приходилось отправлять биоматериалы в Ярославль. Процесс требовал сложной консервации проб и увеличивал сроки ожидания результатов.

"Инвестиции в такие проекты критически важны для устойчивости местных бюджетов, так как агросектор остается ключевым донором казны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Администрация области сообщает, что подобных лабораторий в России всего восемь. Ближайший аналогичный центр функционирует в Чувашии. Костромское оборудование теперь доступно не только местным хозяйствам, но и аграриям из Ивановской и Ярославской областей.

Генетика и качество молока

Система настроена на поиск генетических аномалий и оценку потенциала племенных животных. Лаборатория выявляет носителей гена, отвечающего за выработку диетического молока. Такой продукт легче усваивается и подходит для детского питания. Это открывает новые ниши для реализации молочной продукции в социальные учреждения региона.

"Главное преимущество нашего оборудования — это переход от диагностики болезней к их предотвращению. Мы работаем на опережение", — рассказала начальник отдела ветлаборатории Мария Титова.

Специалисты подтверждают происхождение животных. Это обязательное требование Минсельхоза для сохранения статуса племенного хозяйства. Без официального генетического паспорта фермы могут лишиться господдержки. Социальные выплаты и субсидии для АПК напрямую зависят от соблюдения этих ветеринарных регламентов.

"Применение молекулярных методов в селекции позволяет застраховать урожайность и продуктивность стада от биологических рисков", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Влияние на экономику региона

Контроль за генетикой напрямую сказывается на рентабельности ферм. Отбраковка животных с аномалиями на ранних стадиях сокращает расходы на ветеринарное обслуживание и бесполезное содержание скота. Точная идентификация бета-казеина в молоке повышает рыночную стоимость конечного продукта.

Параметр Экономический эффект
Здоровье потомства Снижение рождения больных телят на 25%
Юридический статус Подтверждение племенного статуса хозяйства
Качество молока Выявление типа бета-казеина для диетпитания

"Определение генетических аномалий у животных позволяет хозяйству снизить рождение больных телят на 25 процентов. Мы подтверждаем племенное происхождение животных. По сути, мы спасаем экономику хозяйств", — пояснила Мария Титова.

Внедрение таких проверок снижает риски мошенничества при продаже скота. Мошенничество в агропромышленном комплексе часто связано с подделкой документов о происхождении особей, что исключается при ДНК-тестировании.

"Прозрачность цепочек поставок и подтвержденное качество сырья делают региональный АПК привлекательным для крупных инвесторов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о генетике скота

Зачем коровам генетический паспорт?

Он подтверждает чистопородность животного, отсутствие наследственных заболеваний и позволяет официально претендовать на субсидии от государства.

Как тип бета-казеина влияет на цену молока?

Молоко типа А2 (гипоаллергенное) стоит дороже обычного сырья, так как пользуется спросом в сегменте здорового и детского питания.

Могут ли частные фермеры воспользоваться услугами лаборатории?

Да, оборудование лаборатории доступно для всех категорий сельхозпроизводителей, включая фермерские хозяйства соседних областей.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов, климатолог Павел Лебедев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.