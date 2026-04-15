В Ивановской области мать выплатила долг по алиментам в 709 тысяч рублей ради возврата айфона

Россия » Центр » Иваново

В Ивановской области судебные приставы взыскали задолженность по алиментам с 47-летней местной жительницы. Женщина уклонялась от выплат на содержание своей 16-летней дочери, которая находится в воспитательном учреждении. После проведения перерасчета за последние три года сумма долга достигла 709 тысяч рублей.

Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане

Арест гаджета как рычаг давления

Сотрудник ведомства применил меры принудительного исполнения в рамках открытого производства. Пристав наложил арест на принадлежащий должнице iPhone последней модели. Риск окончательной потери дорогостоящего смартфона заставил женщину оперативно найти нужную сумму. В течение пяти дней задолженность была полностью ликвидирована.

"Арест ликвидного имущества часто становится самым эффективным способом воздействия на неплательщиков, когда социальные убеждения уже не работают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Деньги уже перечислили в детский дом, где воспитывается ребенок. Правоохранительные органы Ивановской области, где ранее вскрывали масштаб махинаций в других сферах, держат исполнение алиментных обязательств под особым контролем. Чтобы не допустить новых долгов, выплаты будут удерживаться из зарплаты матери автоматически.

Мнение юристов и аналитиков

Ситуация с долгами в регионе остается неоднородной. Антикоррупционные проверки и работа приставов показывают, что наличие средств у граждан не всегда гарантирует добровольное исполнение обязательств. В случае с алиментами дисциплина часто хромает до вмешательства силового аппарата.

"Взыскание задолженности по алиментам напрямую влияет на бюджетную нагрузку социальных учреждений, где находятся дети-сироты", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Органы опеки и судебные инстанции регулярно сталкиваются с необходимостью защиты имущественных прав несовершеннолетних. Иногда это требует даже вмешательства надзорных органов, как это было, когда прокуратура защитила права граждан в других резонансных делах города.

"Демографическая ситуация в регионах требует жесткого соблюдения прав детей на финансовую поддержку со стороны родителей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Динамика взысканий и обязательства

Параметр дела Значение / Результат
Сумма задолженности 709 000 рублей
Основной рычаг взыскания Арест iPhone последней модели
Срок погашения после ареста 5 рабочих дней
Дальнейшая процедура Автоматическое удержание из дохода

Ответы на популярные вопросы о взыскании алиментов

Могут ли приставы арестовать единственный телефон?

Да, если стоимость гаджета значительно превышает минимальные потребности для связи и он не является профессиональным инструментом заработка. В данном случае речь шла о дорогостоящей модели, признанной излишеством при наличии крупного долга.

Что происходит с деньгами после погашения долга?

В случае, если ребенок находится в госучреждении, средства перечисляются на его личный счет в этом учреждении для обеспечения нужд и накопления к совершеннолетию.

Как избежать ареста имущества при наличии долга?

Единственный законный способ — заключить соглашение о рассрочке или полностью погасить задолженность до начала применения мер принудительного взыскания.

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по социальной политике Елена Романова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
