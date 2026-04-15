В Ивановской области судью Арбитражного суда могут лишить полномочий из-за антикоррупционного иска

Судейский корпус Ивановской области столкнулся с беспрецедентной процедурой очистки рядов. 15 апреля Квалификационная коллегия судей (ККС) региона рассмотрит вопрос о досрочном лишении полномочий судьи Арбитражного суда Анастасии Саландиной. Процесс запущен на фоне масштабной антикоррупционной проверки, инициированной руководством высших судебных инстанций страны. Речь идет не о рядовой ошибке, а о системном несоответствии образа жизни официальным доходам госслужащего.

Основания для дисциплинарного производства

Механизм отстранения запущен после того, как председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал проверку деятельности Саландиной. Внимание привлек дисбаланс между заработком судьи и фактическими приобретениями ее семьи. Закон о статусе судей требует безупречности не только в залах заседаний, но и в быту. В Иванове подобные проверки становятся маркером ужесточения контроля за соблюдением антикоррупционных норм.

"Любое расхождение в декларациях — это автоматический сигнал для ревизии. В регионах сейчас крайне жестко следят за чистотой активов чиновников и судей", — пояснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

"Квалификационная коллегия судей Ивановской области рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей области назначено на 15 апреля 2026 года", — сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Недвижимость по заниженным ценам

Данные правоохранителей указывают на наличие у Саландиной и ее близких значительного количества объектов недвижимости. Основная претензия заключается в стоимости сделок: объекты приобретались по ценам, которые существенно ниже рыночных показателей. Такая схема часто используется для легализации неучтенных средств или получения скрытых преференций. Подобные инциденты подрывают авторитет власти в Ивановской области, где вопросы прозрачности стоят особенно остро.

Параметр проверки Вскрытые факты Стоимость активов Существенно ниже рыночной Источник средств Не подтвержден доходами семьи Статус в ККС Членство прекращено досрочно

"Когда квадратные метры покупаются в разы дешевле рынка, это повод для антикоррупционного иска. Региональные бюджеты и прозрачность сделок — приоритет", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик Валерий Козлов.

Реакция судейского сообщества

Совет судей области уже предпринял первые шаги, лишив Саландину места в квалификационной коллегии. Это решение де-факто означает утрату доверия со стороны коллег еще до финального заседания 15 апреля. Проверка коснулась не только личных счетов, но и сомнительных схем, к которым могут быть причастны члены семьи. В условиях работы силовых структур, включая УФСБ, любые административные проступки судей рассматриваются под увеличительным стеклом.

"Муниципальные элиты часто пытаются обойти закон через занижение стоимости имущества. Но судейский иммунитет здесь не работает", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал проверку и предложил подать антикоррупционный иск из-за несоответствия расходов и доходов. Окончательный вердикт будет вынесен по итогам внеочередного заседания. Лишение мантии в таких случаях почти неизбежно влечет за собой дальнейшее разбирательство в рамках гражданского или уголовного законодательства.

Ответы на популярные вопросы

За что именно могут лишить полномочий судью Саландину?

Основная причина — существенное расхождение между официально задекларированными доходами и стоимостью приобретенной недвижимости, а также покупка жилья по ценам значительно ниже рыночных.

Когда будет принято окончательное решение?

Внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей Ивановской области, где рассмотрят этот вопрос, назначено на 15 апреля 2026 года.

Кто инициировал антикоррупционную проверку?

Процедуру запустил председатель Верховного суда Игорь Краснов, предложив подать соответствующий иск после выявления подозрительных активов у судьи и ее семьи.

Читайте также