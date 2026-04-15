Рынок труда в Тульской области зимой 2025-2026 годов демонстрирует резкий крен в сторону дефицитных рабочих специальностей. Аналитики сервиса "Авито Работа" зафиксировали зарплатный пик в транспортной отрасли. Лидером регионального рейтинга стал водитель-дальнобойщик с предлагаемым доходом в 268 600 рублей. Аналогичный тренд наблюдается в соседнем Смоленском регионе, где логистика также высасывает кадры из других секторов экономики.
Второе место в списке высокооплачиваемых вакансий занял бурильщик. Работодатели оценивают тяжелый физический труд в условиях региональной специфики в среднем в 200 000 рублей ежемесячно. Замыкает тройку монолитчик. Специалистам по работе с бетоном и арматурой готовы платить около 172 857 рублей, что напрямую коррелирует с объемами жилищного строительства в области.
"Рост зарплатных предложений в реальном секторе — это вынужденная мера. Предприятия конкурируют за каждого квалифицированного сотрудника, буквально перекупая их у соседей", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Четвертую строчку занял сварщик. Интерес к этой профессии подкреплен цифрами: за год зарплатные предложения выросли на 20%. Сейчас уровень дохода сварщика в Тульской области составляет 168 891 рубль. Пятерку лидеров закрывает прораб. Его управленческие навыки и ответственность за объект оцениваются в 158 182 рубля. Это происходит на фоне усиления надзора, когда за нарушение сроков сдачи объектов на директоров компаний заводят уголовные дела.
Дефицит кадров заставляет бизнес индексировать выплаты опережающими темпами. Высокие зарплаты монолитчиков и сварщиков — это индикатор перегретого рынка, где нехватка рук становится критической. В таких условиях даже мелкие нарушения в правилах торговли или логистики могут привести к серьезным убыткам для бизнеса из-за невозможности быстрой замены персонала.
|Профессия
|Средняя предлагаемая зарплата (руб.)
|Водитель-дальнобойщик
|268 600
|Бурильщик
|200 000
|Монолитчик
|172 857
|Сварщик
|168 891
|Прораб
|158 182
"Высокие доходы в строительстве и промышленности требуют адекватной инфраструктуры. Без программ благоустройства удерживать молодежь в этих профессиях будет сложно", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Несмотря на зарплатные рекорды, в регионе сохраняется напряженная обстановка в правоохранительной сфере. Громкие дела, связанные с мошенничеством экс-прокуроров, отбрасывают тень на инвестиционный климат. Пока одни туляки зарабатывают честным трудом на стройках и за рулем фур, другие становятся фигурантами коррупционных схем. Статистика силовых структур также фиксирует активность: за неделю сотрудники Росгвардии изъяли десятки единиц оружия у граждан.
"Масштабные инвестпроекты в регионе требуют стабильности. Любые коррупционные скандалы в муниципальном управлении тормозят освоение бюджетов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.
Это связано с критическим дефицитом кадров в логистике и высокой ответственностью за груз. Работодатели Тульской области вынуждены конкурировать с московскими компаниями.
Рост обусловлен увеличением гособоронзаказа и промышленного строительства в регионе, что требует привлечения высококвалифицированных мастеров.
