В Тульской области назвали самые высокооплачиваемые профессии по итогам прошедшего зимнего сезона

Рынок труда в Тульской области зимой 2025-2026 годов демонстрирует резкий крен в сторону дефицитных рабочих специальностей. Аналитики сервиса "Авито Работа" зафиксировали зарплатный пик в транспортной отрасли. Лидером регионального рейтинга стал водитель-дальнобойщик с предлагаемым доходом в 268 600 рублей. Аналогичный тренд наблюдается в соседнем Смоленском регионе, где логистика также высасывает кадры из других секторов экономики.

Топ-5 профессий с рекордными доходами

Второе место в списке высокооплачиваемых вакансий занял бурильщик. Работодатели оценивают тяжелый физический труд в условиях региональной специфики в среднем в 200 000 рублей ежемесячно. Замыкает тройку монолитчик. Специалистам по работе с бетоном и арматурой готовы платить около 172 857 рублей, что напрямую коррелирует с объемами жилищного строительства в области.

"Рост зарплатных предложений в реальном секторе — это вынужденная мера. Предприятия конкурируют за каждого квалифицированного сотрудника, буквально перекупая их у соседей", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Четвертую строчку занял сварщик. Интерес к этой профессии подкреплен цифрами: за год зарплатные предложения выросли на 20%. Сейчас уровень дохода сварщика в Тульской области составляет 168 891 рубль. Пятерку лидеров закрывает прораб. Его управленческие навыки и ответственность за объект оцениваются в 158 182 рубля. Это происходит на фоне усиления надзора, когда за нарушение сроков сдачи объектов на директоров компаний заводят уголовные дела.

Кризис кадров в строительстве и промышленности

Дефицит кадров заставляет бизнес индексировать выплаты опережающими темпами. Высокие зарплаты монолитчиков и сварщиков — это индикатор перегретого рынка, где нехватка рук становится критической. В таких условиях даже мелкие нарушения в правилах торговли или логистики могут привести к серьезным убыткам для бизнеса из-за невозможности быстрой замены персонала.

Профессия Средняя предлагаемая зарплата (руб.) Водитель-дальнобойщик 268 600 Бурильщик 200 000 Монолитчик 172 857 Сварщик 168 891 Прораб 158 182

"Высокие доходы в строительстве и промышленности требуют адекватной инфраструктуры. Без программ благоустройства удерживать молодежь в этих профессиях будет сложно", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Региональный контекст и риски

Несмотря на зарплатные рекорды, в регионе сохраняется напряженная обстановка в правоохранительной сфере. Громкие дела, связанные с мошенничеством экс-прокуроров, отбрасывают тень на инвестиционный климат. Пока одни туляки зарабатывают честным трудом на стройках и за рулем фур, другие становятся фигурантами коррупционных схем. Статистика силовых структур также фиксирует активность: за неделю сотрудники Росгвардии изъяли десятки единиц оружия у граждан.

"Масштабные инвестпроекты в регионе требуют стабильности. Любые коррупционные скандалы в муниципальном управлении тормозят освоение бюджетов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в Туле

Почему дальнобойщики получают больше всех?

Это связано с критическим дефицитом кадров в логистике и высокой ответственностью за груз. Работодатели Тульской области вынуждены конкурировать с московскими компаниями.

С чем связан рост зарплат сварщиков на 20%?

Рост обусловлен увеличением гособоронзаказа и промышленного строительства в регионе, что требует привлечения высококвалифицированных мастеров.

