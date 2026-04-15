В Тверской области бывший работник похитил четыреста тысяч рублей из здания мужского монастыря

Россия » Центр » Тверь

Нило-Столобенская пустынь в Тверской области столкнулась с дерзким хищением. Из братского корпуса монастыря пропало более 400 тысяч рублей. Деньги предназначались для обеспечения жизнедеятельности храма и социальных нужд общины. Полиция Осташкова сработала оперативно: подозреваемый уже задержан, а похищенные средства изъяты.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Ключи от доверия: как произошло ограбление

Злоумышленник действовал расчетливо. По данным УМВД России по Тверской области, он использовал дубликат ключей, чтобы беспрепятственно войти в братский корпус в момент отсутствия людей. Целью преступника стал стол, на котором лежала крупная сумма наличности.

"Сам факт кражи в святом месте подчеркивает деградацию моральных установок у лиц, склонных к рецидивам. Часто такие преступления совершаются людьми, знающими внутренний распорядок", — пояснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Задержанным оказался 47-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина ранее работал при монастыре, что объясняет наличие у него доступа к помещениям. Оперативники обнаружили всю сумму при обыске в его доме в Осташкове. Деньги уже возвращены представителям духовенства.

Меры безопасности и правовые последствия

Преступления против собственности в регионе часто связаны с объектами, где инфраструктура безопасности требует усиления. В данном случае излишнее доверие к бывшему сотруднику стоило монастырю временной потери крупного транша. Следствие квалифицировало действия фигуранта по части 3 статьи 158 УК РФ.

"Вопросы сохранности средств в учреждениях с высокой проходимостью решаются через установку систем контроля доступа и строгого учета ключей. Ошибки в администрировании провоцируют правонарушения", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова.

Параметр дела Детали
Сумма ущерба Более 400 000 рублей
Способ проникновения Дубликат ключей
Статус подозреваемого Задержан, помещен в ИВС

Криминогенная обстановка в Тверской области диктует необходимость проявлять бдительность не только организациям, но и частным лицам. Особенно это касается социально уязвимых групп и религиозных общин, чьи ресурсы часто становятся мишенью для злоумышленников.

"Для малых городов подобные инциденты — серьезный сигнал. Это указывает на необходимость более тщательного отбора персонала даже для временных или подсобных работ", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный аналитик Валерий Козлов.

На текущий момент подозреваемый ожидает суда. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Полиция продолжает проверку на причастность задержанного к аналогичным эпизодам в районе. Между тем, в области продолжается работа по системному наведению порядка в общественных пространствах и дворах.

Ответы на популярные вопросы о происшествии

Как вор узнал о наличии денег в здании?

Подозреваемый ранее работал при монастыре и был знаком с внутренним распорядком, а также знал места хранения пожертвований и средств на хознужды.

Где именно были найдены деньги?

Полиция обнаружила и изъяла всю похищенную сумму по месту жительства задержанного в ходе обыска.

Какое наказание ждет преступника?

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 ч. 3 УК РФ (кража в крупном размере), что предусматривает реальный тюремный срок.

Экспертная проверка: политолог Владимир Орлов, юрист Светлана Фёдорова, эксперт Валерий Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
