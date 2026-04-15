В Тверской области прокуратура выявила семнадцать многоквартирных домов без управляющей компании

Тверская область

Прокуратура Бельского района Тверской области выявила системный вакуум в управлении жилищным фондом города Белый. Надзорное ведомство установило, что 17 многоквартирных домов длительное время функционировали без официальной управляющей организации. Ситуация возникла из-за признания муниципальных конкурсов несостоявшимися.

Дом в городе Ташкенте
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Причины отсутствия управления

Согласно материалам проверки, собственники жилых помещений в указанных домах не реализовали выбранный способ управления. Местная администрация пыталась провести открытые конкурсы по отбору управляющей компании, однако заявок от участников не поступило. Отсутствие юридического лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сделало невозможным выполнение регламентных работ по содержанию общего имущества.

"Отсутствие управления в малых городах часто связано с низкой рентабельностью жилого фонда для коммерческих структур", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Бездействие в вопросе назначения обслуживающей организации могло привести к деградации инженерных сетей и нарушению прав граждан на безопасное проживание. Жилищное законодательство требует непрерывности процесса управления объектами недвижимости, независимо от коммерческой привлекательности конкретного лота на торгах.

Меры прокурорского реагирования

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Тверской области внесла представление. В ведомстве подчеркнули, что задержки в определении ответственной структуры препятствуют своевременной подготовке домов к эксплуатации и проведению текущих ремонтов.

"Муниципалитет обязан обеспечить функционирование жилого сектора, используя механизмы назначения временных управляющих организаций при отсутствии заявок на конкурсах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

По результатам рассмотрения прокурорского акта в городе Белом была определена временная управляющая компания. Теперь 17 домов перешли под юридическую опеку, что позволяет официально начать работы по обслуживанию жильцов и контролю за состоянием конструкций зданий.

"Правовой механизм назначения временного оператора — это страховка для жителей, гарантирующая исполнение минимального перечня услуг", — добавила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Статус объекта Последствия
До прокурорской проверки Отсутствие надлежащего содержания, срыв сроков регламентных работ
После вмешательства Назначение временной УК, восстановление ответственности за общее имущество

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ

Кто должен управлять домом, если конкурс не состоялся?

В случае признания повторного конкурса несостоявшимся, органы местного самоуправления вправе назначить управляющую организацию своим решением на срок до одного года.

Чем опасно отсутствие управления домом?

Это ведет к невозможности заключения договоров на техническое обслуживание лифтов, газового оборудования и противопожарных систем, что создает угрозу жизни граждан.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
