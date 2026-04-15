Россия » Центр » Владимир

Власти Владимира столкнулись с юридическим барьером при попытке обновить автобусный парк. Масштабная закупка четырех вместительных "гармошек" для муниципального перевозчика "Владимирпассажиртранс" заблокирована из-за жалобы потенциального поставщика. Московская компания "Бастион" усмотрела в условиях тендера признаки искусственного сужения круга участников под конкретную модель производителя.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Экспериментальные рейсы и условия тендера

Администрация областного центра планировала решить проблему перегруженности ключевых маршрутов №20С и №24. В начале 2026 года на линии уже вышли два тестовых образца особо большого класса от завода "Волгабас". Современные технологии в сфере городского транспорта предполагали использование машин вместимостью до 180 человек.

"Такое требование сформулировано не как функциональная потребность заказчика, а как чрезмерно узкий количественный параметр", — отметил в обращении к УФАС представитель ООО "Бастион".

По условиям закупки, город готов выделить 106 миллионов рублей на четыре новые низкопольные машины. Основное требование — пассажировместимость не менее 180 мест. Срок поставки в депо был жестко ограничен 1 августа текущего года. Однако 13 апреля, за день до окончания приема заявок, процесс был остановлен антимонопольной службой.

"Любые крупные закупки для нужд города требуют тщательной проверки на соответствие антимонопольному законодательству, чтобы исключить дефицит бюджета", — пояснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Суть претензий компании "Бастион"

Заявитель утверждает, что параметр "180 пассажиров" фактически отсекает всех производителей, кроме модели Volgabus СитиРитм-18 DFL. В жалобе указано, что конкуренты из КамАЗа, МАЗа и ЛиАЗа физически не могут вместить заявленное количество людей из-за конструктивных особенностей. Это может рассматриваться как нарушение принципа конкуренции. Развитие управления сложными проектами требует гибкости в технических заданиях.

Модель автобуса Максимальная вместимость (чел.)
Volgabus СитиРитм-18 DFL до 184
МАЗ-216 176
КамАЗ-6299 162
ЛиАЗ-6213-136 154

Разница в 20-30 мест стала камнем преткновения. Если УФАС признает доводы "Бастиона" обоснованными, мэрии придется переписывать техническое задание и объявлять новый конкурс. Это неизбежно приведет к сдвигу сроков поставки техники на городские улицы, где уже остро ощущается нехватка мощностей. Общая экология транспорта также страдает от старых моделей.

"Административные споры по закупкам техники — обычная практика, важно соблюсти баланс интересов города и бизнеса", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Реакция мэрии и перспективы закупки

Городские власти сохраняют спокойствие. В администрации подчеркнули: условия контракта продиктованы реальными нуждами Владимира, а не интересами конкретного завода. Чиновники намерены дождаться вердикта антимонопольного ведомства перед тем, как вносить правки в документы или отменять торги. Порой правовые схемы становятся слишком запутанными для быстрой реализации.

"Власти полагают, что установили в договоре условие, подходящее под конкретные нужды города", — резюмирует текущую позицию официальный представитель мэрии.

Рассмотрение дела в УФАС назначено на 16 апреля. До этого момента закупка заморожена. Муниципальный перевозчик "Владимирпассажиртранс" продолжает эксплуатировать имеющийся парк, ожидая пополнения. Эксперты отмечают, что подобные задержки могут повлиять на исполнение планов по оптимизации маршрутной сети к концу летнего сезона.

"Важно понимать уровень износа сетей и транспортного фонда, чтобы планировать субсидии точно под запрос населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о закупках спецтехники

Почему мэрии важно количество мест именно в 180 человек?

Это связано с пиковыми нагрузками на популярных городских маршрутах в часы пик, где стандартные автобусы не справляются с потоком пассажиров.

Может ли тендер быть отменен полностью?

Нет, администрация Владимира заявила, что не намерена отказываться от приобретения машин, возможна лишь корректировка техзадания.

Кто еще может поставлять автобусы большой вместимости?

На российском рынке представлены модели от "Группы ГАЗ" (ЛиАЗ), КамАЗа и белорусского МАЗа, однако их параметры вместимости ниже требуемых в текущем тендере.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
