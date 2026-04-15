152 врача из Владимирской области подписали обращение к жителям о травле в соцсети

Владимирское медицинское сообщество перешло к открытой защите. 152 врача из разных клиник региона подписали коллективное обращение к жителям и СМИ. Причина — системная травля в социальных сетях и прессинг, который медики называют целенаправленной попыткой очернить отрасль. Документ опубликовал региональный Минздрав, скрыв личные данные подписантов из соображений безопасности.

Информационная осада: аргументы врачей

Врачи констатируют: вокруг здравоохранения Владимирской области развернута кампания, формирующая образ врага. "Целенаправленно тиражируемые факты трагических событий формируют однозначное мнение: "медики — враги пациентов"", — указывают авторы письма. Ситуацию подогревают резонансные кейсы, включая гибель 29-летней роженицы в областном центре и закрытие роддомов в малых городах.

"Это бред. Так доверие не восстанавливается. Давление на врачей лишь ускоряет их уход в частный сектор или другие регионы", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Медики подчеркивают, что каждый трагический случай они пропускают через себя. "С болью мы реагируем на новости о каждом трагическом случае. Каждую такую историю любой медик проецирует на себя. Потеря пациента — это всегда горе", — говорится в тексте. По их мнению, информационный шум вокруг здоровья жителей используется ради политических очков и рейтингов.

Системные сбои и кадровый дефицит

Авторы обращения полагают, что критика в соцсетях заставляет молодых специалистов сомневаться в выборе профессии. Это бьет по кадровому составу региона, где здравоохранение и так испытывает нагрузки. "Создается впечатление, что спекулировать на сложной теме — единственная стратегия, когда важно получить политические очки", — поясняют доктора.

"Качество среды напрямую зависит от кадровой стабильности. Если врачи бегут из-за прессинга, никакое благоустройство клиник не поможет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Позиция критиков Позиция врачей Низкое качество медпомощи Врачи делают всё возможное в рамках ресурсов Закрытие медучреждений Реорганизация — это вопрос оптимизации и безопасности

Конфликт между пациентами и персоналом обостряется на фоне цифровизации и мгновенного распространения жалоб. Ситуация требует взвешенного подхода, чтобы безопасность системы не пострадала от эмоциональных всплесков в комментариях, сообщает "Комсомольская правда".

"Демографические программы не работают без доверия к медицине. Травля врачей провоцирует миграционный отток специалистов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Почему врачи написали обращение именно сейчас?

Поводом послужил нарастающий поток негативных публикаций в СМИ и соцсетях после нескольких резонансных смертей в больницах региона.

Кто подписал документ?

Подписи поставили 152 специалиста. Список включает персонал ведущих клиник Владимирской области, при этом их анонимность сохранена Минздравом.

Чего именно требуют медики?

Врачи просят прекратить огульную критику и использовать "доброе слово" вместо сплетен и домыслов, которые разрушают доверие к профессии.

Читайте также