Владимирское медицинское сообщество перешло к открытой защите. 152 врача из разных клиник региона подписали коллективное обращение к жителям и СМИ. Причина — системная травля в социальных сетях и прессинг, который медики называют целенаправленной попыткой очернить отрасль. Документ опубликовал региональный Минздрав, скрыв личные данные подписантов из соображений безопасности.
Врачи констатируют: вокруг здравоохранения Владимирской области развернута кампания, формирующая образ врага. "Целенаправленно тиражируемые факты трагических событий формируют однозначное мнение: "медики — враги пациентов"", — указывают авторы письма. Ситуацию подогревают резонансные кейсы, включая гибель 29-летней роженицы в областном центре и закрытие роддомов в малых городах.
"Это бред. Так доверие не восстанавливается. Давление на врачей лишь ускоряет их уход в частный сектор или другие регионы", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.
Медики подчеркивают, что каждый трагический случай они пропускают через себя. "С болью мы реагируем на новости о каждом трагическом случае. Каждую такую историю любой медик проецирует на себя. Потеря пациента — это всегда горе", — говорится в тексте. По их мнению, информационный шум вокруг здоровья жителей используется ради политических очков и рейтингов.
Авторы обращения полагают, что критика в соцсетях заставляет молодых специалистов сомневаться в выборе профессии. Это бьет по кадровому составу региона, где здравоохранение и так испытывает нагрузки. "Создается впечатление, что спекулировать на сложной теме — единственная стратегия, когда важно получить политические очки", — поясняют доктора.
"Качество среды напрямую зависит от кадровой стабильности. Если врачи бегут из-за прессинга, никакое благоустройство клиник не поможет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.
|Позиция критиков
|Позиция врачей
|Низкое качество медпомощи
|Врачи делают всё возможное в рамках ресурсов
|Закрытие медучреждений
|Реорганизация — это вопрос оптимизации и безопасности
Конфликт между пациентами и персоналом обостряется на фоне цифровизации и мгновенного распространения жалоб. Ситуация требует взвешенного подхода, чтобы безопасность системы не пострадала от эмоциональных всплесков в комментариях, сообщает "Комсомольская правда".
"Демографические программы не работают без доверия к медицине. Травля врачей провоцирует миграционный отток специалистов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Михайловна Романова.
Поводом послужил нарастающий поток негативных публикаций в СМИ и соцсетях после нескольких резонансных смертей в больницах региона.
Подписи поставили 152 специалиста. Список включает персонал ведущих клиник Владимирской области, при этом их анонимность сохранена Минздравом.
Врачи просят прекратить огульную критику и использовать "доброе слово" вместо сплетен и домыслов, которые разрушают доверие к профессии.
