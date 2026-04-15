Суд аннулировал диплом выпускника Воронежского университета морского флота из-за коррупции

Воронежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова лишился одного из выпускников. Суд аннулировал диплом специалиста из-за вскрывшихся фактов коррупции. Документ признан недействительным, а его использование теперь преследуется по закону.

Студент
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Студент

Коррупция в деканате: как работала схема

Следствие установило, что в период с 2019 по 2020 год заместитель руководителя вуза Наталья Сафонова системно помогала студентам обходить процедуру реальной проверки знаний. Экзамены и зачеты сдавались формально. Студенты получали оценки без фактического присутствия или демонстрации компетенций. Такое мошенничество позволило ряду лиц получить дипломы государственного образца.

"Коррупция в образовании подрывает кадровый потенциал территорий. Без реальных знаний выпускник становится обузой для экономики региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Данные обстоятельства подтвердились в рамках уголовного дела. Наталья Сафонова уже привлечена к ответственности за коррупционные преступления. Теперь правоохранители перешли к зачистке последствий ее деятельности — изъятию незаконно выданных образовательных документов.

Согласно решению суда, информация о котором была обнародована 15 апреля пресс-службой судебных органов Воронежской области, владелец документа обязан вернуть диплом в учебное заведение в течение 10 дней. Любое использование аннулированного бланка будет считаться подлогом, что может повлечь новые судебные иски против гражданина.

"Аннулирование диплома через суд — стандартная практика при доказанном акте взяточничества. Это влечет автоматическое увольнение с должностей, требующих вышки", — объяснила Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ситуация в Воронеже подчеркивает тренд на ужесточение контроля в образовательной сфере. Если ранее за покупку экзаменов наказывали только преподавателей, то теперь санкции напрямую бьют по "клиенту", обнуляя его трудовые перспективы. Подобное правосудие становится неотвратимым инструментом очистки системы.

Параметр дела Детализация
Вуз ВФ ГУМРФ им. адмирала Макарова
Период нарушений 2019-2020 годы
Основной фигурант Наталья Сафонова (замруководителя)
Срок возврата диплома 10 дней с даты вступления в силу

Случай в Воронеже не единственный в регионе, где фиксируются попытки обхода закона. Ранее социальные проблемы и бюрократические сложности уже становились фоном для громких разбирательств. Однако в данном инциденте речь идет о прямой фальсификации квалификации специалиста морского и речного флота, сообщает "МК в Воронеже".

"Коррупция в технических вузах опасна вдвойне. Мы доверяем управление сложными системами людям, которые просто купили бумажку", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о поддельных дипломах

Могут ли аннулировать диплом через много лет после выпуска?

Да, если в ходе расследования уголовного дела будет доказано, что аттестация проходила незаконно или за взятку. Срока давности для отмены ничтожной сделки, которой является поддельный диплом, фактически нет.

Что будет, если не возвращать диплом вузу?

Документ подадут в розыск и внесут в федеральный реестр ФРДО как недействительный. Любая проверка работодателем выявит факт подлога, что грозит уголовным делом за использование заведомо подложного документа.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, юрист Светлана Фёдорова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
