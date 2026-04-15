Суд аннулировал диплом выпускника Воронежского университета морского флота из-за коррупции

Воронежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова лишился одного из выпускников. Суд аннулировал диплом специалиста из-за вскрывшихся фактов коррупции. Документ признан недействительным, а его использование теперь преследуется по закону.
Следствие установило, что в период с 2019 по 2020 год заместитель руководителя вуза Наталья Сафонова системно помогала студентам обходить процедуру реальной проверки знаний. Экзамены и зачеты сдавались формально. Студенты получали оценки без фактического присутствия или демонстрации компетенций. Такое мошенничество позволило ряду лиц получить дипломы государственного образца.
"Коррупция в образовании подрывает кадровый потенциал территорий. Без реальных знаний выпускник становится обузой для экономики региона", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Данные обстоятельства подтвердились в рамках уголовного дела. Наталья Сафонова уже привлечена к ответственности за коррупционные преступления. Теперь правоохранители перешли к зачистке последствий ее деятельности — изъятию незаконно выданных образовательных документов.
Согласно решению суда, информация о котором была обнародована 15 апреля пресс-службой судебных органов Воронежской области, владелец документа обязан вернуть диплом в учебное заведение в течение 10 дней. Любое использование аннулированного бланка будет считаться подлогом, что может повлечь новые судебные иски против гражданина.
"Аннулирование диплома через суд — стандартная практика при доказанном акте взяточничества. Это влечет автоматическое увольнение с должностей, требующих вышки", — объяснила Pravda. Ru юрист Светлана Фёдорова.
Ситуация в Воронеже подчеркивает тренд на ужесточение контроля в образовательной сфере. Если ранее за покупку экзаменов наказывали только преподавателей, то теперь санкции напрямую бьют по "клиенту", обнуляя его трудовые перспективы. Подобное правосудие становится неотвратимым инструментом очистки системы.
|Параметр дела
|Детализация
|Вуз
|ВФ ГУМРФ им. адмирала Макарова
|Период нарушений
|2019-2020 годы
|Основной фигурант
|Наталья Сафонова (замруководителя)
|Срок возврата диплома
|10 дней с даты вступления в силу
Случай в Воронеже не единственный в регионе, где фиксируются попытки обхода закона. Ранее социальные проблемы и бюрократические сложности уже становились фоном для громких разбирательств. Однако в данном инциденте речь идет о прямой фальсификации квалификации специалиста морского и речного флота, сообщает "МК в Воронеже".
"Коррупция в технических вузах опасна вдвойне. Мы доверяем управление сложными системами людям, которые просто купили бумажку", — подчеркнул эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Да, если в ходе расследования уголовного дела будет доказано, что аттестация проходила незаконно или за взятку. Срока давности для отмены ничтожной сделки, которой является поддельный диплом, фактически нет.
Документ подадут в розыск и внесут в федеральный реестр ФРДО как недействительный. Любая проверка работодателем выявит факт подлога, что грозит уголовным делом за использование заведомо подложного документа.
