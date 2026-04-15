Россия » Северо-Запад » Новгород

Новгородская область сворачивает статистику заболеваемости туберкулезом в три раза быстрее соседей. Пока федеральные структуры фиксируют исторические минимумы, регион переходит к капитальному обновлению инфраструктуры. Центральной точкой приложения сил станет детский оздоровительный центр в Хвойной — объект, десятилетиями ждавший бюджетного внимания.

Детский туберкулёзный санаторий
Фото: Яндекс Карты by Александр Куприянов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реновация в Хвойной: бюджетный маневр

Детский противотуберкулёзный санаторий в поселке Хвойная получит вторую жизнь. Глава региона Александр Дронов подтвердил: объект включат в план развития инфраструктуры на следующий год. Речь идет не о косметической покраске стен, а о полноценной модернизации. Средства на работы уже закладываются в региональную казну, минуя отсутствие профильных нацпроектов в этой узкой медицинской сфере.

"Ремонт в Хвойной — это не просто стройка, а инвестиция в профилактику. Износ старых зданий мешает применять современные стандарты восстановления детей, поэтому решение о выделении средств назрело давно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Параллельно с обновлением санатория власти завершили техническое перевооружение основной службы. В распоряжении врачей появился современный компьютерный томограф и новый пищеблок. Такое усиление позиций позволяет Новгороду удерживать лидерство по эффективности лечения на всем Северо-Западе. Даже привычные проверки подрядчиков на дорогах теперь меркнут на фоне жесткого аудита состояния социальных объектов.

Цифры против палочки Коха

С 1995 года уровень заболеваемости в области рухнул в 3,5 раза. Это не случайное колебание, а результат системного прессинга болезни. На сегодняшний день профилактическими осмотрами охвачено 75% населения — показатель, к которому стремятся мегаполисы. Снижение первичной инвалидности стало маркером того, что болезнь больше не является приговором для трудоспособности граждан.

Показатель Динамика (1995-2024 гг.)
Заболеваемость туберкулезом Снижение в 3,5 раза
Охват профосмотрами Рост до 75% населения
Эффективность лечения Лидерство в СЗФО

"Любая медицинская программа эффективна только при стабильном финансировании. Когда регион находит деньги на такие цели из внутреннего бюджета, это говорит о финансовом здоровье территории", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Научный десант в ИНТЦ "Валдай"

В Великом Новгороде чествовали человека, с чьим именем связывают эти успехи, — профессора Анатолия Карпова. Его 45-летний трудовой марафон совпал с научно-практической конференцией в центре "Валдай". Карпов внедрил лазерные технологии в диагностику и воспитал поколение врачей, которые сегодня составляют костяк фтизиатрии региона. Это тот случай, когда наука работает на конкретный результат, а не на полку в библиотеке.

Сегодня служба сосредоточена на подготовке молодых кадров. В эпоху цифровизации, когда даже нейросети на перекрестках становятся нормой, медицина также переходит на новые рельсы. Внедрение ИФА-метода и инновационных подходов в лечении позволило сократить сроки реабилитации больных. Даже в малых городах, где ведется благоустройство парков и зон отдыха, социальная поддержка остается приоритетом.

"Результаты области — это заслуга школы Карпова. Стабильное снижение числа тяжелых случаев подтверждает, что система раннего выявления работает без сбоев даже в удаленных районах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по ЖКХ и инфраструктуре Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о фтизиатрии

За чьи средства будет отремонтирован санаторий в Хвойной?

Ремонт будет профинансирован полностью из бюджета Новгородской области по распоряжению губернатора. Деньги заложат в план на следующий год.

Какова главная причина успеха Новгородской области в борьбе с болезнью?

Эксперты выделяют три фактора: высокий охват населения осмотрами (75%), внедрение новых диагностических методов и качественная подготовка врачебных кадров на базе местного мединститута.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
