Житель Воронежа лишился всех накоплений при оформлении документов на импортный автобус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Центр » Воронеж

Житель Воронежа планировал обновить автопарк, но стал главным героем криминальной хроники региона. Попытка купить подержанный микроавтобус через интернет обернулась для 49-летнего мужчины потерей суммы, превышающей первоначальную стоимость лота в три раза. Вместо рабочего инструмента горожанин получил уголовное дело по факту мошенничества и пустой банковский счет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Схема идеальной ловушки: от договора до тарифов

История началась в конце прошлого года. Воронежец наткнулся на объявление о продаже Volkswagen. Цена выглядела крайне привлекательно — всего 960 000 рублей. Продавцы действовали методично. Сначала потерпевшему предложили заключить дистанционный договор купли-продажи. Документ оказался фальшивкой, созданной лишь для того, чтобы усыпить бдительность покупателя и придать сделке видимость легальности.

"Такие схемы часто строятся на манипуляции рыночными ожиданиями, когда цена объекта значительно ниже средней", — пояснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Дмитриевич Волков.

После подписания бумаг начался этап "допродаж". Жертву убедили, что для завершения сделки необходимо оплатить утилизационный сбор. Сумма составила 365 000 рублей. Мужчина, уже считавший себя владельцем иномарки, оперативно перевел деньги. На этом этапе аферисты поняли, что клиент готов платить и дальше, не задавая лишних вопросов о прозрачности инвестиций в регионы.

Калькуляция потерь: почему цена выросла втрое

Аппетиты преступников росли в геометрической прогрессии. Как только основная стоимость машины была переведена, в легенде появились новые переменные. Мошенники начали ссылаться на внезапные изменения в законодательстве, резкое увеличение налоговых ставок и таможенных пошлин. Каждое такое "препятствие" требовало немедленного финансового вмешательства со стороны покупателя.

Статья расходов Сумма (руб.)
Заявленная цена Volkswagen 960 000
Утилизационный сбор 365 000
Итоговые потери (с учетом "налогов" и "пошлин") 2 706 888

"Любое требование доплат после фиксации цены в договоре должно вызывать мгновенную остановку платежей", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова.

Воронежец продолжал совершать транзакции, пока общая сумма выплат не достигла 2 706 888 рублей. Лишь после того, как "продавцы" полностью перестали выходить на связь, горожанин осознал реальный масштаб бедствия. Ситуация затронула не только его личные сбережения, но и потенциальное социально-экономическое развитие его домохозяйства.

Юридические последствия и работа следствия

На данный момент правоохранительные органы Воронежа возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция устанавливает личности владельцев счетов, на которые уходили деньги, и отслеживает цифровые следы злоумышленников. В регионе подобные случаи фиксируются регулярно, несмотря на предупреждения о рисках дистанционных покупок на непроверенных площадках.

"Для региональных бюджетов и граждан такие потери — это прямой удар по покупательной способности населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Пока идет следствие, потерпевшему остается только надеяться на возврат средств через суд. Однако практика показывает, что деньги, переведенные добровольно на подставные счета, вернуть крайне сложно. Жителям напоминают, что даже социальная поддержка и выплаты не застрахованы от внимания преступников, если не соблюдать базовые правила безопасности, сообщает "МК в Воронеже".

Ответы на популярные вопросы о мошениичестве

Можно ли вернуть деньги, если я сам совершил перевод?

Это возможно только через возбуждение уголовного дела и последующий гражданский иск. Шансы возрастают, если счета мошенников будут оперативно заблокированы полицией.

Как проверить продавца перед покупкой авто?

Необходимо требовать личной встречи и проверки документов на транспорт до перевода любых средств. Использование сторонних сервисов проверки VIN-кода также снижает риски.

Является ли электронный договор гарантией безопасности?

Нет, без верификации личности через официальные государственные порталы или нотариуса такой документ не имеет реальной юридической силы в спорах с анонимами.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по недвижимости Артур Дмитриевич Волков, юрист Светлана Владимировна Фёдорова, экономист Валерий Дмитриевич Козлов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.