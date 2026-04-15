В Ярославле двух местных жителей приговорили к тринадцати годам колонии строгого режима за госизмену

Ярославский областной суд поставил точку в деле о шпионаже. Двое местных жителей, Сергей Цимбал и Павел Парфентьев, признаны виновными в работе на иностранную разведку. Судебный процесс подтвердил факты передачи данных, угрожающих безопасности страны.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Суровый вердикт: 13 лет строгого режима

Суд признал ярославцев виновными по статье 275 УК РФ. Государственная измена в форме шпионажа карается жестко. Каждый из фигурантов получил по 13 лет лишения свободы. Исправительный процесс будет проходить в колонии строгого режима, что подчеркивает тяжесть совершенного деяния.

"Признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ)", — говорится в официальном заявлении Ярославского областного суда.

Помимо основного срока, осужденных ждет дополнительное наказание. После выхода из колонии их свобода будет ограничена еще на один год. Такие меры призваны обеспечить максимальный контроль за лицами, имевшими контакты с зарубежными структурами. Пока одни жители обсуждают транспорт на Вербное воскресенье, другие оказываются вовлечены в опасные политические игры.

"Подобные дела требуют тщательной административной проверки всех связей подсудимых на муниципальном уровне", — отмечает в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Николаевич Орлов.

Фотоотчеты и спецслужбы: детали обвинения

Следствие установило, что Цимбал и Парфентьев сотрудничали с украинскими спецслужбами. В течение 2024 года они занимались сбором информации. Эти сведения предназначались для действий против интересов России. Деятельность группы носила системный характер и включала визуальную фиксацию объектов.

Параметр дела Значение / Срок Статья УК РФ 275 (Государственная измена) Срок заключения 13 лет каждому Режим отбывания Строгий режим

Кроме шпионажа, в деле фигурируют пропагандистские эпизоды. Мужчины делали фотографии зданий, на которые были нанесены проукраинские лозунги. Эти отчеты пересылались кураторам. Подобные действия часто пересекаются с другими нарушениями, например, когда мэрия Ярославля срезает рекламу за нарушение норм, здесь же речь шла о прямой угрозе государственности.

"Правовые споры в таких случаях минимальны, так как работа на иностранные службы — это прямое нарушение административных и уголовных норм", — подчеркивает в беседе с Pravda. Ru юрист Светлана Владимировна Фёдорова.

Информационная безопасность региона остается приоритетом. Пока врачи проводят учения по борьбе с инфекциями, правоохранительные органы выявляют внутренние угрозы. Контроль за передачей данных становится жестче.

"Эффективность национальных проектов зависит от стабильности внутри каждого региона и отсутствия деструктивных элементов", — объясняет в беседе с Pravda. Ru экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Ответы на популярные вопросы о госизмене

Что считается государственной изменой?

Это шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Где отбывают срок за шпионаж?

Как правило, это колонии строгого режима. Приговор в 13 лет является типичным для данной категории дел, учитывая тяжесть последствий для безопасности страны.

Влияет ли передача фотографий на срок?

Да, фиксация объектов и передача отчетов кураторам является доказательством разведывательной деятельности и прямо влияет на квалификацию преступления.

Читайте также