В Ярославской области скорая помощь перешла на работу через единый централизованный диспетчерский пункт

Ярославская медицина переходит на цифровые рельсы. С 1 апреля скорая помощь в регионе сменила алгоритм работы. Семь территориальных отделений и 30 постов теперь подчиняются единому диспетчерскому центру. Все вызовы стекаются в общую воронку номеров 112 и 103, где система распределяет бригады в реальном времени. Это позволяет не просто видеть карту вызовов, но и направлять медиков к пациенту, исходя из его возраста и тяжести состояния. Цифровизация убирает границы районов, делая специализированную помощь доступнее для глубокой провинции.

Единый центр и реакция системы

Реформа скорой — это попытка вылечить старую болезнь задержек на местах. Раньше каждый пост "варился" в своем районе. Теперь логистикой управляет центр. "Бригады назначаются с учетом возраста и жалоб пациента, а управление идет в режиме реального времени. Это позволяет оперативно перенаправлять помощь", — пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Новая схема работы должна нивелировать дефицит кадров в отдельных точках и ускорить прибытие врачей. Пока власти анализируют данные, система уже проходит проверку на прочность в условиях весеннего пика нагрузки.

"Объединение диспетчерских служб снижает риск человеческого фактора при распределении ресурсов между районами", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Дмитриевич Козлов.

Нацпроекты и первичка

Здравоохранение региона подпирают федеральные деньги. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" стал донором для обновления поликлиник. "Работаем, чтобы сделать медицинскую помощь доступной и качественной в каждой точке Ярославской области", — сообщил Михаил Евраев. На заседании областной Думы обсудили, как эти обещания превращаются в кирпич и бетон. Первичное звено — ФАПы и амбулатории — забирает на себя основной поток людей. Отрасль пытается выйти из режима латания дыр в режим планомерной модернизации общественной инфраструктуры.

Ежедневно поликлиники принимают до 29 тысяч человек. Это огромная нагрузка на изношенные стены старых зданий. И. о. министра здравоохранения области Мария Можейко подчеркнула, что посещение амбулаторий остается самым массовым видом помощи. За пять лет в регионе привели в порядок 66 структурных подразделений. Упор делают на малые населенные пункты, где медицина часто заканчивалась закрытым на замок медпунктом.

"Инвестиции в капитальный ремонт объектов первичного звена напрямую влияют на снижение аварийных ситуаций в зданиях больниц", — пояснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

ФАПы и техническое перевооружение

Сегодня в области работают 340 ФАПов. Из них 25 — мобильные комплексы. Скоро к ним добавятся еще 78 модульных конструкций. Это конструктор, который позволяет быстро развернуть медпункт там, где строить капитальное здание долго и дорого. Параллельно идет замена "железа". За пять лет закуплено 2453 единицы оборудования. В списках — МРТ, КТ и рентген-аппараты. Суммарный бюджет закупок превысил три миллиарда рублей. Жесткая оптимизация объединила учреждения так, чтобы в каждом узле была необходимая диагностика.

Показатель модернизации Результат (5 лет) Новое оборудование (всего) 2453 единицы Высокотехнологичные аппараты 330 единиц Инвестиции в оборудование > 3 млрд рублей Новый спецтранспорт 190 единиц

Медицинская логистика и шаттлы

Проблема "последней мили" в медицине решается спецтранспортом. Автопарк пополнили 190 машин. В области внедрили систему медицинских шаттлов — это семиместные микроавтобусы. Они забирают пациентов из сел и везут в опорные больницы. За последние два года такие маршруты перевезли 24 300 человек. Это не просто транспорт, а часть транспортной системы безопасности региона, гарантирующая, что человек доедет до врача, даже если у него нет своего авто, сообщает "МК в Ярославле".

"Создание выделенных маршрутов для пациентов — это стандарт комфортной городской и сельской среды", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Николаевна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о реформе скорой помощи

Как теперь вызывать скорую помощь?

Вызовы принимаются централизованно через номера 112 и 103. Система сама определит ближайшую свободную бригаду.

Что такое медицинские шаттлы?

Это специализированные микроавтобусы, которые доставляют жителей отдаленных районов в крупные диагностические центры.

Зачем объединили диспетчерские службы?

Для оперативного перенаправления бригад между районами в режиме реального времени и контроля качества обслуживания вызовов.

