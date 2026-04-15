Градсовет Петербурга одобрил проект мемориала героям Ленинградской битвы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Пулковские высоты готовятся стать эпицентром исторической памяти: Градсовет Петербурга одобрил ключевые решения мемориала героям Ленинградской битвы. Проект, поддержанный президентом, переходит из стадии эскизов в фазу детального проектирования. Это не просто памятник, а масштабный ландшафтно-архитектурный комплекс, который свяжет воедино фронтовые рубежи и современные городские пространства.

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга by Пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Архитектурный код Пулковских высот

Мемориал задуман как ансамбль из шести аллей Славы, каждая из которых олицетворяет фронт, участвовавший в битве за Ленинград. Пространство жестко структурировано: участки комплекса названы в честь реальных оборонительных рубежей. Здесь планируется возвести павильоны с интерактивными экспозициями, что вписывается в общую стратегию развития комфортной городской среды Петербурга.

"Проект сложный с точки зрения ландшафта, Пулковские высоты требуют ювелирной работы с грунтами и существующими сетями. Важно, чтобы новые объекты не диссонировали с историческим ландшафтом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что концепция уже прошла сито архитектурных конкурсов. Теперь основная задача — увязать монументальность с транспортной доступностью. Проект учитывает примыкание к Петербургскому шоссе и интеграцию в дорожную сеть Петербурга, которая в этом году проходит через этап серьезного обновления.

Этапы реализации и инфраструктура

На текущий момент завершены изыскания на земельном участке и решены имущественные вопросы первой очереди. Комплекс станет филиалом Музея городской скульптуры. В будущем здесь появится зона, посвященная морякам Балтийского флота. Это созвучно процессам, когда даже реставрация павильонов в пригородах требует глубокого научного подхода и участия ветеранских организаций.

"Бюджетное планирование таких объектов требует четкого разграничения этапов. Первая очередь уже обеспечена необходимыми лимитами, что позволяет избежать долгостроя", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Для удобства посетителей предусмотрены парковки и площадки для выставок. Важно, что территория мемориала будет защищена от самостроя и нецелевого использования. Инфраструктура мемориала должна выдерживать высокие нагрузки, аналогично тому, как службы ЖКХ Петербурга готовят городские парки к массовым посещениям.

Параметр проекта Статус / Состав
Количество аллей Славы 6 (по числу фронтов)
Юридический статус Филиал Музея городской скульптуры
Текущая стадия Переход к детальному проектированию

Помимо исторической значимости, проект влияет на общую привлекательность района Юга Петербурга.

"Создание мемориала такого масштаба — это еще и вопрос безопасности территории. Необходим жесткий мониторинг экологической обстановки, чтобы избежать ситуаций с загрязнением воздуха или почв вблизи охранных зон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о мемориале

Где именно появится новый мемориал?

Комплекс займет территорию на Пулковских высотах, непосредственно в местах ожесточенных боев за Ленинград, с доступом со стороны Петербургского шоссе.

Будет ли вход на территорию платным?

Поскольку мемориал является общественным пространством и филиалом государственного музея, доступ к аллеям Славы планируется сделать открытым для всех граждан.

Когда начнется стройка?

После утверждения детального проекта Градсоветом и выпуска соответствующего постановления правительства города, что является следующим шагом после нынешнего этапа.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова, эколог Игорь Степанов
Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.